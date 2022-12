Acquistare un'auto elettrica senza avere una wallbox a casa: si può fare?

Quando si parla di auto elettriche c'è una frase che ricorre spesso, tanti la ripetono addirittura come un mantra: "Senza una wallbox a casa è impossibile acquistare un'auto elettrica", ma è davvero così? Con questo articolo vogliamo provare a fare un po' di chiarezza anche parlandovi della nostra esperienza diretta, che una wallbox a Milano non l'abbiamo di certo e guidiamo vetture Full Electric per la maggior parte dell'anno.

Ma partiamo dalle basi: una wallbox è un dispositivo pensato appositamente per la ricarica AC delle auto elettriche, in monofase o in trifase, perfetto per l'installazione casalinga oppure presso un ufficio, un garage, un hotel e così via.

La potenza di questi dispositivi può addirittura toccare i 22 kW in trifase, mentre in monofase si arriva solitamente a 7,4 kW. Questo valore è fondamentale per capire quanto tempo impiegheremo per caricare la nostra auto elettrica una volta connessa alla nostra wallbox, purtroppo però la potenza finale erogata dipende anche dall'impianto che abbiamo a disposizione e dal contratto che abbiamo stipulato con il nostro operatore energetico.



Cosa ci serve per installare una wallbox?

In realtà i requisiti per avere una wallbox non sono tanti, bisogna ovviamente possedere un box oppure uno spazio all'aperto (un vialetto, uno spiazzo, un garage ecc) sufficiente a ospitare la nostra auto elettrica e la wallbox stessa - che comunque non occupa molto spazio, non si può certo paragonare a una colonnina di ricarica pubblica.

Successivamente è necessario dotarsi di un contratto adatto alle nostre esigenze ed eventualmente aggiornare l'impianto casalingo: se attualmente - per esempio - alimentiamo la nostra casa con appena 3 kW di potenza massima, con un'auto elettrica passare ad almeno 6 kW è un passaggio quasi obbligato, altrimenti si rischia di superare il limite a ogni ricarica - con costi di contratto ovviamente superiori. Bisogna dire che ormai le wallbox di nuova generazione hanno una tecnologia capace di limitare la potenza in base alla disponibilità per non far "scattare" il contatore, con un contratto da 3 kW si rischia in ogni caso di riservare all'auto un'energia troppo bassa per una ricarica ragionevole in termini di tempo. Per sfruttare una wallbox dunque serve spazio e un contratto adeguato, se poi avete un box condominiale le cose si complicano leggermente perché bisogna avvisare l'amministrazione e trovare un accordo sull'energia consumata. Una wallbox in sé e per sé poi non ha un prezzo esagerato, si può trovare dai 500 ai 2.000 euro e attualmente si può anche acquistare con incentivi statali.

Con una wallbox casalinga si può di fatto evitare la ricarica pubblica presso le colonnine, che possiamo utilizzare solo in viaggio, lontani da casa o dal lavoro. Il problema però è che non tutti, soprattutto nelle grandi città, hanno spazio sufficiente per installare una wallbox. Chi non può installare un dispositivo simile deve dunque evitare a tutti i costi l'acquisto di un'auto elettrica?



Acquistare un'auto elettrica senza wallbox

La migliore risposta alla domanda posta poco sopra è probabilmente una: dipende. In base alla nostra esperienza, esistono auto elettriche che possono esistere tranquillamente senza alcuna wallbox, con altre ancora invece l'utilizzo con una wallbox può essere addirittura proibitivo e fra poco vi spiegheremo perché.

Se non avete la possibilità di installare un dispositivo di ricarica "casalinga", dovete sicuramente puntare a vetture elettriche dall'alta efficienza, capaci di offrire almeno 350-400 km reali con una sola carica. Ipotizzando un utilizzo medio di 50 chilometri al giorno, con una singola ricarica di queste auto potete tranquillamente coprire un utilizzo che va dal lunedì al sabato. Se poi nel weekend c'è da fare qualche viaggio extra o una bella gita fuori porta ci sono sempre le colonnine pubbliche, che del resto per viaggiare vi servirebbero comunque pur avendo una wallbox a casa. Quali sono invece le auto con cui la ricarica casalinga può essere complicata? Sono secondo noi i modelli con batteria al di sopra dei 75 kWh. Batterie molto grandi, magari anche da 100 kWh, richiedono potenze molto alte per una ricarica rapida. Sfruttando la corrente alternata, una wallbox capace di ricaricare a 6 kW impiegherebbe più di 16 ore per ricaricare completamente una batteria da 100 kWh del tutto scarica. Lo sappiamo, è raro che la carica di un EV arrivi esattamente allo 0%, sono però tempi di cui bisogna tener conto... Con un'auto da 77 kWh, una wallbox da 6 kW impiegherebbe comunque più di 12 ore per una ricarica completa, a patto poi che l'energia venga erogata sempre in maniera lineare. Si velocizzerebbero i tempi con wallbox trifase da 11 kW o 22 kW, ma è raro avere dispositivi simili in ambito casalingo, inoltre molte vetture hanno caricatori di bordo da soli 11 kW in AC, casi in cui abbinare una wallbox e un contratto da 22 kW sarebbe un assoluto spreco.



Cosa fare dunque?

Proviamo a riassumere. Se avete la possibilità di acquistare un'auto elettrica capace di offrirvi almeno 350-400 km di autonomia reale, la vita senza una wallbox casalinga è assolutamente possibile, anche se questo dipende anche dalle vostre abitudini. Se percorrete dai 25 ai 50 km al giorno, potete tranquillamente fare una sola ricarica a settimana, magari sfruttando colonnine vicine al vostro supermercato preferito o vicino al lavoro.

Se percorrete 150-200 km al giorno o più, una wallbox casalinga (e anche abbastanza potente) inizia a essere necessaria, se fate tutta questa strada però potreste anche considerare auto con altre alimentazioni... Anche nel caso in cui abbiate intenzione di acquistare un'elettrica con circa 200 km di autonomia, o addirittura meno, una wallbox casalinga inizia a essere quasi obbligatoria per non passare la vostra vita a destreggiarvi fra le colonnine pubbliche. Sapete invece quale tipo di vettura non può assolutamente esistere senza una wallbox? La Plug-in Hybrid, che necessita di una ricarica ogni sera.



Se invece avete la possibilità di installare una wallbox casalinga, il consiglio è di acquistare auto elettriche con batterie non superiori a 65 kWh. Con batterie di questo tipo, di piccola e media grandezza, una ricarica a 6 kW può durare al massimo circa 10 ore, dunque potreste connettere l'auto alle 22 per ritrovarla completamente carica alle 8 il giorno dopo - sempre per fare un caso limite.

Ovviamente, per preservare il ciclo vitale della batteria, potreste connettere ogni sera la vostra vettura e limitare la carica all'80% (a meno che non siano batterie LFP come quelle delle Tesla Standard Range, che possono essere ricaricate ogni volta al 100%), dando così ulteriore senso a una wallbox. Anche un'auto da 100 kWh di batteria può godere di una wallbox casalinga: pur essendo lenta, la ricarica potrebbe comunque partire dal 50-60% di capacità, permettendo così la carica completa in una sola notte, in questo articolo però non dovevamo certo elogiare i vantaggi di una wallbox - che sono palesi a tutti. Il discorso riguardava la possibilità di godere di un'auto elettrica anche senza avere un box, un garage o un vialetto, cosa che abbiamo visto essere possibile. Tutto dipende da quanti chilometri percorrete al giorno e quanta autonomia reale è in grado di offrirvi l'auto elettrica che avete intenzione di acquistare. Se riuscite a bilanciare il tutto per fare al massimo 1-2 ricariche a settimana presso colonnine pubbliche, allora potete tranquillamente fare a meno della wallbox. A Milano guidiamo continuamente auto elettriche per lavoro senza avere alcuna wallbox e riusciamo senza problemi a destreggiarci con la ricarica pubblica, facendo un solo "stop" a settimana e poi ricaricando in viaggio durante il weekend.



A voler esagerare, potremmo addirittura aggiungere che con la sola ricarica pubblica è possibile persino risparmiare sulle ricariche: con i prezzi attuali un kWh casalingo costa da 0,45 a 0,55 euro, a meno che non abbiate un contratto particolare, mentre con gli abbonamenti degli operatori è possibile ricaricare alle colonnine pubbliche anche a 0,32 o 0,35 euro al kWh, anche ad alta potenza. Con una convenzione che abbiamo stipulato di recente, sono settimane che carichiamo fuori casa a 0,28 euro per ogni kWh, questa però si tratta di una promozione a scadenza.

In ogni caso con un po' di ingegno e un minimo di ricerca è possibile spendere meno alle colonnine che con la wallbox casalinga. La scorsa estate grazie agli abbonamenti abbiamo speso poco più di 200 euro per percorrere 4.500 km con una Ford Mustang Mach-E GT senza mai caricare a casa. Ripetiamo però che questa non è una gara fra colonnine e wallbox. Alla domanda chiave "Si può acquistare un'auto elettrica senza avere la possibilità di installare una wallbox?", il dottor Frederick Frankenstein interpretato da Gene Wilder probabilmente risponderebbe "Si... può... fareee" - e noi anche.