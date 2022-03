Il nostro stile di guida può abbassare il prezzo della benzina?

Come sicuramente vi sarete accorti recandovi in un qualsiasi distributore di carburante, la benzina è arrivata a superare i 2 euro al litro nel nostro Paese, il gasolio invece li sfiora. Una situazione di emergenza che riguarda noi come tanti altri Paesi d'Europa e d'America, anche perché l'aumento del prezzo del petrolio (che è alla base dei rincari alla pompa) è dovuto anche al conflitto fra Russia e Ucraina, un tragico evento che tocca in maniera indiretta l'intero mondo occidentale.

Poiché la situazione è seria, e sempre più gente fa fatica a fare rifornimento alla propria vettura, il portale USA fueleconomy.gov ha pubblicato una lista di consigli per ridurre il consumo delle nostre auto. Consigli che ovviamente possiamo fare nostri e far valere anche nel vecchio continente, dove i motori termici e ibridi funzionano allo stesso modo che negli Stati Uniti.



Abbassare i consumi di benzina con il pedale dell'acceleratore

Anche se non tutti gli automobilisti lo sanno, una lieve variazione del pedale dell'acceleratore o un uso più assennato del freno possono ridurre drasticamente i consumi di carburante. Il primo consiglio che possiamo darvi è ad esempio di moderare la velocità in autostrada.

In Italia si può arrivare fino a 130 km/h senza infrangere alcuna legge del codice della strada, scendere anche solo a 115 km/h però può determinare un risparmio del 15-20% del carburante. ANSA.it ha provato anche a fare qualche calcolo, e con un recupero simile si può tendenzialmente abbassare il costo per ogni litro di benzina: da 2,15 euro a 1,72 euro. I consigli non finiscono qui e fueleconomy.gov ci ricorda che i produttori di automobili sanno come far consumare meno ai loro prodotti, motivo per cui molti dei veicoli in circolazione possiedono una Modalità Eco che in automatico riduce i regimi del motore e rende più lineari le accelerazioni. Accelerare in modo brusco infatti può determinare consumi più alti, allo stesso modo nelle vetture ibride che possiedono la frenata rigenerativa è bene lasciare che il sistema di recupero lavori alla sua massima efficienza, evitando frenate all'ultimo secondo che sprecano tutta l'energia cinetica.



Ciò che bisogna fare è sollevare l'acceleratore a tempo debito e lasciare che il freno motore recuperi l'energia. In questo modo non solo limitiamo l'usura delle pastiglie dei freni ma recuperiamo anche corrente elettrica per la batteria di bordo dell'auto, grazie alla quale potremo ridurre il consumo di carburante in fase di accelerazione e di ripartenza (Stop & Go).



Evitate la guida aggressiva

Non avete una vettura ibrida con frenata rigenerativa? Potete comunque evitare del tutto la cosiddetta "guida aggressiva", o sportiva che dir si voglia, con accelerazioni e frenate brusche.

Adottare uno stile di guida più tranquillo e lineare può ridurre i consumi dal 15% al 30% in ambito autostradale, dal 10% al 40% in ambito cittadino, dove il traffico richiede continue ripartenze. Se non siete molto pratici e avete bisogno di un aiuto aggiuntivo, tutte le auto più recenti vi permettono di visualizzare sul cruscotto il consumo istantaneo del carburante. In questo modo potete sperimentare più stili di guida e vedere con i vostri occhi quale sia l'approccio più conveniente in relazione alla vostra auto (che comunque ogni modello lavora a suo modo). Noterete come a volte, sollevando in maniera leggera il pedale dell'acceleratore, i consumi istantanei possano addirittura dimezzarsi. In caso di vettura ibrida, spesso è possibile utilizzare anche il veleggio, ovvero con una minima pressione del pedale dell'acceleratore la vettura riesce a mantenere una velocità costante in ambito extraurbano, abbattendo i consumi anche dell'80% in determinati tratti. Ovviamente è bene anche tenere la vostra auto in "perfetta forma", con la corretta manutenzione per tenere a regime i consumi e pneumatici gonfi al punto giusto - gomme sgonfie infatti possono aumentare i consumi.

Alcuni di questi consigli sono validi anche per le auto elettriche, che pur non avendo bisogno di benzina devono comunque fare il pieno di energia elettrica, sempre più costosa e - molto spesso - proveniente da fonti non rinnovabili. Con le elettriche si può sfruttare la Modalità Eco, ridurre al massimo la guida aggressiva, recuperare quanta più energia possibile con la frenata rigenerativa, oltre ovviamente a veleggiare e ad accelerare in modo pacato a ogni ripartenza.