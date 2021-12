BMW i4 contro Tesla Model 3: quale berlina elettrica scegliere?

La Tesla Model 3 è stata per anni leader indiscussa del mercato elettrico, oggi però la concorrenza è aumentata ed esistono delle valide alternative alla BEV di Elon Musk - come la nuova BMW i4. Oggi andremo ad analizzare proprio i listìni italiani di queste due vetture, cercando di capire quale berlina elettrica convenga comprare e perché, dando sia uno sguardo alle caratteristiche che al prezzo finale.

Certo ormai La Tesla Model 3 non ha neanche più bisogno di presentazioni. In Italia si può avere (con ordine online) a partire da 49.900 euro nella sua variante a trazione posteriore, che promette fino a 491 km di autonomia WLTP, 225 km/h di velocità massima e uno scatto 0-100 km/h possibile in 6,1 secondi. È disponibile in altre due versioni: Long Range Dual Motor da 56.990 euro e Performance da 60.990 euro.



Una Tesla Model 3 fino a 614 km di autonomia

Con la Long Range abbiamo fino a 614 km di autonomia, 233 km/h di velocità massima, 4,4 secondi per lo scatto 0-100; con la Performance si hanno 547 km di autonomia, 261 km/h e 3,3 secondi per lo 0-100.

Il colore base, l'unico gratuito, è il Bianco Perla Micalizzato, di serie abbiamo poi le funzionalità standard di Autopilot, mentre per le feature più avanzate bisogna spendere 3.800 euro per Autopilot Avanzato oppure 7.500 euro per quella che sarà la Guida Autonoma Cittadina di Tesla.



Una BMW i4 ultra tecnologica

Anche la BMW i4 si può ormai ordinare online, a differenza della Tesla però il configuratore è legato a doppio filo con la tradizione tedesca: decine di opzioni differenti e un livello di personalizzazione altissimo, solo il modello base ha 10 colorazioni disponibili e 6 cerchi, senza contare i rivestimenti e le finiture interne.

Insomma, se siete maniaci della perfezione e adorate la qualità delle vetture tedesche, la lettura di questo articolo potrebbe finire qui...

Andiamo però a spulciare il listino: la i4 eDrive40 si può avere da 60.900 euro, una vettura dunque che si mette al pari della Model 3 Performance. L'equipaggiamento base prevede fari LED anteriori e posteriori, BMW Live Cockpit Plus con BMW Curved Display, BMW OS 8, sedili sportivi, ricarica in AC fino a 11 kW e in DC fino a 205 kW, pompa termica (assente su Model 3). 250 kW/340 CV la potenza, 585 km stimati, 16,3 kWh/100 km il consumo medio. Si può avere anche in variante M Sport da 66.060 euro con dettagli M e un equipaggiamento più ricco.

A listino troviamo poi la i4 M50 da 73.000 euro, che porta diverse migliorie estetiche, il BMW Connected Package Professional, il BMW Live Cockpit Plus, Connected Services e molto altro. La scheda tecnica parla in questo caso di 400 kW/544 CV, 513 km di autonomia dichiarata e un consumo di 18,3 kWh/100 km.



La sfida secondo noi

La Tesla Model 3 è più adatta a chi ha voglia di guidare un prodotto diverso dal solito, dalle caratteristiche uniche e dall'altissima efficienza. Le auto di Elon Musk infatti sono ancora imbattibili su questo fronte, peccano però - rispetto alle tedesche - in interni e qualità costruttiva generale. La BMW i4 è consigliata agli automobilisti più tradizionalisti che non saprebbero vivere senza la qualità assoluta dei marchi tedeschi.



Internamente c'è poco confronto, anche per via delle grandi opzioni di configurazione, sul fronte dell'efficienza però siamo qualche gradino indietro rispetto a Tesla. Inoltre il prezzo è superiore: il modello i4 base costa quanto la Model 3 top di gamma, la scelta dipende dunque anche dal budget. Il miglior rapporto caratteristiche/prezzo dei due listini lo ha probabilmente la Tesla Model 3 Long Range Dual Motor, se avete però più di 70.000 euro da spendere la i4 M50 potrebbe essere la vostra nuova berlina dei sogni. Del resto vanta la medesima tecnologia invisibile della iX.