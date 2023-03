Auto elettriche, ibride e termiche: quali inquinano meno nel ciclo vitale?

Negli ultimi anni ne abbiamo sentite di tutti i colori sulle auto elettriche, qualcuno ha persino dichiarato che le auto Plug-in Hybrid potessero essere più efficienti delle BEV grazie a batterie meno pesanti (la TV non vi sta dicendo la verità sul 2035), ora però un nuovo studio Green NCAP, l'ente indipendente che vigila sulla sostenibilità e l'inquinamento prodotto dai veicoli in commercio in Europa (è di fatto l'ente gemello del più famoso Euro NCAP che invece testa la sicurezza), mette un punto fermo sulla questione.

L'analisi Green NCAP ha confrontato 34 vetture con alimentazioni diverse, abbiamo auto totalmente elettriche, modelli Full Hybrid e Plug-in Hybrid e infine ICE standard, ovvero a benzina e a gasolio. Lo scopo della ricerca? Capire l'impatto ambientale di questi veicoli lungo il loro intero arco vitale attraverso il calcolo del GHG, ovvero le Greenhouse Gas Emissions, le emissioni di CO2 prodotte "dalla fabbrica alla rottamazione" per intenderci. Andiamo subito ad analizzare i dati ottenuti.



Quanta CO2 emette un veicolo dalla fabbrica al fine vita?

Saranno due i grafici su cui ci concentreremo. Il primo riguarda per l'appunto le emissioni GHG, la stima della CO2 prodotta nell'intero ciclo vitale di un determinato modello. Le 7 vetture totalmente elettriche prese in esame hanno dimostrato come, sommando azioni di riciclo dei materiali, la produzione vera e propria dell'auto e della sua batteria, la manutenzione e il consumo di energia per la ricarica, l'impronta ambientale sia di gran lunga inferiore a vetture ICE e PHEV.

Inoltre il grafico conferma anche come il peso di ogni singolo veicolo sia assolutamente fondamentale: quando i kg aumentano, sale di conseguenza anche l'impatto ambientale, dunque la CO2 emessa e il consumo di energia. Nello specifico la Dacia Spring elettrica è al momento una delle vetture più sostenibili in assoluto, sempre Green NCAP del resto aveva premiato la Dacia Spring come auto più efficiente del 2022, con un valore GHG inferiore a 100. La Spring del resto ha una batteria di piccole dimensioni e un peso irrisorio se confrontata ad altri veicoli del mercato, tutti elementi che la rendono inarrivabile dal punto di vista green.

Vetture come la Tesla Model 3, la Renault Mégane E-Tech, la CUPRA Born e la Hyundai IONIQ 5 poi quasi si equivalgono, rimanendo al di sotto dei 150 GHG. Sono leggermente più impattanti invece la berlina premium NIO ET7 e il SUV Audi Q4 e-tron, il cui peso supera i 2.000 kg.



Le quattro vetture Hybrid e Plug-in Hybrid prese in esame, la Lynk & Co 01, la Toyota Yaris Cross, la Honda HR-V e infine la Hyundai Tucson, hanno invece dimostrato un impatto compreso fra i 200 e i 250 GHG, dunque superiore anche a molte auto tradizionali a benzina o a gasolio. Fra le ICE standard infatti se la cavano abbastanza bene, senza sforare il muro dei 200 GHG, la Ford Puma (E85), la Fiat 500, la Toyota Aygo X, la SKODA Fabia, l'Opel Mokka e la Kia Picanto. Quando il peso delle auto termiche sfiora o addirittura supera la soglia dei 2.000 kg l'impatto ambientale diventa davvero importante.

I SUV a benzina e diesel in particolare non sono affatto sostenibili, con il Subaru Outback, il Genesis GV70 e il Range Rover che superano i 300 o addirittura i 350 GHG. Verrebbe quasi da dire che, a parità di peso, un SUV elettrico sia di gran lunga più sostenibile di un ICE, come dimostra l'Audi Q4 e-tron da oltre 2.000 kg; su questo fronte però bisogna sempre tenere a mente che il peso ha un impatto diretto sui consumi di energia, ci spostiamo infatti ad analizzare il secondo grafico prodotto da Green NCAP.



Quanta energia si produce per creare e muovere un veicolo?

Se all'aumentare del peso di un veicolo aumenta l'inquinamento, salgono di conseguenza anche i consumi. Non è una legge incisa sulla pietra, ci sono infatti alcuni casi in cui l'ottimizzazione generale fa dei miracoli, in generale però la tendenza è proprio questa. Green NCAP per semplificare il tutto ha creato un indice PED, ovvero i kWh/km calcolati lungo tutto il ciclo vitale di un veicolo, scopriamo così come la Dacia Spring sia ancora una volta l'auto meno eneergivora e più green del mercato.

Interessante notare poi come la Tesla Model 3 con batteria da 60 kWh, una berlina premium dalle eccellenti prestazioni, riesca a consumare meno energia di una Fiat 500 nel suo intero arco di vita. In generale le BEV riescono ad avere risultati eccezionali in confronto alle Full Hybrid e Plug-in Hybrid, mentre per le auto tradizionali a benzina e gasolio l'impatto inizia a essere importante a partire - per esempio - da una BMW Serie 2 Active Tourer. Con una Volkswagen Touran poi si consuma poco più di 1 kWh/km, con i dati che diventano davvero impattanti con SUV e crossover come il Subaru Outback, la Ford Puma E85, il Genesis GV70 e il Range Rover.



Cerchiamo dunque di trarre delle conclusioni: non spetta a noi dirvi quale auto acquistare, inoltre le elettriche a oggi non sono adatte proprio a tutti, la scelta finale dipende sempre dalle vostre esigenze, di sicuro però Green NCAP ci ha confermato come anche una Fiat 500 dalle dimensioni irrisorie possa impattare maggiormente - a livello ambientale, lungo tutto il ciclo vitale del veicolo - di una Tesla Model 3, di una berlina super premium come la NIO ET7 o un SUV elettrico come l'Audi Q4 e-tron.

Scegliere poi i grandi SUV premium, come ad esempio un Range Rover, è una scelta che ripaga pochissimo sia in termini di inquinamento che di consumi energetici. Inoltre i calcoli di Green NCAP fanno accendere anche un interessante campanello d'allarme: non cullatevi troppo sulla favola sostenibile delle auto Plug-in Hybrid, poiché a causa delle emissioni dirette prodotte allo scarico il loro impatto ambientale può diventare di gran lunga superiore non solo rispetto alle elettriche ma anche a molti modelli a benzina o a gasolio. Vi aspettavate risultati di questo tipo?