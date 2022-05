7 scooter elettrici economici a meno di 2.000 euro con gli incentivi 2022

Dopo l'approvazione dello scorso 6 aprile e la definitiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale avvenuta il 16 maggio, i nuovi incentivi auto e moto 2022 sono finalmente attivi. Abbiamo già parlato delle auto compatibili con il bonus 2022, oggi invece è arrivato il momento di parlare di scooter elettrici.

Sul fronte delle due ruote a zero emissioni l'Ecobonus 2022 conferma le cifre del 2020 e del 2021, ovvero 30% di sconto fino a un massimo di 3.000 euro senza rottamazione, sconto del 40% fino a 4.000 euro rottamando un vecchio veicolo inquinante di categoria simile al nuovo. L'offerta elettrica del momento è alquanto variegata, inoltre gli importatori fanno viaggiare dalla Cina un numero di modelli a cui è difficile star dietro. Vogliamo in ogni caso focalizzarci su 7 scooter elettrici da acquistare a meno di 2.000 euro incentivo compreso.



Piaggio 1

Come ben saprete, Piaggio offre da anni ormai la sua Vespa Elettrica. Un veicolo iconico e ben realizzato che però non è accessibile a tutti (siamo oltre i 6.000 euro di partenza). Non va bene per la lista odierna, possiamo però inserire il Piaggio 1, nuovo scooter simil 50cc che farà la felicità di tantissimi ragazzi (Il Piaggio 1 si mostra a EICMA 2021). Lo scooter è leggero, tecnologico quanto basta ed è disponibile in 6 colorazioni differenti. Ha una batteria da 1,4 kWh dal peso di 10 kg che può essere rimossa e caricata a casa.

La sua potenza invece è di 1,2 kW. Raggiunge i 45 km/h e può percorrere 55 km in modalità ECO, 43 km in modalità Sport. Il Piaggio 1 costa di listino 2.699 euro, senza rottamazione abbiamo dunque uno sconto di 809 euro e un prezzo finale di 1.889 euro, con rottamazione abbiamo uno sconto di 1079 euro e un prezzo finale di 1.619 euro. A listino c'è anche una versione Active con più potenza e maggiore autonomia, il suo prezzo di partenza però è di 3.299 euro.



NIU MQi+ Sport

Cercate uno scooter ultra leggero dalla seduta bassa e comoda? In ambito elettrico sarà difficile trovare di meglio rispetto al NIU MQi+ Sport, dotato di batterie al litio NIU di quarta generazione, con 45 km/h di velocità massima e fino a 55 km di autonomia. Vanta una dashboard integrata davvero accattivante, inoltre ha una protezione antifurto integrata, un sistema di illuminazione a 360 gradi e funzioni di connettività completa grazie all'app NIU.

Possiede anche un sensore di movimento a 3 assi e un modulo GPS + Glonass che vi permette di localizzare facilmente lo scooter in qualsiasi momento. Parte da appena 2.299 euro, con gli incentivi abbiamo dunque uno sconto di 689 euro e un prezzo finale senza rottamazione di 1.609 euro, mentre rottamando un veicolo inquinante abbiamo 919 euro di sconto e un conto finale di 1.379 euro. Se volete più autonomia c'è la versione Extended Range a 2.899 euro.



NIU UQi GT

Sempre in casa NIU troviamo il particolare UQi GT, uno scooter fuori dagli schemi che vanta un design iconico e riconoscibile. È ultra leggero e offre molte delle tecnologie del fratello MQi+ Sport di cui abbiamo parlato sopra. Può dunque essere connesso all'app e localizzato tramite GPS, nella sua versione da 2.399 euro inoltre offre fino a 50 km di autonomia con 45 km/h di velocità massima.

La batteria pesa 11 kg e si ricarica in 7 ore tramite una semplice presa casalinga. Con gli incentivi si può avere a 1.679 euro senza rottamazione con 719 euro di sconto, a 1.439 euro con rottamazione e 959 euro di sconto.



Super Soco CUmini

Super Soco, brand del Gruppo VMoto, sta lavorando davvero bene con la mobilità elettrica e non sono pochi i modelli offerti a zero emissioni - anche con design simili a vere e proprie moto, pensiamo ad esempio al TC Max (prossimamente inoltre vedremo la prima moto Full Electric di Super Soco).

Il modello che fa per noi però, da inserire in questa lista, è il CUmini, un economico scooter ultra leggero che offre un motore da 600 W, 60 km di autonomia e 45 km/h di velocità massima. Si può avere in quattro colorazioni differenti a un prezzo che parte da 2.090 euro. Con gli attuali incentivi si può dunque avere a 1.463 euro senza rottamare nulla, con 627 euro di sconto, oppure a 1.254 euro in seguito a rottamazione, con uno sconto di 836 euro.



Wayel W1 e W2

In casa Wayel, nuova azienda del panorama elettrico, abbiamo due proposte. Partiamo dal Wayel W1: arriva a 45 km/h come tutti i suoi concorrenti di pari categoria, risale pendenze del 20% grazie al suo motore Bosch da 1,5 kW, ha freni a disco sia all'anteriore che al posteriore, promette fino a 50 km con una singola batteria e 100 km con doppia batteria.

Ha un display LCD, luci a LED ed è omologato per trasportare 2 persone. Il suo prezzo è di 2.299 euro, dunque con gli incentivi si può scendere a 1.609 euro con 689 di sconto senza rottamazione, oppure a 1.379 euro con 919 euro di sconto in seguito a rottamazione. Se volete doppia batteria e doppio charger si sale a 3.277 euro. Molto interessante anche il Wayel W2, dal design più caratteristico e bombato.

Questo scooter percorre 60 km con una batteria singola, 120 km con doppia batteria. Il motore è Bosch da 2 kW e può risalire pendenze fino al 25% - è dunque più potente del W1, pur avendo sempre velocità massima di 45 km/h. Il suo prezzo è di 2.549 euro con batteria singola, con gli incentivi dunque arriviamo a 1.784 euro senza rottamazione, grazie a uno sconto di 764 euro, oppure a 1.529 euro, con 1.019 euro di sconto dovuto alla rottamazione.



Yadea G5

Arriviamo così alla fine della nostra lista, che poteva essere sicuramente più corposa, abbiamo però deciso di limitarci a prodotti con prezzi di listino ufficiali e distribuzione nazionale, facilmente reperibili in concessionaria oppure tramite shop online.

Il G5 di Yadea a tal proposito offre un hub motor da 2,3 kW e una batteria al litio da 60 V/32 Ah. La sua autonomia è di 77 km, mentre la velocità è ovviamente limitata a 45 km/h, per avere velocità superiori dobbiamo salire di prezzo.



Il G5 si fa notare soprattutto per via del suo telaio in acciaio inox e per una strumentazione LCD da ben 7 pollici. L'impianto frenante è a disco sia all'anteriore che al posteriore, mentre le sospensioni prevedono una forcella anteriore telescopica da 30 mm di diametro e un forcellone al posteriore in alluminio con doppio ammortizzatore regolabile.

Il suo prezzo? 2.590 euro, dunque senza rottamazione scendiamo a 1.813 euro, invece con rottamazione siamo a 1.554 euro. Per avere più potenza o maggiore autonomia potete guardare alle varianti Pro e Pro Double Battery, che costano rispettivamente 2.990 euro e 3.990 euro.



Ovviamente tenete conto che tutti i prezzi elencati in questa lista possono cambiare senza preavviso per volere del produttore o del rivenditore. Ai prezzi scontati che abbiamo calcolato bisogna poi eventualmente aggiungere i costi per la messa in strada e l'immatricolazione. Se avete altri suggerimenti in merito a modelli che abbiamo tralasciato scriveteci pure nei commenti in basso.