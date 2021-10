Bentley a Milano con la Continental GTC Speed e una sorpresa per l'Italia

L'ultimo anno e mezzo non è stato semplice per nessuno a causa del COVID-19. Da buoni cittadini ci siamo rintanati a studiare e lavorare in casa per svariati mesi, lo stesso ha fatto un marchio luxury come Bentley nel rispetto delle più comuni regole anti-pandemia, limitando all'estremo gli eventi e le uscite pubbliche. Ora però, con la normalità che fa capolino al di là della siepe, anche l'azienda fondata da Walter Owen Bentley è tornata a mostrarsi in pubblico.

Abbiamo incontrato i vertici di Bentley Europe a Milano, nella suggestiva cornice del Teatro Gerolamo, a due passi dal Duomo e da Piazza Fontana, per discutere di futuro, per vedere dal vivo la nuova Continental GTC Speed e festeggiare un'occasione speciale: l'apertura di un nuovo dealer italiano.



Un nuovo dealer Bentley in Italia

Partiamo proprio dalla sorpresa che Bentley ha fatto ai suoi appassionati italiani: a Milano ha aperto i battenti un nuovo concessionario esclusivo, in seguito alla crescente domanda del pubblico nostrano.

Il nuovo salone Bentley Milano offre ai visitatori 500 metri quadri di lounge, 1.000 metri quadri di spazio esterno e 800 metri quadri riservati a un nuovo workshop. Il tutto realizzato ovviamente in collaborazione con il Gruppo Fassina, che dal 2016 rappresenta ufficialmente Bentley nel nostro Paese. A Via Giovanni Battista Grassi 98 (20157 Milano) trovate personale specializzato e l'intera gamma Bentley, che al momento vanta quattro versioni differenti della Flying Spur (Standard, Mulliner, V8 e V8 Mulliner), la Continental GT (GT, GT Speed, V8 Mulliner, V8, GCT Speed, GTC, GTC V8 Mulliner e GTC V8) e la Bentayga nelle sue varianti S, V8 e Hybrid - con quest'ultima che si è mostrata a Milano prima della sorella decappottabile.



La nuova Bentley Continental GTC Speed a Milano

Tornando alla nuova Continental GTC Speed, Bentley ci ha regalato l'occasione di vedere dal vivo la vettura, un'opera d'arte su quattro ruote di rara potenza ed eleganza. Le linee esterne sono dotate di estremo carattere, impreziosite dalla colorazione Blue Fusion che abbiamo ammirato dal vivo.

La griglia in tinta scura ben si sposa con il codolino esterno "Speed" e i cerchi forgiati da 22", che si possono scegliere in tinta scura oppure verniciati in nero o argento. All'interno abbiamo invece un abitacolo curato nei minimi dettagli e con tutti i controlli essenziali a portata di mano. Spiccano in questo caso i poggiatesta Speed ricamati, lo stemma Speed sulla plancia, il volante riscaldato in Alcantara. In questa parte dell'articolo siamo forse andati più veloci del solito perché vogliamo arrivare a parlare il prima possibile di ciò che si nasconde sotto il cofano anteriore della Continental GTC Speed: uno straordinario motore W12 6.0 (lo vedete molto coperto per questioni di rumorosità) con cambio automatico a doppia frizione e 8 rapporti che permette di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi, raggiungendo una velocità massima di 335 km/h - e beato chi riuscirà a guidarla lungo le autostrade tedesche dove non esistono limiti. (Trovate altre foto dell'auto nel nostro articolo Abbiamo visto dal vivo la nuova Bentley Continental GTC Speed)

La potenza nominale è di 659 CV/485 kW con 900 Nm di coppia - e provate solo a immaginare cosa possa accadere schiacciando a fondo il pedale da fermi. Certo un propulsore di questa caratura necessita di tecnologie di supporto all'avanguardia: troviamo infatti a bordo il Bentley Dynamic Ride, la sterzata elettrica integrale e il ripartitore di coppia tramite differenziale a slittamento elettronico (eLSD, Electronic Limited Slip Differential).



I freni carboceramici (mutuati dal mondo aerospaziale) sono opzionali, in fase di configurazione però sono secondo noi essenziali: sono costruiti con materiali leggeri eppure durevoli e garantiscono una forza frenante eccezionale, sono insomma l'accoppiata perfetta per il W12 Bentley. (In basso trovate alcune foto dell'evento Bentley di Milano e la Bentayga Hybrid)



Per completare il quadro tecnologico, sulla Continental GTC Speed è possibile trovare i servizi My Bentley Continental Car (che permettono anche di regolare la temperatura del veicolo da remoto) e un impianto audio opzionale Naim for Bentley, che grazie ai suoi 2.200 W di potenza distribuiti su 18 speaker e 2 shaker trasforma la musica in un'esperienza multisensoriale. La Continental GTC Speed è la novità Bentley di questo 2021 e ora avete la possibilità di vederla e provarla in un nuovo show-room del marchio a Milano - in attesa delle succose novità elettriche che porterà il futuro.