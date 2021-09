Le bici gravel da acquistare da Decathlon e Bikester a settembre 2021

Negli ultimi anni è letteralmente scoppiata la moda del Gravel, che in realtà poi tanto moda non è. Parliamo infatti di un tipo di bicicletta estremamente versatile, che unisce due mondi solitamente separati: sono veicoli che si comportano alla grande sull'asfalto e non disdegnano affatto le escursioni sullo sterrato. Le bici gravel sono insomma la perfetta summa per moltissimi appassionati là fuori che percorrono numerosi chilometri sull'asfalto e che spesso puntano anche al leggero fuori strada.

Con una bici da corsa, è praticamente impossibile avventurarsi in percorsi sconnessi, con una MTB pura e cruda invece si fa più fatica a correre sull'asfalto, non è dunque difficile capire i motivi del grande successo che stanno ottenendo le bici gravel. Nonostante il mercato delle bici continui a essere in assoluto affanno, soprattutto se guardiamo alle e-bike, con l'avvicinarsi dell'autunno è ancora possibile sfruttare qualche buona offerta. Andiamo dunque a scoprire le bici gravel da acquistare in sconto su Bikester o da Decathlon.



Le bici gravel di Bikester

Iniziamo proprio da Bikester, lo sterminato e-commerce online dedicato alle due ruote. Grazie alla stretta partnership con Serious, non sono poche le proposte gravel attualmente disponibili e in sconto. Noi abbiamo scelto di partire con la Serious Gravix One, una soluzione entry level perfetta per quegli amatori che vogliono avvicinarsi al mondo gravel senza spendere una fortuna. La bici, nella colorazione blu, è disponibile a un prezzo di soli 549 euro con il 21% di sconto.

Si può avere in cinque misure differenti da 47 cm a 60 cm, anche se nel momento in cui scriviamo due sembrano essere esaurite, offre poi un manubrio da corsa, un cambio Shimano 14 marce, un telaio in alluminio, una sella Meghna US-3401. Il suo peso? 12,24 kg. Per saperne di più, qui trovate la scheda tecnica completa della Serious Gravix One.



Salendo leggermente di prezzo, ci sentiamo di consigliare la Serious Gravix, proposta a 999 euro con il 33% di sconto. Il suo peso non va oltre gli 11,12 kg, ha un cambio Sram a 11 marce, il suo telaio è in alluminio e monta freni Tektro MD-C610 sia all'anteriore che al posteriore. Come la sorellina Gravix One, è un modello uscito nel 2021 e i cerchi sono da 28".

Cinque le taglie disponibili, sempre da 47 cm a 60 cm, anche se 51 e 54 risultano finiti nel momento in cui scriviamo. Cliccate qui per acquistare la Serious Gravix One. Da segnalare anche la Serious X Disc Hydro, che a 1.099 euro (col 21% di sconto) mette sul piatto anche degli ottimi freni a disco idraulici Shimano Tiagra BR-4770. Il cambio, a deragliatore, offre 10 marce e fa sempre parte della serie Shimano Tiagra. È un modello del 2020 ma è ancora validissimo, anche se non tutte le taglie sono disponibili: mentre scriviamo trovate la 51 cm e la 60 cm. Link diretto per comprare la Serious Gravix One.



Portiamo ancora più su l'asticella del prezzo pur restando su cifre "umane": a 1.499 euro trovate la Serious Gravix Elite con il 31% di sconto. 10,79 kg, cambio Sram a 11 marce, freni anteriori e posteriori Sram Rival a disco idraulici, disponibile in quattro taglie su cinque, dalla M alla XXL, dunque affrettatevi se ne volete una (link diretto per l'acquisto). Anche in questo caso parliamo di un modello aggiornato, uscito nel 2021.

Le proposte (limitate) di Decathlon

Passando a Decathlon, sono molto interessanti le bici gravel Triban (in questo articolo vi abbiamo parlato della nuova Triban GRVL 520). In particolare la Triban GRVLW 120 da donna è proposta a 649 euro e mentre scriviamo risulta essere uno dei modelli più venduti.

Grazie alla convezione con ScalaPay (per approfondire: come acquistare una bici in sconto da Decathlon con ScalaPay) è anche possibile pagare la bici in tre comode rate da 216,66 euro senza interessi. Disponibile nelle taglie XS e M (la S è terminata), questa bici ha freni a disco PROMAX DSK e un cambio MICROSHIFT XLE a 10 velocità. Cliccate qui per acquistare subito la Triban GRVLW 120. Fra le bici gravel ancora disponibili, c'è una sola Triban RC520 GRAVEL con telaio XS e colore verde militare, proposta a un prezzo di 999,99 euro (dunque ancora all'interno dei 1.000 euro e compatibile con ScalaPay). Per quanto riguarda il resto il colosso sportivo non ha praticamente più nulla da offrire al suo pubblico, per adesso, in attesa di nuovi rifornimenti.



C'è tuttavia una soluzione gravel elettrica che saprà soddisfare tantissimi appassionati, anche se c'è da spendere un po': l'ormai famosa E-WINDEE di Decathlon di cui abbiamo parlato al lancio è disponibile a 4.499,99 euro, ma in pezzi limitatissimi, mentre scriviamo abbiamo una S e tre M. Le L sono terminate, capite dunque perché in apertura parlavamo di un settore in affanno, speriamo in 2022 con molte più scorte disponibili. Per consultare il catalogo gravel di Decathlon cliccate pure qui, qui invece per il catalogo gravel di Bikester, dove c'è più scelta e maggiore disponibilità.