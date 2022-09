Come non farsi rubare l'e-bike: i consigli di chi ha subito un nuovo furto

Le bici elettriche sono sempre molto richieste e costose, motivo per cui sono costantemente nel mirino dei ladri - negli USA come anche in Italia. In particolare un editor di Electrek, Micah Toll, ha appena subito un nuovo furto e questa volta ha deciso di spiegare al pubblico che lo legge cos'ha sbagliato affinché non rifacciate i suoi stessi errori (qui la storia originale: mi hanno rubato di nuovo l'e-bike).

Micah Toll è lo stesso editor che più volte ha recensito sistemi antifurto per bici, catene e quant'altro, ha però ammesso che questa volta ha lui stesso commesso più di un errore. Non è la prima volta che succede, questa volta però - ha raccontato - si è trattato del furto più costoso. Gli è stata portata via una nuovissima e-bike Priority Current, che l'editor aveva acquistato dopo averla recensita. Ecco dunque quali sono i suoi consigli dopo questa esperienza.



Come evitare il furto di una e-bike

Prima cosa da fare: mai affidarsi a un solo lucchetto, soprattutto se la bici è molto costosa. Usare almeno due lucchetti non raddoppia la possibilità di evitare il furto, di sicuro però in questo modo si richiede al ladro più tempo e potrebbe essere scoraggiato. Probabilmente andrebbe a scegliere una bici con un lucchetto singolo anziché la vostra. Toll vi consiglia inoltre di usare due lucchetti differenti, magari un U-lock associato a una catena standard, da ancorare possibilmente a due agganci diversi.



Il secondo suggerimento è di parcheggiare la vostra bicicletta accanto a un'altra ancora più costosa. Non è un metodo scientifico, certo, è però probabile che i ladri scelgano un solo target e magari è la bicicletta che vale di più. Toll ha parcheggiato questa volta accanto ad altre 7-8 biciclette ma era la sua la più costosa fra tutte - ed è stata rubata.



Questa volta inoltre Toll non ha portato con sé la propria batteria. La porta in casa una volta a settimana per ricaricarla, non vuole farlo ogni giorno per non portarsi del peso aggiuntivo, dopo questa esperienza però consiglia a tutti di staccare sempre la batteria dalla bici.

Molto probabilmente, senza la sua batteria originale il ladro sarebbe stato meno interessato al furto, avrebbe infatti dovuto ordinare una nuova batteria direttamente presso il produttore e questi prodotti sono molto costosi, di sicuro non ne sarebbe valsa la pena. Lasciando la batteria a bordo si è semplificato di molto il lavoro del ladro - che ha potuto godere del "pacchetto completo".



Tracker GPS e Apple AirTags

Quarto consiglio: Toll vi raccomanda di tenere al chiuso la vostra costosa bici elettrica. Nessun sistema antifurto è sicuro al 100%, non permettere al ladro di accedere alla vostra bicicletta alza di parecchio le possibilità di evitare un furto. Non tutti possono farlo, chi può però tenere la bici in un box al chiuso oppure in casa dovrebbe farlo, così da essere ancora più sicuro.

Toll era in questi giorni in giro per il Paese per un viaggio di lavoro e la sua bici era rimasta agganciata a una ringhiera del suo garage condominiale, dunque un luogo pubblico ma non accessibile a tutti. Pensava di essere al sicuro ma non è finita bene... Può andar bene lasciare la vostra e-bike in uno spazio pubblico per qualche ora al giorno ma non per diversi giorni, l'editor avrebbe sicuramente dovuto chiudere meglio la sua bici.



Un altro consiglio invece riguarda le routine: evitate il più possibile di creare una routine. Parcheggiare la vostra e-bike sempre allo stesso posto, tutti i giorni, o come nel caso di Toll lasciarla sempre ferma per più giorni nello stesso punto, permette ai ladri di organizzarsi per bene e alla fine realizzare il colpo in pochi istanti. Potrebbe poi essere cosa buona e giusta installare nella vostra e-bike un tracker GPS, così da sapere sempre in che punto si trovi la vostra bicicletta, addirittura sul mercato esistono dei campanelli capaci di conservare all'interno un Apple AirTag.

Quest'ultimo non è un tracker GPS ma potrebbe darvi una grande mano se attorno al veicolo c'è parecchio movimento (se portano la vostra e-bike in un luogo isolato è più difficile ritrovarla con l'AirTag). Infine, Toll vi consiglia di considerare un'assicurazione, del resto in questi anni diversi istituti si sono attrezzati per assicurare bici, e-bike e monopattini. Più vale il vostro veicolo, più potrebbe valere la pena di assicurarlo. E voi, quante di queste azioni mettete già in pratica per proteggere la vostra e-bike?