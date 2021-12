Tutte le auto elettriche del 2022: cosa comprare a zero emissioni?

Nel momento in cui scriviamo mancano ormai pochissimi giorni all'arrivo del 2022, un anno che di sicuro sarà caratterizzato fortemente dalle auto elettriche - ancor più rispetto al 2021, che comunque ha portato 6 delle 7 finaliste dell'Auto dell'Anno 2022 a essere BEV. Vogliamo così riassumere con voi quali sono i veicoli che hanno già una data (o una finestra) di uscita nel vecchio continente.

Guardando alle novità in ordine alfabetico, c'è grandissima attesa per il primo SUV elettrico di Alpine, il marchio ad alte prestazioni del Gruppo Renault che sull'elettrificazione sta investendo in maniera decisa e pesante.

Negli anni a venire vedremo infatti anche una compatta elettrica firmata Alpine, mentre il 2022 sarà l'anno di un'auto più muscolosa e possente. Passando ad Audi, il marchio dei quattro anelli ha in serbo diverse novità succose. Innanzitutto i tempi sembrano essere già maturi per un restyling totale della prima Audi e-tron che ha fatto scuola. Una vettura elettrica tutt'altro che perfetta che meritava una piattaforma meglio ottimizzata e un'efficienza superiore, novità che dovrebbero arrivare proprio nel corso del 2022.



Dalle nuove Audi elettriche alla IONIQ 5 N

Per Audi il 2022 non termina qui, anzi: gli appassionati si preparano a salutare la nuova Audi A6 e-tron, accompagnata dal SUV Audi Q6 e-tron.

Ancor più grande dell'Audi Q4 e-tron che abbiamo guidato nel 2021, che già era capace di offrire spazi interni simili alla Q7 tradizionale; con la nuova Q6 e-tron dobbiamo aspettarci un abitacolo spaziale, comodo e pronto ad accogliere anche le famiglie più numerose. In casa BMW sarà un 2022 al pepe: dobbiamo aspettarci le nuove i4, i5 e iX1, in pratica le classiche Serie 4, Serie 5 e X1 trasformate in BEV. Inoltre se nel 2021 abbiamo guidato la nuova BMW iX, il 2022 potrebbe portare una variante ancora più aggressiva dell'attuale xDrive50, purtroppo però non possiamo rivelarvi di più causa eMbargo (se leggete fra le righe trovate un importante indizio, noi però non abbiamo detto niente, si è trattato di un semplice refuso). In casa Jeep c'è grandissima attesa per il Wrangler 100% elettrico, che seguirebbe a ruota il Wrangler 4xe Plug-in Hybrid arrivato nel 2021, mentre per Hyundai potrebbe arrivare finalmente il momento di mostrare al mondo la sua IONIQ 5 N, variante sportiva della premiata elettrica che potrebbe prendere a piene mani dalla scheda tecnica della Kia EV6 GT (qui la EV6 GT sfida Ferrari, Porsche, Lamborghini e McLaren). I giochi non finirebbero qui, vista la presentazione dell'attesa IONIQ 6, berlina 100% elettrica che potrebbe far felici gli appassionati di questo immortale segmento.



Dalla Maserati Folgore GranTurismo al SUV Polestar

Il 2022 potrebbe essere un anno rivoluzionario anche grazie a Maserati: il tridente ha in canna la prima vettura della famiglia Folgore, ovvero la GranTurismo.

Una sportiva quattro posti con ricarica a 800 V e batteria da 100 kWh. Mercedes, che sull'elettrico è forse partita in svantaggio rispetto ad altri concorrenti eccellenti, ha intenzione di recuperare molto terreno presentando in Europa ben quattro modelli a zero emissioni. Fra i SUV/Crossover citiamo EQB, EQE SUV ed EQS, mentre fra le berline vedremo la nuova EQE, derivata direttamente dall'esagerata EQS. Il 2022 sarà un anno chiave anche per Nissan, prossima a lanciare il suo primo SUV a zero emissioni. Parliamo del nuovo Nissan Ariya, di cui abbiamo parlato più volte sulle nostre pagine. Per Opel, che ha già a listino l'ottima Corsa-e, sarà un anno sabbatico in ambito elettrico: il brand del fulmine presenterà soltanto la nuova Rocks-e, sorella gemella della Citroen Ami che già possiamo trovare in strada. Si tratta di un quadriciclo a due posti che si può guidare dai 16 anni su, con 75 km di autonomia e 45 km/h di velocità massima. Non per essere brutali ma si tratta in tutto e per tutto di una Ami ritoccata qua e là, con le medesime caratteristiche tecniche.

Andando su al Nord, in Svezia, il marchio elettrico di Volvo ha intenzione di lanciare il suo primo SUV: il Polestar 3, costruito su piattaforma SPA2 e capace di ospitare fino a 7 persone, non a caso è stato pensato per sfondare nel mercato americano. Inoltre il concept Polestar Precept diventerà la nuova Polestar 5 di serie nel corso del 2022.



La Mégane diventa 100% elettrica

Tornando in Germania, i nostri adorati amici di Porsche presenteranno al mondo la loro prima Macan Elettrica, versione a zero emissioni del potente crossover attualmente in commercio.

Grandissima attesa anche per la nuova Renault Mégane E-Tech Electric che abbiamo già visto dal vivo a Roma, di certo non la prima BEV del marchio francese (qui la nostra prova della Renault ZOE 2021, testata prima di metterci alla guida della piccola Twingo Electric) ma l'inizio di una seconda generazione, con tecnologie sinora inedite per la grande R. A proposito di grandi R, il 2022 sarà anche l'anno del SUV americano Rivian R1S, fratello gemello del pick-up R1T che però verrà commercializzato negli USA. All'interno del Gruppo Volkswagen poi c'è parecchia attesa per la nuova Enyaq Coupé elettrica, versione decisamente più accattivante e sportiveggiante dell'ottima Enyaq iV, un SUV in piena regola. Sempre a proposito di Sport Utility Vehicle, il 2022 potrebbe essere poi l'anno del primo SUV elettrico di Smart, un'auto elettrica compatta perfetta per aggredire il traffico urbano. Se esiste invece una BEV adatta sia alla città che a terreni più complicati, questa è la nuova Subaru Solterra, la prima 100% elettrica del gruppo che sarà commercializzata proprio il prossimo anno. Sempre parlando di debutti eccellenti, il 2022 sarà per Toyota l'anno della sua bZ4X elettrica, SUV Crossover che si fa riconoscere per via delle sue forme irregolari, vero e proprio marchio di fabbrica del gruppo giapponese - che ha già in programma il lancio di 15 BEV a marchio Toyota e Lexus.



In casa Tesla faranno notizia le nuove Model S e Model X in arrivo dagli USA, che verranno consegnate proprio nel corso del 2022 (almeno secondo le stime attuali), lo stesso anno in cui vedremo per la prima volta le Model Y europee, prodotte nella fabbrica di Berlino con celle 4680.

Chiudiamo infine con Volvo, che ha intenzione di lanciare due vetture 100% elettriche: della prima sappiamo praticamente tutto, si tratta della C40 Recharge, il SUV/Crossover sportivo che mira a rendere più dinamiche le linee del XC40 Recharge. Non sarà il solo SUV elettrico della compagnia svedese, che vuole lanciare un secondo veicolo muscoloso del quale però non conosciamo ancora il nome. Questi sono i modelli confermati a oggi, a dicembre 2021, speriamo però in qualche inaspettata novità.