Nuovo Alfa Romeo Tonale 2022, il crossover che diventa locker di Amazon

Del nuovo SUV Alfa Romeo Tonale si parla ormai da oltre due anni, oggi 8 febbraio 2022 però è finalmente arrivato il momento di scoprire tutto sul nuovo veicolo del Biscione. Il brand Stellantis ha infatti svelato al mondo il nuovo Alfa Romeo Tonale e ne ha raccontato tutti i segreti, dalle motorizzazioni alla tecnologia che lo anima, è tutto pronto insomma per una commercializzazione che potrebbe portare a nuovi record in casa Alfa Romeo - e in questo articolo cercheremo di capire come e perché analizzando la vettura nei suoi aspetti principali. Partiamo dunque dal design, Alfa Romeo al 100%.



Il design della nuova Alfa Romeo Tonale

Quello che vedete nelle immagini è il design definitivo di Tonale, che troviamo eccezionalmente vicino a quello della concept car dai cui prende ispirazione.

L'azienda lo definisce un design "distintivo, sensuale e proiettato al futuro", caratterizzato da cerchi ruota a 5 fori, il cluster nel quadro strumenti "a cannocchiale", il volante sportivo a tre razze e i fari a sinusoide. Le sue dimensioni ne fanno un SUV/Crossover abbastanza compatto, abbiamo infatti una lunghezza di 4,53 metri, una larghezza di 1,84 metri e un'altezza di 1,6 metri. Alfa Romeo ha cercato di instillare nel Tonale tutta la preziosa eredità del marchio, pensiamo a stilemi come la GT Line che dal posteriore corre fino al proiettore anteriore, riprendendo le famose forme della Giulia GT. La fanaleria anteriore 3+3 vanta inoltre nuovi fari Full LED Adaptive Matrix che riprendono lo sguardo di SZ Zagato o del concept Proteo. Il lunotto posteriore invece rende omaggio alla 8C Competizione, con i cerchi in lega che richiamano il classico "disco telefonico" del Biscione.



La tecnologia del SUV Alfa Romeo Tonale

Il capitolo tecnologico ci sta particolarmente a cuore e abbiamo davvero parecchi dettagli da raccontarvi. Innanzitutto su Tonale debutta la tecnologia NFT (Non-Fungible-Token, per saperne di più leggere il nostro articolo NFT e la nuova moda del mondo crypto), una novità assoluta per Alfa Romeo ma anche per l'intero mercato.

La vettura infatti è connessa a un certificato digitale NFT sul quale vengono registrate le sue principali informazioni, che si aggiornano nel tempo. Questo potrà aiutare l'auto a mantenere un alto valore di mercato con il passare del tempo, poiché tutte le sue modifiche verranno registrate sulla Blockchain, sicura e non modificabile.



A bordo invece arriva Amazon Alexa con il nuovo sistema operativo: parliamo dell'assistente vocale che molti di noi utilizzano ormai quotidianamente in casa. Con la sola voce potremo interagire con la domotica casalinga e con la vettura stessa, che inoltre è compatibile con il Secure Delivery Service di Amazon. Nella pratica potremo scegliere il bagagliaio del Tonale come luogo di consegna per i nostri pacchi, con il corriere che avrà le porte sbloccate per riporre in sicurezza l'oggetto all'interno della vettura. Da remoto inoltre potremo conoscere in ogni momento lo status del veicolo, dal livello di carica e/o del carburante alla sua ultima posizione GPS nota, passando per la ricerca dei punti di interesse da inviare al navigatore. Tramite smartphone potremo anche bloccare e sbloccare le portiere.

L'OS di bordo, del tutto rinnovato, è basato ora su Android e offre piena connettività 4G con aggiornamenti Over-the-air (OTA) che potranno migliorare le feature del veicolo con il passare del tempo. Il nuovo sistema di infotainment prevede adesso uno schermo da 12,3", un'unità principale da 10,25" e un'interfaccia multitasking estremamente fluida che cerca di distrarre il conducente il meno possibile. In totale abbiamo 22,5" di schermi TFT che mirano a essere "best in class" nel segmento.



Grande spazio merita anche la Guida Autonoma di Livello 2, con nuovi ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) che intervengono nel rispetto della filosofia Alfa Romeo (come cambia la Guida Autonoma dal Livello 1 al 5?). Al centro vi è sempre il guidatore, mentre il software è un completamento dell'esperienza. Emozioni e sensazioni vengono dunque lasciate a chi guida, allo stesso tempo però tecnologie come l'Intelligent Adaptive Cruise Control (IACC), il Lane Centering (LC) e il Traffic Jam Assist possono migliorare il comfort di bordo.

Abbiamo poi anche l'Autonomous Emergency Braking e il Drowsy Driver Detection, che in particolare monitora il livello di stanchezza e sonnolenza del conducente. Infine il Blind Spot Detection e il Rear Cross Path Detection ci avvisano della presenza di altri veicoli e/o ostacoli che a occhio nudo potremmo non vedere, anche grazie all'aiuto di una telecamera a 360 gradi ad alta risoluzione con griglia dinamica.



Le motorizzazioni del nuovo Alfa Romeo Tonale

Nuovo Tonale si presenta a listino con due livelli di elettrificazione, Hybrid e Plug-in Hybrid. Esordisce infatti il nuovo motore Hybrid VGT (Variable Geometry Turbo) da 160 CV in esclusiva per Alfa Romeo.

Abbiamo di fatto un propulsore 1,5 litri a benzina con turbo a geometria variabile abbinato a una trasmissione automatica a doppia frizione sette marce Alfa Romeo TCT e a un motore elettrico P2 a 48 volt da 15 kW e 55 Nm. Possiamo dunque parlare di tecnologia Mild Hybrid (per saperne di più: quale tecnologia ibrida scegliere?), disponibile anche in variante 130 CV con cambio TCT a sette rapporti e motore elettrico P2 a 48 volt. Configurazione differente invece per la variante Plug-in Hybrid Q4: abbiamo in questo caso 275 CV di potenza e un'accelerazione 0-100 possibile in 6,2 secondi. L'autonomia Full Electric può arrivare a 80 km nel ciclo urbano, oltre 60 km nel ciclo combinato, con la trazione integrale Q4 standard per la variante Plug-in Hybrid (anche se sono dati da verificare nel "mondo reale"). A completare la gamma una variante diesel da 1,6 litri, 130 CV e 320 Nm di coppia con cambio automatico a doppia frizione a sei marce TCT di Alfa Romeo. La trazione in questo caso è anteriore.



La garanzia Alfa Romeo

Tonale si può acquistare grazie a una nuova esperienza digitale: bastano tre semplici passaggi per ordinare una nuova vettura online, utilizzando la medesima interfaccia che troveremmo in concessionaria. Due gli allestimenti disponibili, così da semplificare la scelta: Super e Ti. Alfa Romeo vi garantisce inoltre una garanzia estesa fino a 5 anni che copre le parti principali del veicolo. Per le batterie delle versioni ibride abbiamo poi una seconda garanzia estesa fino a 8 anni o 150.000 km.

A completare l'orgoglio 100% italiano arriva poi la produzione realizzata nel rinnovato stabilimento Gianbattista Vico di Stellantis situato a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, un sito progettato nel 1968 da Alfa Romeo e messo in funzione nel 1972, capace di produrre a oggi più di 5 milioni di vetture. Aggiorneremo questo articolo non appena saremo a conoscenza dei prezzi ufficiali per l'Italia del nuovo Alfa Romeo Tonale, il SUV/Crossover sempre connesso che porta nel futuro la grande tradizione del Biscione.