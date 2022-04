50 anni di BMW M: tutti i programmi sportivi 2022 e la Driving Experience

"We are M" è più di uno slogan ma una vera e propria corrente di pensiero portata avanti da BMW sin dall'epoca della M1 Procar, prima auto a fregiarsi della leggendaria lettera sinonimo di performance ad alto livello.

Nel 50° anniversario BMW M, presso il Misano World Circuit Marco Simoncelli, il brand tedesco ci ha presentato un programma per il 2022 ricco di novità e di appuntamenti, lanciando inoltre un messaggio molto importante: l'elettrificazione, ormai imminente, non deve spaventare gli appassionati del marchio, anzi, questo cambiamento avverrà secondo i canoni del marchio bavarese e senza discostarsi dai principi che hanno reso famose le sportive BMW.



BMW ritorna al campionato GT

Dopo Z4 GT3 e M6 GT3 si riapre il ciclo, Massimiliano Di Silvestre (AD BMW Italia) infatti ci ha svelato in anteprima la nuovissima M4 GT3 per il campionato GT italiano che verrà affidata a due piloti d'eccezione: Timo Glock e Jens Klingmann.

L'auto, sotto i colori e la direzione del Ceccato Racing Team e del suo Team Manager Roberto Ravaglia, punterà già dall'anno di debutto al gradino più alto del podio.

Addio V8, si torna allo storico 6 cilindri in linea che in questo caso è siglato P58 ed è un 3.0 TwinPower Turbo capace di erogare 610 CV e 700 Nm (valori legati poi alle restrizioni del regolamento), a cui viene accoppiato un cambio Xtrac a sei marce con frizione elettroidraulica.

Saranno ben sei i tracciati in Italia che vedranno protagonista la M4 GT3: Monza (21-24 aprile e poi 6-9 ottobre); Pergusa (12-15 maggio); Misano (2-5 Giugno); Mugello (14-17 luglio e 20-23 ottobre); Imola (1-4 settembre) e si conclude con Vallelunga (15-18 settembre).



M2 CS Racing Cup Italy

Dopo il grande successo della stagione 2021 torna anche l'M2 CS Racing Cup Italy, campionato monomarca patrocinato da BMW Italia e supportato da ACI Sport.

Troveremo anche Promodrive per il supporto tecnico e gestionale, mentre Sky Sport sarà in prima linea per le attività di broadcasting.



Le M2 CS Racing saranno le stesse dell'anno scorso ma per questo non meno feroci, abbiamo avuto infatti la fortuna di partecipare a due giri Taxi Lap con il pilota e istruttore Umberto delle Piane per provare sulla nostra pelle quanto siano spietatamente veloci queste vetture su circuito. I 16 team in pista quest'anno (due in più rispetto all'anno scorso) si daranno battaglia in sei appuntamenti: Monza (23-23 aprile), Misano (4-5 giugno), Mugello (16-17 luglio e 22-23 settembre), Imola (3-4 settembre) e Vallelunga (17-18 settembre).



BMW Driving Experience

La scuola di guida fondata nel 2006 da Siegfried Stohr continua il suo percorso grazie all'offerta di corsi che vanno dai principi della guida sicura alla padronanza della guida sportiva attraverso i modelli M della gamma, fino ad arrivare a veri e propri corsi agonistici per aspiranti piloti.

Quest'anno ci sarà la possibilità di guidare la nuova BMW Serie 2 Coupè con motorizzazioni 220d, 220i e la più potente M240i da 374 CV e trazione xDrive.

Il parco auto comprende ben 19 vetture, tra cui BMW 128ti, BMW i3s e potenti BMW M3 e M4 Competition da 510 CV (in pista con le nuove BMW M3 e M4 Competition).

Queste auto sono inoltre equipaggiate con sistemi VBOX per la raccolta di telemetria e infografica in modo da poter consultare, conservare e commentare con gli istruttori le proprie performance in pista.

Le attività BMW Driving Experience possono essere prenotate presso i concessionari BMW oppure online, hanno una durata di circa 4 ore e mezza e prendono vita presso i principali circuiti italiani - tra cui appunto Misano - e non solo. Le prossime date in programma sono Vallelunga il 28 e 29 settembre e Monza il 19, 20 e 21 ottobre.



Il programma SpecialMente

Per BMW guidare in pista è un'occasione per poter introdurre il mondo delle quattro ruote anche a chi è diversamente abile. Grazie ai comandi speciali creati ad hoc dalla Guidosimplex sarà possibile guidare un 128ti dedicato senza utilizzare i pedali ma sfruttando i pulsanti e il cerchiello sul volante.

Questo programma, nato nel 2016, accoglie ogni anno persone con disabilità motorie e insegna loro come potersi divertire in sicurezza e godersi il piacere della guida sportiva.

La vettura SpecialMente è dotata di cambio automatico, del dispositivo freno di servizio a leva comandato a mano, che consente l'azionamento del pedale del freno con il solo utilizzo degli arti superiori, e dell'acceleratore elettronico a cerchiello, che consente l'azionamento del comando dell'acceleratore tramite un cerchio posto sopra il volante.