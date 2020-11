Black Friday Auto: tutte le offerte 2020 da Hyundai a Toyota

Oggi 27 novembre è il giorno del Black Friday, il venerdì che negli USA (e in tutto il resto del mondo ormai) significa grandi sconti e promozioni in tutti i settori, dalla tecnologia all'abbigliamento, passando chiaramente anche per l'automotive. Sono diversi i produttori che hanno pensato a offerte e vantaggi per i propri clienti e in questo articolo abbiamo raccolto le iniziative più interessanti. Partiamo dal Black Friday di Hyundai, che sulle sue vetture green (dalla Kona, nelle varianti Full Hybrid ed Electric, alla IONIQ, passando per la Tucson e la nuova i30) propone tre anni di manutenzione ordinaria in omaggio, con la possibilità di accedere a uno speciale finanziamento a tasso zero fino al 30 novembre 2020. Anche Suzuki ha pensato a uno speciale Finanziamento Black Friday, valido dal 27 al 30 novembre. I clienti possono sottoscrivere un finanziamento Agos fino a 50.000 euro di importo senza spese di istruttoria e prima rata a 60 giorni.

BMW ha scelto invece di coccolare i suoi clienti già esistenti offrendo sconti su servizi e opzioni, dal traffico in tempo reale al Connected Package Plus. Offerte anche su feature come l'Online Entertainment Voucher, l'Assetto Adattivo M, l'IconicSounds Sport, l'Active Cruise Control con funzione di Stop&Go, BMW Music, BMW Online, BMW High Beam Assistance che regola in autonomia i fari abbaglianti e anabbaglianti, Remote Services e tanto tanto altro.



Il Natale in anticipo

Fiat non ha pensato a un'offerta Black Friday ma ha anticipato il Natale con Fiat Coupon: fino a 6.500 euro di vantaggi con finanziamento FCA Bank, con prima rata dopo 6 mesi. L'offerta scade il 31 dicembre prossimo. Toyota ha pensato invece a 1.000 euro di vantaggi su tutta la gamma Hybrid (Toyota Yaris, Auris, Auris Touring Sports, C-HR, Prius e Rav4 Hybrid) per immatricolazioni entro il 30 novembre. Ricordiamo inoltre che su qualunque usato è valido l'Hybrid Bonus da 4.500 euro a 7.000 euro. Opel, dal canto suo, mette in campo fino a 1.000 euro di Extra Bonus fino al 30 novembre, mentre Honda ha pensato a un finanziamento agevolato con tasso dell'1,99% fino a 84 mesi senza spese accessorie - con prima rata nel 2021. Kia propone invece un'edizione limitata della Sportage Mild Hybrid chiamata Black Edition, disponibile in soli 150 esemplari - disponibile anche con finanziamento Scelta Kia a tasso zero. Offerte anche per MINI, che a 299,40 euro propone il suo kit dedicato ai nostri amici a quattro zampe per la Clubman. Come accaduto lo scorso anno, Skoda offre ai suoi clienti uno sconto del 30% sul cambio dell'olio. L'offerta non vale soltanto per il Black Friday ma è valida fino al 18 dicembre prossimo.



Da Mazda al noleggio a lungo termine

Arriviamo così a Mazda, che dal 24 al 30 novembre offre assieme alle nuove auto il pacchetto ServicePlus Essence, con all'interno i primi due tagliandi ordinari. Volvo ha invece puntato sugli accessori: porta biciclette, seggiolini, porta sci e molto altro in sconto nei giorni del 27 e del 28 novembre. Arriviamo così alle offerte dedicate all'usato online e al noleggio a lungo termine. Su questo fronte vi segnaliamo gli sconti di Hurry!, fino a 1.800 euro di vantaggi sull'usato e -33% sul noleggio con 10.000 km gratuiti e rimborso del costo di prenotazione. Le promo sono valide dal 27 al 30 novembre.



Leasys ha scelto di offrire ai suoi clienti 2.000 km aggiuntivi inclusi nel canone classico, con noleggi Take Away che godono di uno sconto del 20%. Chiudiamo così con le offerte di BrumBrum.it: fino a 1.000 euro di sconto sulle vetture usate con il codice BF2020 e 300 euro di buoni carburante alla conferma dell'ordine per quanto riguarda il noleggio a lungo termine. Non ci resta che augurarvi un buon Black Friday su quattro ruote.