Come acquistare a rate un monopattino o una bici elettrica su Amazon.it

Quanti fra voi non conoscono ancora Amazon? Anche se non avete mai effettuato un acquisto sulla piattaforma di e-commerce americana, ne avete sicuramente sentito parlare, del resto è diventata un punto di riferimento per milioni di italiani che acquistano oggetti di continuo - anche grazie all'abbonamento Prime, che permette di avere spedizioni gratuite in tutta la penisola con oggetti compatibili. Ebbene oggi vogliamo parlarvi di una novità entrata in funzione da pochissimo tempo, e che forse non tutti conoscono: la possibilità di acquistare a rate. Una soluzione perfetta anche per acquistare monopattini elettrici, biciclette muscolari o a pedalata assistita, i cui prezzi non sono sempre accessibili a tutti. Andiamo dunque a vedere come funziona l'acquisto rateale su Amazon.it.



La proposta Amazon

Diciamo subito che esistono due metodi differenti per acquistare a rate su Amazon. Il primo, e anche il più semplice e conveniente, è gestito direttamente da Amazon e non prevede interessi - è dunque a Tasso Zero. Questa formula purtroppo non è disponibile su tutti gli oggetti del sito, solo su alcuni selezionati, soprattutto quelli a marchio Amazon - come i dispositivi Kindle o Echo con Alexa. Prendiamo ad esempio il nuovo Kindle con luce integrata: in unica soluzione costa 79,99 euro, in fase di aggiunta al carrello però si può scegliere di pagare in 5 comode rate mensili da 16 euro. La stessa soluzione si può applicare al più costoso Kindle Oasis, che oltre ai 249 euro in unica soluzione si può prendere a 50 euro al mese per cinque mesi. Come detto in precedenza, questa soluzione non è purtroppo disponibile su tutti i prodotti, è più facile trovare la seconda formula: quella gestita da Cofidis.



Il finanziamento Cofidis

Questa volta prendiamo ad esempio un monopattino elettrico di nuova generazione, lo Xiaomi Mi Electric Scooter 1S che abbiamo provato di recente, presentato dalla società cinese lo scorso 15 luglio. Su Amazon.it costa 429 euro, una cifra che tutta insieme può diventare "importante" ma che grazie a Cofidis si può dilazionare fino a 24 rate mensili; possiamo scegliere anche 3, 5, 6, 10, 12, 18 o 24 mesi, con rata minima di 15 euro. Per un ordine di 150 euro potremo scegliere solo 3, 6 o 10 rate.

Questa formula funziona dai 100 euro ai 1.500 euro, motivo per cui diventa particolarmente interessante per l'acquisto di monopattini elettrici o bici a pedalata assistita. Si possono inoltre finanziare anche più oggetti insieme, l'importante è che siano nello stesso carrello, che questo non superi i 1.500 euro, che siano oggetti compatibili con il pagamento rateale. Per scegliere questa soluzione basta scegliere CreditLine come metodo di pagamento, sono richiesti patente o passaporto, tessera sanitaria e IBAN. Il finanziamento è soggetto ad approvazione di Cofidis ma solitamente l'accettazione avviene entro 15 minuti dalla richiesta, parliamo di cifre abbastanza "piccole" che non richiedono particolari garanzie.



Certo con questa soluzione bisogna aggiungere qualche spesa extra: pagando ad esempio un monopattino da 200 euro in 6 rate mensili da 34,52 euro si arriva a una spesa totale di 207,14. Con una bici elettrica da 1.000 euro, pagata in 12 rate mensili da 88,90 euro, si arriva a 1.066,92 euro. Abbiamo dunque qualche piccolo interesse, oltre all'imposta sostitutiva pari allo 0,25% dell'importo del finanziamento che può arrivare a un massimo di 3,75 euro.

Questa formula inoltre non è disponibile per ordini che contengono Buoni Regalo Amazon.it, prodotti digitali (come musica, video, libri in versione Kindle, download di giochi o applicazioni), prodotti in prevendita, prodotti fuori stock o abbonamenti (compreso Amazon Prime), prodotti alimentari. Pur scegliendo il pagamento rateale con Cofidis, è possibile restituire gli articoli ad Amazon secondo le normali regole del sito, con la finanziaria che provvede a bloccare i pagamenti e a restituire le rate già pagate entro 7 giorni dall'elaborazione del reso. Ci teniamo a ricordare che questo articolo non è in nessun modo sponsorizzato da Amazon o da Cofidis, vogliamo semplicemente parlarvi di un metodo di pagamento alternativo che probabilmente ancora non conoscete. Anche scegliendo le rate inoltre possiamo ottenere da Amazon una regolare fattura, e dunque usufruire del Bonus Mobilità 2020 risiedendo in una città compatibile. Cosa aggiungere se non "buoni acquisti".