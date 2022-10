Ufficiale il nuovo Aiways U6, SUV Coupé elettrico con 400 km di autonomia

Dopo tanta attesa (le prime immagini del SUV Coupé Aiways U6), il nuovo Aiways U6 SUV Coupé è finalmente ufficiale e senza veli - con un design a dir poco accattivante. A priva vista potrebbe sembrare uno pseudo incrocio fra un Lamborghini Urus e un Lotus Eletre, anche se nei dettagli fuoriesce un DNA "di volume", adatto a tutti i portafogli.

Lungo 4.805 mm, largo 1.880 mm e alto 1.641 mm con un passo da 2.800 mm, Aiways U6 SUV Coupé è alto 160 mm da terra a vuoto, 138 mm a pieno carico, mentre il bagagliaio offre 472 litri di spazio oppure 1.260 litri con i sedili abbattuti. La massa a vuoto è pari a 1.790 kg, il che non è male per un'auto elettrica di questo tipo.

Aiways U6 ha infatti una batteria da 63 kWh e un'autonomia da 400 km, è insomma un EV che rientra nei canoni di perfezione dell'EDEMA: batteria di media grandezza e almeno 400 km di autonomia. Il consumo dichiarato è di 15,9-16,6 kWh/100 km e non vediamo l'ora di testare tutto sul campo.



La scheda tecnica del nuovo Aiways U6 SUV Coupé

A spingere Aiways U6 SUV Coupé troviamo un motore elettrico compatto da 160 kW/214 CV con ben 315 Nm di coppia massima, un propulsore che permette un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 6,9 secondi. Si carica tramite cavo di Tipo 2 in AC fino a 11 kW oppure in CCS fino a 90 kW.

Significa che a una colonnina da 11 kW impieghiamo circa 7 ore per una carica completa, mentre presso una DC da 90 kW servono appena 35 minuti per la carica 20-80%. La trazione è anteriore, abbiamo tre modalità di guida, un sistema frenante iBooster con freni a disco ventilati all'anteriore. Le sospensioni sono di tipo McPherson all'anteriore, mentre al posteriore sono indipendenti Multi-link.



Gli interni del nuovo Aiways U6 SUV Coupé

Internamente abbiamo un display centrale da 14,6" che cattura sicuramente l'attenzione, mentre il quadro strumenti dietro lo sterzo è interato nella plancia, dà insomma un senso di continuità con le prese d'aria a vista. Un'impostazione che per alcuni dettagli ricorda sicuramente una plancia Tesla, anche il software di bordo ha una UI molto simile al sistema operativo di Elon Musk, con le principali info della vettura sulla sinistra e il resto delle opzioni sulla destra.

L'OS di bordo si chiama AI-Tech, è sviluppato su base Android e a differenza del sistema Tesla permette una perfetta integrazione con Android Auto e Apple CarPlay. Tutte le funzioni dell'auto si possono inoltre aggiornare over-the-air, proprio come se la vettura fosse uno smartphone.

Particolare invece la leva del cambio, da cui selezionare le varie modalità di marcia: sembra una vera e propria manetta d'aereo, oppure una leva di manovra tipica degli yacht, un dettaglio sicuramente particolare che dona carattere alla U6. L'abitacolo è inoltre impreziosito da bande LED perimetrali che possono creare atmosfere di luce a 360 gradi.



Prodotto a Shangrao, presso un innovativo stabilimento di produzione da cui escono 150.000 vetture all'anno, il nuovo Aiways U6 SUV Coupé è pronto per arrivare anche in Europa, Italia compresa, dove del resto viene già commercializzato il SUV U5 grazie al Gruppo Koelliker che lo importa (Aiways U5 si può anche noleggiare su Amazon). Obbiettivo di Aiways è lanciare un nuovo modello ogni anno e U6 arriverà in Europa già alla fine di questo 2022. Non ci resta che attendere notizie chiare sul listino italiano.