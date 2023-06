Un anno di Zity a Milano: numeri e novità del car sharing elettrico

Vivere nelle grandi città italiane sta diventando sempre più impegnativo: i prezzi delle case sono alle stelle, il costo della vita è aumentato e gli stipendi sono praticamente congelati da oltre un decennio. Acquistare e mantenere un'automobile di proprietà è diventato un lusso per molti, soprattutto studenti e giovani lavoratori, esiste tuttavia una boa di salvataggio chiamata car sharing. Un settore in enorme crescita, come ci ha confermato Zity by Mobilize in occasione del suo primo compleanno italiano.

Il car sharing totalmente elettrico del Gruppo Renault, che offre nella sua flotta le celebri Spring di Dacia (proviamo la Dacia Spring 2023 con ricarica DC), ha totalizzato in media dal suo debutto 1.300 noleggi giornalieri nella sola città di Milano (anche se presto il servizio potrebbe arrivare in altre città italiane ad alta densità), con circa 500.000 noleggi effettuati finora. A oggi, sono 70.000 gli utenti registrati alla piattaforma, una cifra che potrebbe presto aumentare - anche grazie alle novità che Zity ci ha anticipato.



Zity a Milano

Prima di parlare di tutte le novità che Zity ha intenzione di portare in Italia (ma non solo) nel corso del 2023 vediamo quali sono stati i numeri ottenuti nel territorio milanese dal debutto a oggi.

Nella città meneghina Zity offre una flotta di 450 Dacia Spring elettriche, che possono iniziare e terminare il loro noleggio in un'area di servizio di 129 km quadrati. Da giugno 2022 i noleggi medi giornalieri sono stati 1.300 come abbiamo visto sopra, febbraio 2023 invece è stato il mese dei record: più di 2.900 noleggi registrati in un solo giorno, mentre in altri mesi i picchi sono arrivati a 2.500. Il costo medio dei viaggio è di 8,50 euro, con i tragitti più brevi che hanno una durata standard di 35 minuti. Ricordiamo che Zity è famosa anche per la sua tariffa Stand By: se abbiamo una commissione da fare, possiamo parcheggiare regolarmente l'auto e sfruttare una tariffa più bassa in attesa di riprenderla. In media, la modalità Stand By viene attivata per 10 minuti durante un noleggio. Numeri eccellenti se consideriamo la giovinezza del servizio, ma quali sono i feedback provenienti dagli utenti? Zity può vantare una media di 4,25 stelle su 5, con il 60% delle valutazioni a 5 stelle (Nella seconda foto della galleria: Javier Mateos, CEO Zity by Mobilize). La grande onda bianco-verde di Zity ha ovviamente anche un impatto green sulla città di Milano: dal debutto sono state risparmiate oltre 500 tonnellate di CO2 grazie al DNA elettrico delle Dacia Spring.



Le auto Zity possono anche accompagnarvi agilmente fino all'aeroporto di Milano Linate, dove da dicembre 2022 esistono 10 posti auto riservati esclusivamente alle vetture del servizio. Dulcis in fundo: un'azienda che funziona è anche in grado di generare nuovi posti di lavoro, sono infatti 30 le persone che attualmente lavorano a tempo indeterminato o determinato per l'azienda. (Nella foto in basso: Javier Mateos con Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia)

Ma che età media hanno gli "Zityzens" che utilizzano quotidianamente le Spring del servizio? I dati parlano chiaro: l'88% di loro ha un'età compresa tra i 20 e i 39 anni, di questa percentuale inoltre il 30% degli utenti ha un'età compresa fra i 20 e i 29 anni. Guardando al genere, il 48% degli utenti è di sesso maschile, il 24% femminile, mentre il 17% del totale non è specificato (per il 100% manca una quota dell'11%, questo perché non è obbligatorio che gli utenti rispondano).



Le novità Zity in arrivo

Con queste premesse, ecco tutto ciò che Zity by Mobilize si aspetta di realizzare nei prossimi mesi. Entro la metà del 2024 la società vuole raggiungere il breakeven point a Milano, ovvero pareggiare i conti fra le uscite sostenute per il debutto e le entrate.

Presto inoltre sull'app sarà possibile creare un profilo professionale assieme a diverse altre novità, nel frattempo l'idea è di portare le Spring Zity anche su altre soluzioni di mobilità - e su questo fronte la partnership con Free Now sarà un importante apripista. L'azienda sta investendo anche in sicurezza, a bordo della flotta milanese infatti debutterà presto il nuovo Safe Driving Pilot: il sistema sarà su 250 vetture a partire dal mese di giugno 2023 e aiuterà gli utenti ad "anticipare" gli incidenti pericolosi nella speranza di ridurli fortemente. Introdotto a Madrid già nel 2022, il Safe Driving Pilot ha ridotto il tasso di incidenti della flotta Zity del 51%, non vediamo dunque l'ora che sia attivo anche in Italia. Chiudiamo infine con una novità che avevamo già in qualche modo anticipato nella nostra intervista a Thiago Figueira, Direttore Generale di Zity in Italia: l'arrivo dei pacchetti di risparmio, con tanto di credito extra incluso. Ora conosciamo le cifre esatte: con il Pacchetto 23 avremo 23 euro da spendere in 30 giorni pagando solo 19,99 euro (+15% di credito extra), con il Pacchetto 60 invece avremo 60 euro a disposizione a fronte di una spesa di 49,90 euro (+20%) e 60 giorni di validità. Per i più esigenti ci sarà anche il Pacchetto 100: 100 euro da spendere a fronte di una spesa di 79,90 euro (+25%) con 90 giorni di validità.

Per chi invece utilizza le Spring di Zity in maniera assidua, più volte al giorno, beh con il Mega Pacchetto 128 potete avere 128 euro a disposizione con una spesa di soli 79,99 euro (+60% di credito extra), la validità in questo caso però si ferma a 21 giorni.

Zity sta dunque per diventare un servizio ancora più sicuro e conveniente, a questo articolo però manca ancora una sorpresa: a fine 2022 Mobilize ha presentato al mondo il suo quadriciclo elettrico DUO, che presto potrebbe arrivare nella flotta milanese. Parliamo di un veicolo ultra compatto a due posti con il quale parcheggiare in zone centrali non sarà affatto un problema. Sinceramente non vediamo l'ora di provarne uno, speriamo già entro la fine del 2023. Nel frattempo non ci resta che ripetere Buon Compleanno Zity.