Nuova Peugeot 308 2021, anche Plug-in Hybrid con 60 km di autonomia

Peugeot ha lavorato duramente per donare un carattere unico alle sue ultime 208 e 308, con la prima del resto ha anche vinto come Auto dell'Anno 2020 grazie all'allestimento GT Line. Oggi, dopo l'aggiornamento del 2020, è tempo invece di salutare la nuova 308 2021, ulteriormente migliorata rispetto al recente passato. Quest'anno troviamo un passo allungato di 55 mm, a tutto vantaggio dei passeggeri posteriori, e un'altezza ridotta di 20 mm, assieme a un soft-nose che allunga visivamente il cofano. In totale la nuova 308 è lunga 4,36 metri (11 cm in più rispetto alla precedente generazione), ha un passo di 2,675 metri e un'altezza di 1,44 metri - con un'aerodinamica di altissimo livello, con un Cx di 0,28 e un SDx di 0,62 m2. Nuova Peugeot 308 sfoggia anche il nuovo logo del Leone, ben guardato dai nuovi fari LED con tecnologia Matrix all'anteriore e gli ormai tradizionali artigli LED al posteriore. 7 le tinte carrozzeria disponibili: Verde Olivine, Blu Vertigo, Rosso Elixir, Bianco Madreperla, Bianco Banchisa, Grigio Artense e Nero Perla.



Tecnologia ai massimi livelli

All'interno troviamo poi il nuovo i-Cockpit con sistema di infotainment i-Connect. Come accade su vetture di segmento superiore, nuova 308 2021 può eseguire il mirroring del telefono in modalità wireless, oppure connettere due smartphone in bluetooth contemporaneamente. Con "Ok Peugeot" si può poi utilizzare il linguaggio naturale per chiedere alla vettura di eseguire azioni relative all'infotainment. Presente anche il Drive Assist 2.0, disponibile alla fine di quest'anno, con Adaptive Cruise Control con funzione Stop & Go (con cambio automatico EAT8), il Lane Keeping Assist e tre nuove funzioni. Pensiamo al Semi-automatic Lane Change, che permette di sorpassare una vettura cambiando corsia per poi tornare al proprio posto in automatico, fra i 70 km/h e i 180 km/h, all'Anticipated Speed Recommentadion, che suggerisce al conducente di adattare la velocità in base ai cartelli stradali, al Curve Speed Adaptation, che ottimizza la velocità in funzione della traiettoria della curva, fino a 180 km/h. Gli ADAS non finiscono qui, abbiamo anche l'Acrive Safety Brake, ovvero la frenata di emergenza che rileva pedoni e ciclisti, sia di giorno che di notte da 7 a 140 km/h, il Driver Attention Alert, che avvisa il guidatore di distrazione alla guida a velocità superiori a 65 km/h, l'High Beam Assist che ci aiuta a commutare automaticamente abbaglianti e anabbagglianti, la lettura estesa dei cartelli stradali, compreso il senso vietato e il divieto di sorpasso, l'allarme perimetrale, volumetrico e chiusura centralizzata supplementare, il freno di stazionamento elettrico su tutte le versioni.



La strumentazione della nuova 308 2021 è davvero di alto livello, fra i sistemi di serie e opzionali troviamo anche l'Active Blind Corner Assist, che monitora l'angolo cieco fino a 75 metri di distanza, il Rear Traffic Alert, che ci avvisa nel caso in cui ci siano ostacoli dietro di noi, una nuova telecamera per la retromarcia ad alta definizione a 180 gradi con ugello di pulizia integrato, il parcheggio assistito con visuale a 360 gradi grazie a 4 telecamere, il Keyless Access&Start, il parabrezza riscaldato completamente sbrinabile e il volante riscaldato, la chiamata d'emergenza E-call+ con l'informazione sul numero di passeggeri e la localizzazione che integra la direzione del veicolo sulla carreggiata, gli specchietti retrovisori orientabili in retromarcia.

Gli amanti della musica troveranno poi un impianto Hi-Fi Premium di Focal, composto da 4 tweeter TNF a cupola rovesciata in alluminio, 4 woofer/midrange a membrana Polyglass e sospensione TMP da 165 mm, 1 canale centrale Polyglass e 1 subwoofer ovoidale a tripla bobina Power Flower. Speaker associati a un amplificatore a 12 vie da 690 W con trattamento acustico digitale Arkamys.



Nuova 308 2021 benzina, diesel o Plug-in Hybrid

Arriviamo così a parlare di motorizzazioni: nuova Peugeot 308 2021 sarà disponibile benzina, diesel e Plug-in Hybrid. I motori benzina sono PureTech 110 S&S con cambio manuale e PureTech 130 S&S con cambio manuale oppure automatico EAT8. Diesel abbiamo solo il BlueHDi 130 S&S con cambio manuale oppure automatico EAT8. Le versioni più avanzate e all'avanguardia sono però le Plug-In Hybrid. Al top della gamma abbiamo un motore Hybrid 225 e-EAT8 a 2 ruote motrici, motore PureTech da 180 CV/132 kW abbinato a un motore elettrico da 110 CV/81 kW con soli 26 g/km di CO2 e fino a 59 km di autonomia 100% elettrica secondo lo standard WLTP. Leggermente meno potente l'Hybrid 180 e-EAT8, con motore PureTech da 150 CV/110 kW abbinato a un motore elettrico da 110 CV/81 kW fino a 60 km di autonomia WLTP. Questa autonomia elettrica è gestita in entrambi i casi da una batteria da 12,4 kWh e 102 kW. Di serie abbiamo un caricatore monofase da 3,7 kW, mentre opzionale si può acquistare il caricatore monofase da 7,4 kW.

Su Wallbox a 32 A e 7,4 kW la batteria si ricarica completamente in un'ora e 55 minuti, utilizzando invece una presa standard da 8 A e il caricatore da 3,7 kW occorrono 7 ore e 5 minuti per avere una ricarica completa. Se la ricarica pubblica in qualche modo "vi spaventa", Peugeot vi mette a disposizione la gamma di servizi Easy-Charge, con possibilità di installare una Wallbox a casa o in ufficio grazie a Enel X, oppure sfruttare le 220.000 colonnine convenzionate in Europa attraverso Free2Move. Nuova Peugeot 308 2021 sarà lanciata in Italia il prossimo settembre, attendiamo solo di conoscere il listino italiano.