Arriva Nissan Booster: il gioco legato alla Formula E che vi porta a Londra

Inaugurata ufficialmente nel 2014, la Formula E ha dato il via alla sua stagione numero 9 all'inizio di questo 2023, un'edizione che porta con sé importanti novità - come ad esempio le monoposto di terza generazione dal design triangolare - e che risulta ancora più avvincente grazie a una grande intuizione di Nissan.

Il produttore giapponese lotta per il mondiale della Formula elettrica sin dalla quinta stagione, ovvero dal 2018-2019, quest'anno però l'emozione della competizione si sposta ancora di più verso il pubblico che segue le gare da casa grazie al gioco Nissan Booster. Sul tavolo ci sono delle carte NFT da guadagnare e giocare, dei punti da ottenere e infine un viaggio da vincere: il team Nissan Formula E aspetta il vincitore del gioco direttamente nel paddock del London E-Prix. Ma procediamo per gradi: vi spieghiamo cos'è Nissan Booster in dettaglio.



Come funziona Nissan Booster

Il funzionamento di Nissan Booster è davvero semplice, la Casa giapponese ha creato una piattaforma automatizzata che poggia sulle funzionalità della blockchain, inoltre è un gioco totalmente free to play, dunque non è prevista alcuna quota di partecipazione, né bisogna acquistare le carte NFT. Al momento dell'iscrizione ogni utente riceve un blocco di 14 carte NFT totalmente digitali che Nissan può controllare grazie alle potenzialità della blockchain di Polygon.

Le carte, che vengono assegnate ai giocatori in maniera random, rappresentano possibili avvenimenti che potrebbero avverarsi durante le singole gare di Formula E. Ogni utente deve così scegliere, prima di ogni weekend di gara, quali carte giocare nella speranza che gli avvenimenti scelti poi si verifichino sul serio. In totale le carte a disposizione sono 71, oltre a quelle assegnate al momento dell'iscrizione è possibile guadagnarne di altre indovinando - round dopo round - sempre nuovi pronostici.



Indovinando i pronostici si guadagnano anche punti XP: più sono basse le probabilità che avvenga un determinato evento, maggiori sono i punti XP che andremo a guadagnare. Ulteriori punti si potranno ottenere portando a termine determinate azioni su Zealy e Discord. A proposito di Discord: la nota piattaforma di messaggistica dedicata ai videogiocatori sarà fondamentale per partecipare a Nissan Booster, l'iscrizione al gioco infatti avviene collegando il proprio account Discord alla piattaforma Nissan Booster.

Il server Nissan Booster su Discord è una piattaforma animata non solo dal team ufficiale della squadra giapponese ma anche dalla community di appassionati che segue la stagione: al suo interno potete trovare notizie ufficiali in merito ai weekend di gara e contenuti postati direttamente dagli utenti, inoltre durante le corse è possibile seguire la diretta radio direttamente dal paddock Nissan. Grazie a Discord dunque non ci sono più barriere fra il team ufficiale e gli utenti, che diventano parte attiva della Season 9; un livello di interattività assolutamente inedito per il mondo del motorsport.



Obiettivo: raggiungere la vetta della classifica

Più punti XP riusciremo a guadagnare, più saremo in grado di scalare la classifica generale e avvicinarci al premio finale: il paddock del London E-Prix in programma nel weekend del 29 e 30 luglio 2023. Solo un singolo utente potrà aggiudicarsi il premio finale, dunque cercate di guadagnare quante più carte e punti XP possibili, di fare i vostri pronostici a ogni gara e posizionarvi al numero 1 della classifica.



I round di gara in cui sarà possibile puntare le vostre carte NFT sono: R7 e R8 del Berlin E-Prix del 22-23 aprile 2023, R9 del Monaco E-Prix del 6 maggio 2023, R10 e R11 del Jakarta E-Prix del 3-4 giugno 2023, R12 del Portland E-Prix del 24 giugno 2023, R13 e R14 del Rome E-Prix del 15-16 luglio 2023. Sarà possibile collezionare punti XP fino alle 11:00 (ora italiana) del 17 luglio 2023; se più partecipanti avranno lo stesso numero di punti, risulterà vincitore chi è stato più veloce a collezionare la quota. Il vincitore sarà contattato e taggato sul server Discord di Nissan Booster, nel caso in cui non dovesse rispondere entro 24 ore alla "chiamata" il premio passerà al secondo classificato della classifica finale.



Per festeggiare il lancio di Nissan Booster la Casa ha anche organizzato un grande evento eSport durante il quale gli attuali piloti Nissan di Formula E, ovvero Sacha Fenestraz e Norman Nato, sfideranno 10 esperti di giochi motoristici provenienti da tutto il mondo in un E-Prix virtuale.



L'Italia sarà rappresentata dallo streamer BerriTV, che sul suo canale Twitch farà due live di training per prepararsi alla sfida finale con i piloti titolari Nissan Formula E il 22 maggio 2023 dalle 19 alle 21: il Nissan Booster Trophy potrà essere seguito in diretta streaming sul canale Twitch di Nissan. La gara virtuale si correrà sul gioco di simulazione per PC rFactor 2, che con l'update 2023 Q2 ha aggiunto le monoposto di Formula E Gen3.

Il miglior giocatore dello stream vincerà un esclusivo Pass VIP per il paddock del London E-Prix 2023, lo stesso premio riservato al vincitore del gioco Nissan Booster: per conoscere a fondo tutte le regole previste dal concorso potete sempre leggere il Regolamento Ufficiale. Preparate i passaporti dunque, collegate subito il vostro account Discord alla piattaforma del gioco e iniziate a puntare le vostre carte NFT: Londra non è mai stata così vicina.



Per rimanere sempre aggiornati su Nissan Booster e il team Nissan di Formula E vi ricordiamo di seguire il server Discord di Nissan Booster.