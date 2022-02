Nuova Audi A8 2022: tutta l'eleganza e la tecnologia della berlina tedesca

Erede della mitica Audi V8, l'Audi A8 è ormai l'ammiraglia dei quattro anelli dal 1994. Arrivata alla sua quarta generazione, presentata nel 2017, ora è pronta a cambiare di nuovo con un restyling votato all'eleganza e alla sportività. Prima di conoscere nuove tecnologie e motori cerchiamo di capire cos'è cambiato sul fronte estetico sulla nuova Audi A8 2022. Esternamente notiamo una griglia frontale con inediti inserti tridimensionali cromati, prese d'aria laterali ridisegnate, un andamento del tetto più ribassato e generosi passaruota, evocativi della trazione integrale quattro.

Per la prima volta su A8 arrivano poi i proiettori a LED Digital Matrix visti su e-tron Sportback con tecnologia DMD (Ditigal Micromirror Device) utilizzata anche sui videoproiettori professionali. Questi avanzati fari, disponibili come optional, possono proiettare immagini lungo una parete o al suolo, trasformando lo spazio antistante la vettura in un piccolo palcoscenico. I gruppi ottici posteriori invece sono dotati di tecnologia OLED, con i clienti che possono scegliere fino a due configurazioni in sede di acquisto.



All'interno di nuova Audi A8 2022

All'interno troviamo invece un'accogliente lounge, con la variante a passo lungo che permette di configurare sul lato passeggero una chaise longue con supporto laterale e lombare sino al poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio integrata - con 8 programmi e fino a 18 cuscini pneumatici.

A proposito di passo lungo, apriamo una piccola parentesi: le dimensioni della vettura sono immutate rispetto alla scorsa emanazione, nella variante a passo standard abbiamo un interasse di 3 metri, una lunghezza di 5,19 metri, una larghezza di 1,94 metri e un'altezza di 1,47 metri. La versione L invece può contare su un interasse di 3,13 metri e ben 5,32 metri di lunghezza. Sul fronte del comfort abbiamo poi i poggiatesta regolabili elettricamente, la console centrale posteriore a tutta lunghezza (corredatile di tavolini a scomparsa), la climatizzazione automatica quadrizona, il pacchetto Air Quality con diffusore di fragranze e ionizzatore e il frigobox con vano bar. Fra gli optional possiamo anche scegliere rivestimenti in pregiata pelle Valcona, per la prima volta disponibili nell'esclusiva tonalità marrone Cognac.



La tecnologia di nuova Audi A8 2022

Sul fronte tecnologico la plancia è ora caratterizzata da due ampi touchscreen da 10,1" e 8,6" dal feedback acustico e tattile con comandi MMI touch response.

Presenti ovviamente Virtual Cockpit, head-up display a richiesta, connettività Car-to-X rafforzata (la stessa tecnologia Car-to-X vista su Audi Q4 e-tron). L'intrattenimento è dedicato questa volta anche ai passeggeri posteriori, con due inediti monitor da 10,1" con risoluzione Full HD. L'audio infine arriva da un impianto Bang & Olufsen Advanced Sound System disponibile nella configurazione con 23 altoparlanti e 1.920 W di potenza totale. Questo sistema è in grado di offrire un suono tridimensionale simile a una sala da concerto. I passeggeri posteriori possono anche comandare molteplici funzioni grazie a un'unità centrale con telecomando e display touch OLED da 5,7", pensiamo all'infotainment e alla climatizzazione, passando per la personalizzazione delle sedute. L'assistenza alla guida prevede fino a un massimo di 40 sistemi differenti, con tecnologie a richiesta suddivise nei pacchetti City, Tour e Assistenza al parcheggio.



Nel pacchetto City troviamo anche il sistema di assistenza agli incroci e l'Audi pre sense 360 gradi. Qualora vi sia un rischio di impatto laterale, il sistema lavora con le sospensioni attive predittive sollevando immediatamente la carrozzeria di 80 mm, così facendo il veicolo coinvolto nell'eventuale sinistro andrebbe a urtare contro una zona molto resistente di nuova Audi A8.

In questo modo la deformazione dell'abitacolo e le sollecitazioni a carico degli occupanti diminuiscono fino al 50% rispetto a un impatto laterale privo di sollevamento del telaio. Il pacchetto Tour contiene invece un sistema di guida adattivo capace di regolare le dinamiche longitudinali e trasversali dell'auto nell'intero range di velocità. Significa che l'auto, grazie a una nuova centralina zFAS, realizza in modo continuo un'immagine dell'ambiente che la circonda. Con il sistema Parking Pilot infine le manovre di parcheggio si possono controllare da remoto tramite l'app myAudi sullo smartphone.



I motori di nuova Audi A8 2022

Arriviamo così a parlare di motori: in Italia avremo nuova Audi A8 2022 con V6 3.0 TDI, V8 4.0 TFSI e una soluzione Plug-in Hybrid TFSI. Il V6 3.0 TDI si trova a bordo delle nuove Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (50) TDI quattro tiptronic con tecnologia Mild Hybrid (MHEV) a 48 V ed eroga 286 CV e 600 Nm di coppia da 1.750 a 3.250 giri/min (per saperne di più sulle tecnologie ibride: quale auto ibrida comprare?).

Una tecnologia, questa MHEV, che riduce i consumi fino a 0,8 litri ogni 100 km. Lo scatto 0-100 km/h con queste versioni si può effettuare in 5,9 secondi, con la velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Le varianti High Performance con V8 biturbo 4.0 TFSI erogano invece 571 CV e 800 Nm di coppia fra i 2.050 e i 4.500 giri/min. Lo scatto 0-100 in questo caso avviene in 3,8 secondi. La dotazione tecnica si arricchisce di sospensioni attive predittive, lo sterzo integrale dinamico e il differenziale sportivo. Per chi invece è interessato alla versione Plug-in Hybrid, abbiamo un motore turbo a iniezione diretta a benzina V6 3.0 TFSI da 340 CV e 500 Nm affiancato da un propulsore sincrono a magneti permanenti PSM da 136 CV. La batteria agli ioni di litio è invece da 17,9 kWh (14,4 kWh netti) che permette all'auto di percorrere 61 km in modalità Full Electric secondo lo standard WLTP. Nuove Audi A8 e Audi A8 L 3.0 (60) TFSI e quattro tiptronic possono dunque contare su una potenza complessiva di 462 CV e una coppia di 700 Nm, con uno scatto 0-100 possibile in 4,9 secondi. La velocità è limitata a 250 km/h, il solo motore elettrico invece può spingersi fino ai 135 km/h.

La potenza di ricarica massima per la batteria interna è di 7,4 kW in corrente alternata AC, con il 100% della carica che si raggiunge in 2 ore e mezza con una presa industriale da 230 V e 32 A; a casa invece servono 8,5 ore di connessione alla rete. La ricarica pubblica può essere gestita presso la corposa rete Audi e-tron Charging Service che conta 310.000 punti di ricarica, 19.000 dei quali sono in Italia.



Quanto costa la nuova Audi A8 2022

La nuova Audi A8 2022 arriverà nelle nostre concessionarie a partire dal mese di marzo con prezzi che partono da 100.800 euro per la variante 3.0 (50) TDI quattro tiptronic, da 108.100 euro per la variante L a passo lungo. La Plug-in Hybrid 3.0 /60) TFSI e quattro tiptronic si può avere a partire da 115.500 euro, 122.800 euro per la variante L. Le High Performance Audi S8 e Audi S8 Sport Attitude partono rispettivamente da 154.500 euro e 164.150 euro.