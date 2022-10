Colonnine di ricarica in Italia: quanto è facile caricare un EV nel 2022?

Quante auto elettriche esistono al mondo? Quanto è facile ricaricarle? Negli ultimi anni la mobilità elettrica è diventata una solida realtà, con più modelli in vendita da tutti i maggiori produttori. I dubbi legati a questo mondo però sono ancora tanti, soprattutto in Italia, dove ci si preoccupa che l'infrastruttura di ricarica non sia sufficiente ai bisogni degli automobilisti nostrani.

Per avere un quadro più preciso della situazione ci siamo però studiati l'ultimo Smart Mobility Report 2022 appena pubblicato dal Politecnico di Milano, 400 pagine di analisi sul mondo dell'auto elettrica che in effetti riesce a rispondere a qualche quesito oggettivo, del tipo: quanti EV sono stati venduti sinora? A che è lo sviluppo della rete di ricarica in Italia? Come si sta evolvendo l'offerta dei veicoli? Ecco cosa ha scoperto il Politecnico.



Quante auto elettriche esistono nel mondo?

Nel 2021 sono state vendute circa 58,2 milioni di passenger car (di qualsiasi alimentazione) nei principali mercati del mondo, una cifra in calo del 12,5% rispetto al 2019, dunque prima che scoppiasse la pandemia del COVID-19. Rispetto al 2020 invece, vero e proprio annus horribilis, si è saliti del 4%. A crescere sul serio è stata soltanto l'India, mentre la Cina si è mantenuta stabile con il numero di immatricolazioni.

I restanti Paesi sono sostanzialmente in perdita: Europa e Brasile a -26%, il Giappone a -15%, gli USA a -12% e la Russia a -5%. Questi sono però i dati generali, le auto elettriche a quanto pare stanno vivendo una loro personalissima primavera: il 2021 ha fatto segnare un +108% rispetto all'anno precedente con 6,75 milioni di veicoli BEV e PHEV, auto 100% elettriche e Plug-in Hybrid, sia passenger car che light duty. A livello di market share, le auto elettriche (BEV + PHEV) equivalgono all'8,3% delle vendite complessive, una quota praticamente raddoppiata rispetto al 2020. In totale, a fine 2021, si sono dunque contate 16,5 milioni di unità sparse in tutto il mondo.



È poi interessante notare come i veicoli Plug-in Hybrid stiano facendo non poca fatica: su 10 veicoli elettrici immatricolati, 7 sono BEV, dunque 100% elettrici alimentati a batteria, segno di come il mercato stia recependo il valore di questi mezzi e stia andando ben oltre il "complicato" sistema Plug-in Hybrid (che è davvero efficiente solo quando la batteria è carica).

Come siamo messi invece sul fronte dell'idrogeno? Nel 2021 il trend di crescita di queste auto è stato pari all'84% con 15.500 nuove unità, la maggior parte vendute in Corea del Sud (55% circa), negli USA (22% circa) e in Giappone (16% circa). In Europa siamo solo al 6% circa, segno che l'elettrico a batteria è l'alimentazione predominante.

Analizziamo infine lo stato di salute delle alimentazioni tradizionali in Europa: nel 2021 nel vecchio continente sono state immatricolate circa 11,77 milioni di passenger car, con le auto a benzina che pesano per il 40% del totale (-9% rispetto al 2020), le diesel per il 18% (-8%). Il metano è cresciuto dello 0,4%, e con i prezzi attuali è forse destinato a scomparire del tutto come segmento (il metano supera anche i 3 euro), almeno in Italia, e infine il GPL cresciuto del 2%.

Fra i Paesi a crescere maggiormente sul fronte elettrico troviamo sicuramente la Germania, il Regno Unito e la Francia, mentre in Norvegia l'86% delle nuove auto vendute è elettrico. In Svezia il 45%, in Danimarca il 29%, in Italia soltanto il 9%. A tal proposito, a pesare sulla scelta degli italiani è anche l'attuale rete di ricarica, che abbiamo testato noi stessi in prima persona da nord a sud (e ritorno) in un viaggio di 4.500 km in auto elettrica. Il nostro è stato una sorta di "test a campione", ecco invece cosa dicono i dati del Politecnico di Milano.



La diffusione delle colonnine di ricarica in Italia

Se rifornire la propria auto tradizionale è alquanto semplice, con distributori sparsi a macchia di leopardo su tutto il territorio, con le auto elettriche è decisamente più difficile trovare una colonnina elettrica - che sia inoltre disponibile e perfettamente funzionante.

Non tutte le stazioni, poi, sono uguali, esistono colonnine a corrente alternata AC e altre a corrente continua DC. Le prime sono le più lente, le seconde sono sensibilmente più veloci, le uniche in grado di supportarci davvero sulle lunghe percorrenze. (In basso la situazione europea)

A livello mondiale, a fine 2021 si stimavano oltre 1.700.000 punti di ricarica ad accesso pubblico, con una crescita del 35% rispetto al 2020. La rete si sta dunque pian piano evolvendo ed espandendo, con la Cina che detiene il 56% dei punti di ricarica totali in AC. Abbiamo poi l'Europa al 25%, gli USA all'8% e il resto del mondo all'11%. In DC la Cina detiene addirittura l'82% dei punti di ricarica Fast Charge, l'Europa il 9%, gli USA il 5%, il resto del mondo il 5%.



Nella nostra Italia, a fine 2021 si stimavano 26.860 punti di ricarica ad accesso pubblico, in crescita del 75% rispetto all'anno precedente. Nel 2022 si crescerà ancora, già il 2021 però ha fatto registrare ottime cifre: le colonnine AC sono cresciute del 67%, le DC del 158%. A cercare il pelo nell'uovo, che tanto "pelo" non è, il vero problema della rete italiana riguarda più la velocità di ricarica che la diffusione delle colonnine.

19.643 dei punti di ricarica disponibili infatti offrono fra i 7,4 kW e i 22 kW, in crescita dell'85% dal 2020. Le colonnine lente a meno di 7,4 kW sono 3.525 e fortunatamente sono quelle che crescono di meno, solo 8%. Le AC a più di 22 kW sono cresciute del 319% ed erano a fine 2021 1.378, il dato più rilevante però riguarda le colonnine DC fra i 50 kW e i 150 kW: 1.613 a +258%.



Lentamente stanno crescendo anche le colonnine "fino a" e "superiori a o uguali a" 350 kW. Di fatto le colonnine AC "lente" sono il 91%, le DC il 9%. Fra le Fast Charge il 43% sono CCS, il 32% CHAdeMO e il 25% sono Tesla Supercharger, che presto saranno in ogni caso aperti a tutti (Elon Musk apre i Tesla Supercharger a tutti).

Duole dirlo ma il sud Italia è parecchio indietro su questo fronte: Campania, Sicilia, Calabria, Puglia e Basilicata sono le regioni con meno punti di ricarica in assoluto (anche in relazione agli abitanti), le più virtuose sono invece il Piemonte, la Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna e il Veneto. Al di là delle colonnine pubbliche, anche i punti di ricarica privati sono in forte crescita: nel 2021 c'è stato un salto del 250%.



L'offerta dei veicoli elettrici in Italia

Arriviamo così a parlare di offerta: quanti veicoli elettrici si possono acquistare oggi in Italia? Il Politecnico di Milano ha calcolato che nel nostro Paese esistono 170 modelli elettrici disponibili all'acquisto. Solo 2 modelli sono a idrogeno, 103 sono PHEV e 65 sono BEV. Il segmento C è il più battuto, seguono a ruota i segmenti B e D, le citycar elettriche invece sono il 12%.

Nel 2022 in particolare si possono acquistare 8 citycar elettriche da 8 produttori diversi, 11 utilitarie da 10 produttori, 24 modelli di segmento C da 17 produttori, 11 SUV di segmento D da 10 produttori e altri 11 modelli di altro segmento da 9 produttori. Sul fronte dei prezzi, siamo ancora molto al di sopra delle controparti a benzina o diesel, le citycar possono arrivare a 35.000 euro, le segmento C possono sfondare i 50.000 euro, le segmento D partono da 35.000 e arrivano anche a 150.000 euro.

Se praticamente tutte le vetture elettriche vendute in Italia offrono un connettore AC di Tipo 2, non tutte hanno il DC: nel 2022 l'8% delle vetture non ha prese a corrente continua, l'82% ha lo standard CCS, il 4% il CHAdeMO (come la Nissan LEAF 2022 che abbiamo provato) e il 6% è Tesla Supercharger (comunque CCS). Le potenze di ricarica più diffuse sono fra i 51 e i 100 kW, il 20% delle BEV sono al di sotto dei 50 kW, il 22% va da 101 kW a 150 kW e il 15% va al di sopra dei 150 kW.



La situazione attuale

L'istantanea del Politecnico di Milano ci mostra un mondo sempre più propenso ad adottare l'auto elettrica in modo massiccio. Cina e USA, due autentici colossi capaci di fare il bello e il cattivo tempo anche sull'Europa, stanno spingendo sempre più sullo switch, anche il vecchio continente a livello di legislazione e industria ha già scelto la strada da percorrere e il destino per i motori termici è ormai segnato (le date dello switch elettrico Paese per Paese).



Tuttavia restano parecchie ombre, guardando all'Italia sembra di avere a che fare con un cantiere aperto, con utenti ancora restii a fare il passo elettrico e una rete di ricarica che pian piano sta prendendo forma in maniera funzionale.

I prezzi delle nuove auto elettriche non aiutano di certo, l'incertezza legata ai costi dell'energia neppure, con i cittadini palesemente spaventati dalla situazione attuale e da ciò che potrà arrivare a breve. Al mondo intero servirebbe una ventata di tranquillità, un segno che possa tranquillizzare i mercati e far scendere l'inflazione, e terminare la guerra in Ucraina potrebbe essere un ottimo primo passo. Come scriveva però Lorenzo de' Medici, del doman non v'è certezza...