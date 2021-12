Il cambio automatico richiede manutenzione? Come mantenerlo in salute

Odiato inizialmente dai puristi ma amato alla follia da chi guida soprattutto in città, il cambio automatico è diventato pian piano una realtà consolidata, un fido compagno a cui migliaia di automobilisti oggi non rinuncerebbero più dopo averlo provato. Un elemento presente sempre più spesso a bordo delle auto di nuova generazione, sdoganato su larga scala dalla Smart ForTwo del Gruppo Daimler e oggi sempre più accessibile in termini di prezzo (tanto che anche il gruppo FCA/Stellantis punta sul cambio automatico).

È arrivato con successo anche sulle auto più sportive del mercato, poiché capace di garantire prestazioni superiori in fase di accelerazione. È insomma un dispositivo adorato ormai i maniera trasversale da più tipologie di utenti (con Volkswagen che pensa di rinunciare del tutto al cambio manuale), spesso però ci si domanda: anche il cambio automatico ha bisogno di manutenzione?



Ogni quanti km va controllato l'olio del cambio automatico?

Oggi cerchiamo di capire cosa possiamo fare per tenere il nostro cambio automatico in salute, del resto essendo un dispositivo meccanico ha bisogno di alcune attenzioni per dare il meglio.

Diversi fattori contribuiscono al corretto funzionamento del cambio automatico, pensiamo allo stile di guida, al peso della vettura, alla temperatura, alla pressione degli pneumatici. Questi elementi determinano un utilizzo minore o maggiore dell'olio, assolutamente fondamentale per il corretto funzionamento del cambio automatico. All'aumentare del peso dell'auto sale di conseguenza anche il consumo dell'olio, allo stesso modo gli sbalzi di temperatura fra caldo e freddo possono determinare un consumo maggiore. Abbiamo poi nominato la pressione degli pneumatici perché le gomme sgonfie possono far sforzare maggiormente il motore, dunque sollecitare di più anche il cambio. Di norma, e in media, bisognerebbe controllare il livello dell'olio del cambio ogni 50.000 km, così da scongiurare depositi e altri segni di deterioramento.



Come controllare e cambiare l'olio del cambio automatico

Un olio che sta invecchiando, magari non più puro e inquinato anche dalle resine delle frizioni, perde le sue caratteristiche peculiari con il passare dei chilometri, diminuendo l'efficienza delle cambiate - per non parlare di vere e proprie anomalie nei casi peggiori.

Un cambio automatico in perfetta salute richiede olio viscoso e guarnizioni di coppa rigenerate, il refill però non è semplice come per l'olio motore. Con le vetture di nuova generazione è praticamente obbligatorio far visita a un'officina autorizzata per il cambio dell'olio del cambio automatico, poiché bisogna conoscere alla perfezione gli elementi che compongono una determinata trasmissione automatica e sapere come effettuare correttamente un cambio olio senza danneggiare i componenti. Gli utenti più esperti possono in certi casi controllare il livello dell'olio grazie a un'asticella, anche se la sua allocazione cambia da modello a modello. In maniera simile a quanto succede con l'olio motore, basta rimuovere, pulire e reinserire l'asta per controllare il livello dell'olio. Se il livello è inferiore rispetto a quello consigliato, la visita in officina è assolutamente necessaria.



Se l'olio è a un livello accettabile, non resta che controllare la sua pulizia: se il colore dell'olio pescato dall'asta è rosso o tendente al rosso, non c'è alcun problema, significa che il fluido garantisce ancora un'ottima viscosità. Nel caso in cui invece il colore risulti eccessivamente scuro sarà necessaria la sostituzione in officina.

Il controllo del cambio automatico avviene in ogni caso durante le revisioni e i tagliandi previsti per legge, dunque il consiglio è di rispettare alla lettera il calendario della manutenzione ordinaria e affidarvi a personale qualificato e preparato. Se notate invece delle anomalie nelle cambiate, o se sentite il ritmo di marcia differente dal solito, ora sapete che potrebbe essere un problema di olio invecchiato.