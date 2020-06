Pagare a settembre o nel 2021: le migliori offerte auto della Ripartenza

L'arrivo del Coronavirus in Italia ha purtroppo bloccato il nostro Paese per diverse settimane, così l'industria e la vendita al dettaglio. Interi settori, come quello automotive, hanno registrato perdite come neppure durante le peggiori crisi economiche del recente passato, ora però tutto sta lentamente tornando alla normalità, le concessionarie sono riaperte dallo scorso 4 maggio e sono molti i produttori che stanno lanciando offerte e promozioni pensate appositamente per la ripartenza. Una ripartenza difficile per molti utenti, che magari per circa due mesi non hanno avuto nuove entrate, motivo per cui molti brand stanno puntando sui pagamenti "a settembre" o prime rate nel 2021. Andiamo dunque a scoprire cosa propongono alcuni dei marchi più diffusi nel nostro Paese.



Fiat, Lancia, Renault e Dacia

Partiamo da Fiat, visto che la sua Panda è da circa un decennio l'auto più venduta fra tutte nel nostro Paese. Proprio la piccola utilitaria è al centro di ben 6 promozioni differenti attualmente attive, che toccano tutte le motorizzazioni, dalla Hybrid al metano. Riassumendo, tutta la gamma Panda si acquista con Zero Anticipo e Zero Rate fino al 2021, pagando poi soltanto 3 euro al giorno (prime 18 rate da 90€ al mese e poi 72 rate da 144€). La nuova Panda Hybrid 2020 si può avere a partire da 9.900 euro, Panda 4x4 e Panda Metano si prendono invece a Zero Anticipo, Zero Rate e poi da 5 euro al giorno. Formula "Zero" e rate dal 2021 anche per Fiat Tipo, a partire da 16.600 euro, e Fiat 500, con la nuova Hybrid che a partire dal 2021 viene appena 4 euro al giorno (prime 18 rate da 120 euro al mese, poi 72 rate da 193 euro).



La formula scelta da Fiat si può trovare anche nelle concessionarie Lancia, con la nuova Ypsilon Hybrid che si prende a 4 euro al giorno dal 2021, prime 18 rate da 115 euro al mese, poi 72 rate da 185 euro. Anche Dacia, che con il suo Duster ha piazzato lo scorso anno ben 43.701 unità finendo al terzo gradino del podio nostrano, offre la Super Ripartenza scontando 6 rate a solo 1 euro l'una, devolvendo inoltre questa cifra alla Protezione Civile. Stessa identica offerta, del resto parliamo del medesimo gruppo, proposta da Renault con la promo Restart: 6 rate scontate a 1 euro e devolute alla Protezione Civile.



Citroen, Volkswagen, Opel

Di Citroen abbiamo già parlato in una notizia dedicata: il brand francese ha lanciato Viaggia in Italia, una promozione che permette di avere tutta la gamma Citroen con un Ecobonus interno fino a 7.000 euro, Zero Anticipo, Zero Rate per tre mesi, Zero Pensieri con un pacchetto pieno di servizi accessori inclusi. In questo modo la nuova C3, per fare un esempio, si prende a partire da 9.950 euro e si paga a partire da settembre.



Buone notizie anche dalla Germania: Volkswagen propone il Progetto Valore con la nuova Golf 8 1.5 eTSI ibrida EVO ACT da 150 CV DSG che si prende da 279 euro al mese e con le prime tre rate offerte. Il Volkswagen Service Plan inoltre, che offre manutenzione prepagata con costi bloccati, è in sconto al 50%. Sempre dalla Germania Opel propone tutta la sua gamma con garanzia Opel Protection, con credito protetto nel caso in cui si perda il lavoro, pagamento dopo l'estate, Protezione Salute gratuita per 1 anno; tutto questo insieme a una Super Rottamazione fino a 8.000 euro di vantaggi.



Toyota e Jeep

Toyota dal canto suo ha ideato l'offerta #ripartiamoinsieme, che mette sul piatto un Extra Bonus di 500 euro valido su tutti i modelli ibridi, prima rata a marzo 2021 e un tasso promozionale. Per ottenere questi vantaggi bisogna "Prenotare l'offerta", ovvero compilare il form sul sito ufficiale che trovate linkato nella frase precedente, confermare la richiesta via mail e attendere una chiamata del concessionario.



Con questa offerta Yaris Hybrid si prende a partire da 16.850 euro, per fare solo un esempio. Anche Jeep ha lanciato Ripartiamo Insieme, dobbiamo dire che i produttori non si sono poi sforzati troppo a rendere i loro "slogan" originali, ciò che conta però è avere anche in questo caso offerte su tutta la gamma con prima rata nel 2021. Al momento sono le migliori offerte dedicate alla Ripartenza che abbiamo trovato, se avete promozioni da segnalare avete i commenti appena sotto a vostra totale disposizione. Controllate inoltre le scadenze, perché alcune di queste offerte terminano il prossimo 30 giugno 2020.