Le 50 auto più vendute in Italia nel 2022: -22% in attesa di nuovi bonus

UNRAE ha pubblicato i dati di vendita automotive relativi al mese di febbraio 2022 in tutta Europa e per l'Italia non c'è nulla da festeggiare. Mentre buona parte dei Paesi europei vede segni positivi e crescite soprattutto in campo elettrico, in Italia è l'intero settore auto a far fatica con un sonoro -22,6%, un dato che ci rende la terzultima nazione del vecchio continente. Soltanto Finlandia e Norvegia hanno fatto peggio nel confronto Febbraio 2022-Febbraio 2021.

Si registra invece un insolito ottimismo in Islanda a +47,3%, in Portogallo, +39,2%, in Grecia, Romania e Cipro, tutte nazioni al di sopra del 20%. Le cose non cambiano confrontando i dati di Febbraio 2022 e di Gennaio 2022, anzi: l'Italia è la seconda peggiore nazione d'Europa con -21,1%, solo la Norvegia è stata capace di fare peggio con -23,3%.

In generale è un momento di stallo per l'intero mercato automotive di UE, Stati EFTA e UK: -5,4% rispetto allo scorso anno, -3,9% nella sfida Gennaio-Febbraio.



Le 50 auto più vendute d'Italia

Nonostante il segno negativo del nostro mercato, andiamo ad analizzare quali sono state le 50 auto più vendute in Italia a febbraio 2022. All'interno del testo parleremo solo delle prime 10, nel grafico in basso invece riuscirete a vederle tutte e 50. A dominare la classifica, come ormai accade da oltre un decennio, c'è l'insuperabile Fiat Panda con 10.130 unità, segue a ruota la Lancia Ypsilon con 3.894 unità, mentre sul terzo gradino del podio c'è la Ford Puma a 3.180 unità, la prima non-citycar della lista.

La Top 10 continua con la Fiat 500X, la Citroen C3, la Dacia Duster, la Dacia Sandero, la Renault Captur, la Jeep Renegade e la Peugeot 208. In classifica anche la nuova Volkswagen Taigo al 46esimo posto. Bisogna dire che l'incertezza totale del mercato è data anche dalle poche scorte disponibili, con tantissimi italiani che hanno ordinato la loro vettura per vederla solo tra qualche mese. In secondo luogo c'è tantissima attesa per quanto riguarda i nuovi incentivi auto 2022, ormai in prossimità d'arrivo.

Guardando ai mesi di gennaio e febbraio 2022 messi insieme, la Top 5 è formata da Fiat Panda, Lancia Ypsilon, Dacia Sandero, Ford Puma e Fiat 500X. Passando ai gruppi, Stellantis vola a febbraio 2022 con 41.987 unità, seguito dal Gruppo Volkswagen a 15.422 unità e dal Gruppo Renault a 10.433 unità. Se Stellantis e Volkswagen hanno perso oltre il 29% year-over-year, Renault ha tenuto con appena il -5,99%.



Volano le motorizzazioni ibride

A febbraio 2022 il caro carburanti doveva ancora esplodere nella sua forma massima, nonostante questo le uniche motorizzazioni con il segno positivo solo le GPL, le Full Hybrid e le Plug-in Hybrid. Queste tre motorizzazioni hanno fatto registrare rispettivamente +23,3%, +1% e +11,3 rispetto a un anno fa.

Malissimo benzina e diesel, a -37,3% e -31% rispetto a febbraio 2022, con il metano che ha addirittura fatto segnare un -59%. Segno meno anche per le Full Electric: le auto a zero emissioni sono a -8,2%. Guardando ai segmenti, vincono utilitarie B e medie C, mentre sul fronte delle carrozzerie trionfano i Crossover con 49.046 unità, seguono poi le berline a 46.434 unità e i Fuoristrada con 10.091 unità (anche se possiamo chiamarli SUV). Più staccate le Station Wagon, che hanno venduto 3.172 vetture, la classifica continua poi con Multispazio, Monovolume Compatto, Coupé, Monovolume Piccolo, Cabrio e Spider, Monovolume Grande. Non resta che sperare che i nuovi incentivi auto 2022 diano un'iniezione di positività a un mercato con segno meno ormai da diversi mesi.