Le auto più importanti del 2021: la nostra Top 10

Il 2020 è stato un anno terribile, capace di prenderci alla sprovvista con il COVID-19 e sospendere le nostre vite per mesi interi, bloccando abitudini, piccoli eventi e grandi manifestazioni. In questo clima di assoluta incertezza i maggiori produttori automotive hanno preferito ritardare il lancio di alcuni prodotti chiave, arrivati poi in pompa magna nel 2021, un anno in cui fortunatamente abbiamo ricominciato a viaggiare per lavoro, a guidare vetture in anteprima e partecipare a grandi presentazioni - l'ultima in ordine di tempo la Renault Mégane E-Tech elettrica vista dal vivo a Roma nella suggestiva cornice del Foro Italico.

Questa particolare vettura sarà una grande protagonista del 2022, sarà infatti commercializzata nel nostro Paese a partire dal prossimo mese di marzo, nel frattempo è arrivato per noi il momento di svelare quali sono state per noi le auto più importanti del 2021 che sta per terminare. Attenzione, non abbiamo detto le "migliori" ma le più "importanti": modelli che magari non sono i primi della classe in senso assoluto ma che hanno lasciato un'impronta forte nei 12 mesi appena passati e che continueranno a segnare in qualche modo la rotta anche prossimamente.



Hyundai IONIQ 5 e Kia EV6

Non possiamo iniziare il nostro articolo senza partire dalle coreane IONIQ 5 e Kia EV6. Pur essendo due vetture diverse, dal carattere ben definito, ci sentiamo di metterle pari merito perché condividono praticamente la medesima piattaforma, le stesse batterie e motorizzazioni, anche se queste ultime sono mescolate con la giusta fantasia all'interno dei listini Hyundai e Kia. Due auto 100% elettriche che rappresentano di fatto l'inizio di una nuova generazione di veicoli.

IONIQ 5 in particolare (che conosciamo meglio, abbiamo provato sia la 300 CV AWD che la IONIQ 5 RWD da 217 CV) ha lavorato duramente per offrire ai propri utenti un passo di 3 metri, un abitacolo spazioso e interamente ridisegnato, con tanto di tunnel centrale dinamico, plancia futuristica e specifiche tecniche da urlo per quanto riguarda la parte elettrica. Pensiamo in particolare alla velocissima ricarica a 800 V e alla possibilità di cedere l'energia attraverso un adattatore Schuko ad altri dispositivi. Una New Gen a tutti gli effetti, due vetture "cugine" che faranno parlare a lungo di loro, anche per via del loro ottimo rapporto prezzo/qualità/efficienza.



Ford Mustang Mach-E

Qualcuno potrebbe storcere il naso nel trovare la nuova Ford Mustang Mach-E in questa lista, del resto la scelta di utilizzare proprio il brand "Mustang" per la creazione di un SUV elettrico ha creato un dibattito feroce a cavallo di due interi continenti. Pensiamo però che questa auto sia un simbolo forte, una presa di coscienza imprescindibile per l'ovale blu, che di fatto le vetture tradizionali le ha inventate.

Con questo modello la storia del marchio americano inizia un nuovo paragrafo, apre le porte a un futuro fatto di elettricità (dal 2030 tutte le Ford saranno elettriche), prestazioni ed efficienza - tanto che dopo il coraggio preso a due mani con la Mustang Mach-E il brand ha elettrificato anche il leggendario pick-up F-150 e un veicolo elettrico storico come il Transit (per saperne di più: primo contatto con il nuovo Ford E-Transit elettrico).

Una BEV che ha di certo qualche difetto, i tecnici Ford ad esempio stanno lavorando per migliorare la velocità di ricarica e l'efficienza dei motori, di sicuro vedremo Mustang Mach-E più performanti nei prossimi anni, nel frattempo il guanto di sfida è lanciato. Per l'occasione Ford ha anche ridisegnato da zero il suo sistema di infotainment di bordo, che caratterizzerà tutti i modelli a venire - a partire dalla Focus 2022 con SYNC 4. Ultimo ma non ultimo: l'impronta del marchio Mustang applicato all'elettricità va a cambiare i connotati anche al settore più sportivo delle quattro ruote, se non è un modello chiave questa Mach-E non sapremmo davvero cos'altro scegliere.



Dacia Sandero

Abbandoniamo per un attimo l'elettricità e parliamo di un veicolo che a prima vista potrebbe risultare poco accattivante e attraente, ma che nell'utilizzo quotidiano si dimostra vincente su più fronti. La Dacia Sandero 2021 si è presentata al mondo con una qualità costruttiva ottima in relazione al prezzo a cui viene venduta, con interni ben curati, un sistema di infotainment pieno di funzioni (compatibile persino con Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless) e una motorizzazione benzina-GPL estremamente interessante, capace di risultare versatile ed economica.

Un'auto tutt'altro che memorabile in senso assoluto ma un vero game changer nella fascia medio-bassa del mercato. L'auto democratica per eccellenza, un "archetipo" di veicolo che diverse marche storiche ormai non producono più mettendo sempre troppa carne al fuoco - e dimenticando di fatto una larghissima fetta di pubblico.



Dacia Spring

A proposito di auto democratiche e accessibili: la Dacia Spring gode di una qualità costruttiva alquanto ballerina, è una vettura ultraleggera e neppure troppo sicura (Euro NCAP le ha appena assegnato 1 Stella su 5, anche se alla Renault ZOE 2021 è andata anche peggio), figura in questa lista però perché è riuscita a portare il prezzo di un'auto elettrica al 100% al di sotto dei 20.000 euro di listino.

Proposta con un prezzo d'attacco di 19.900 euro, e con un eccezionale rapporto km/kWh, la Dacia Spring è di fatto la BEV più accessibile del mercato italiano. Con gli incentivi auto 2021 più di un utente è riuscita ad averla con oltre 10.000 euro di sconto, un vero Best Buy che in città può portarvi in giro per circa 300 km nonostante una batteria di dimensioni compatte. Certo da un modello simile non potete aspettarvi il comfort e la qualità di una tedesca premium, ma il ticket d'ingresso potrebbe valere la pena per moltissimi utenti - che magari senza la Spring un'elettrica non potrebbero neanche comprarla, visti i listini attuali e la fine (temporanea, si spera) dell'Ecobonus.



Porsche 911 GT3

Impossibile negarlo, amiamo i contrasti marcati, dalla Dacia Spring passiamo così - con un banale salto di paragrafo - a una delle sportive più desiderate del 2021: la Porsche 911 GT3. Un'auto di certo non per tutti, sia dal punto di vista del portafogli che da quello delle caratteristiche, vista una scheda tecnica a dir poco esagerata. Possiamo però assicurarvi che si tratta di un'auto emozionante a 360 gradi, una di quelle vetture che vi fa battere il cuore anche a motore spento. Noi quel motore però l'abbiamo anche acceso, guidando la Porsche 911 GT3 al Porsche Festival 2021 e rimanendo del tutto appagati per la filosofia sportiva nascosta dietro una vettura di questo tipo, oltre ovviamente al design iconico.

Il motore 6 cilindri da 3.996 cm3 produce una vera e propria sinfonia, erogando la bellezza di 375 kW/510 CV e 470 Nm di coppia a 6.100 giri/min. Non l'auto più veloce/potente in assoluto del mercato attuale, del resto qui parliamo di emozioni, di sensazioni, che si possono portare in garage pur non essendo milionari. Il suo prezzo d'attacco è infatti 181.984 euro, una cifra di certo non adatta a tutti ma comunque non irraggiungibile e disumana come quella toccata da concorrenti eccellenti in questo stesso segmento.



Alfa Romeo Giulia GTA e GTAm

Gli ultimi anni di Alfa Romeo non sono stati affatto facili, con l'azienda prima messa da parte dagli azionisti americani di FCA e poi sotto l'occhio del ciclone nella fusione che ha dato vita a Stellantis. Nonostante l'epoca buia, si spera finita ormai, il brand del Biscione è stato in grado di lanciare due vetture sportive dal sapore d'altri tempi, le Giulia GTA e GTAm. Edizioni limitate che sono riuscite a raccogliere tutta l'eredità sportiva di Alfa Romeo e darla ai pochi fortunati che le hanno guidate.

Sotto il cofano troviamo una versione potenziata del celebre 2.9 V6 Bi-Turbo da 540 CV, il che si traduce in una potenza di uscita di 187 PS/I, la migliore dell'intera categoria. Un tripudio di carbonio grazie al quale Alfa Romeo è riuscita a contenere i pesi, con la GTAm che addirittura recupera 100 kg rispetto alla Giulia Quadrifoglio MY21. Anche queste auto purtroppo sono delle furie scatenate per pochi privilegiati, con un prezzo di partenza di 143.000 euro più IVA - un costo che ha comunque portato al Sold Out dopo 18 mesi di ordini e pre-ordini, con la vettura commercializzata effettivamente da giugno 2021.



Tesla Model Y

La nuova Tesla Model Y avrebbe dovuto figurare in questa lista con più enfasi di quella attuale. Avremmo infatti dovuto parlare della prima auto Tesla fabbricata in Europa, presso la Giga Berlin inaugurata da Elon Musk appena qualche mese fa con tanto di festa in stile Oktoberfest. L'impianto tedesco è invece ancora fermo a causa di problemi burocratici, nel frattempo però il marchio californiano ha deciso comunque di vendere il crossover elettrico nel vecchio continente importandolo dalla Cina.

Rispetto alla Model 3 la Model Y ha portato agli appassionati Tesla maggiore spazio interno, una qualità costruttiva superiore (dovuta alle linee produttive aggiornate) e un telaio "monoscocca" stampato da dispositivi Megacast, un nuovo modo di fare auto che secondo Tesla dovrebbe facilitare l'assemblaggio e velocizzare la produzione. Con l'avvio della fabbrica tedesca avremo anche le innovative celle 4680, capaci di sfruttare l'intero pacco batterie senza spazi "morti", aumentando così la densità di energia - e di conseguenza l'autonomia generale - a parità di ingombro. Una vettura importante per Tesla, che ha messo le basi per i veicoli elettrici che verranno costruiti negli anni a venire.



Hyundai KONA Electric

Ci avviamo verso la fine di questo articolo e vi anticipiamo che le ultime tre auto saranno 100% elettriche, presenti in questa lista per motivi ovviamente differenti. Del resto l'elettricità è ormai una realtà assodata, non un capriccio futuristico, basti pensare che delle 7 finaliste del premio Auto dell'Anno 2022 ben 6 sono a batteria. In questo paragrafo ci occupiamo della nuova Hyundai KONA Electric 2021, una BEV che secondo noi ha trovato la sua perfetta dimensione. A differenza della IONIQ 5, non gode di una piattaforma "esclusiva", eppure riesce a offrire un rapporto potenza/efficienza eccezionale, con oltre 400 km di autonomia con una singola carica.

Una vettura che dimostra come un pianale versatile possa accogliere alla perfezione sia motorizzazioni classiche che 100% elettriche. Nella sua variante da 204 CV, quella da acquistare a occhi chiusi secondo noi, la KONA Electric 2021 offre anche una dinamica di guida soddisfacente e briosa, con diverse modalità di guida e opzioni per il recupero dell'energia in frenata. Il design, sia esterno che interno, potrebbe non piacere, ma a livello di sensazioni è una delle migliori auto da noi testate in questo anno - con Hyundai che si sta trasformando nel vero concorrente da battere in campo elettrico.



Skoda Enyaq iV

Con la Dacia Spring abbiamo parlato di elettricità democratica, un po' ciò che vuole fare la Skoda Enyaq iV ma alzando contestualmente l'asticella della qualità. Spesso dimenticato ingiustamente, questo SUV elettrico gode di tutte le ultime tecnologie del Gruppo Volkswagen a un prezzo aggressivo, con la versione 50 disponibile già a 40.000 euro con circa 355 km di autonomia totale.

Un prodotto ben disegnato, curato sin nei minimi particolari (come tradizione Skoda, che non disdegna piccole soluzioni smart come l'ombrello nascosto nella portiera), disponibile con una gamma quantomai versatile con batterie fino a 77 kWh e autonomie che superano i 500 km con una singola carica. A listino non manca neppure la trazione integrale, con la Enyaq iV SportLine 80x top di gamma che si può avere a meno di 55.000 euro.



BMW iX

Chiudiamo con una delle ultime auto elettriche arrivate in questo 2021, quella BMW iX che tanto ha spaccato l'opinione pubblica e la critica. Partiamo subito col dire che anche in questo caso non ci troviamo di fronte a un'auto perfetta in senso oggettivo, anzi, in versione xDrive40 abbiamo trovato non pochi difetti e un cartellino del prezzo totalmente sbilanciato in confronto alle reali potenzialità di utilizzo della vettura.



Carte in tavola totalmente differenti quelle della xDrive50 (quale BMW iX scegliere fra xDrive40 e xDrive50?), l'unica versione che avremmo commercializzato, in grado di aprire sul serio un nuovo capitolo della storia di BMW. La qualità costruttiva è ineccepibile su più fronti, persino Euro NCAP ha ufficializzato il tutto con 5 Stelle e punteggi altissimi in ogni categoria, soprattutto quella relativa ai Safety Assist. Difficile trovare in commercio auto più tecnologiche della iX, che è poi il motivo che ci ha fatto inserire la vettura in questa lista, avendo noi un occhio di riguardo all'aspetto tecnologico e avanguardistico delle vetture.

Il SUV elettrico di BMW, ingegnerizzato con una piattaforma apposita, si può aprire e chiudere con il Wallet di Apple, inoltre a bordo abbiamo un sistema che chiamare di infotainment è quasi riduttivo. Molte delle operazioni che solitamente si gestiscono manualmente, nella iX sono prese in carico in maniera automatica, è la vettura che sa come recuperare al meglio l'energia in frenata, come erogare la potenza fra un asse e l'altro e così via.



Ciò che dobbiamo fare noi è guidare, senza troppe distrazioni, godendo di quella che BMW chiama la "tecnologia invisibile". Il comfort che si ottiene (soprattutto con le versioni top di gamma) è inoltre assoluto, è come viaggiare a bordo di un salotto a quattro ruote. Questo, in combinazione con tutte le feature che è possibile avere e le nuove motorizzazioni elettriche fino a 523 CV, fanno della iX non una vettura rivoluzionaria ma sicuramente un modello apripista per il nuovo corso elettrico di BMW. Un punto di partenza che porterà il brand tedesco ancora molto lontano.