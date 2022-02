5 motivi per comprare una Tesla Model Y: guidiamo il crossover di Elon Musk

Disponibile nel nostro Paese da pochissime settimane, proveniente dagli impianti Tesla di Shanghai in attesa della messa in funzione della Giga Berlin europea, la Tesla Model Y ha tutte le carte in regola per diventare in breve tempo un bestseller assoluto anche in Italia - scorte permettendo. Dopo averne vista una americana d'importazione, grazie al nostro amico Matteo Valenza nel settembre del 2020 (la prima Tesla Model Y d'Italia), oggi per noi è arrivato il momento di guidarne una pensata appositamente per il mercato europeo.

Testandola in strada abbiamo subito individuato cinque motivi per cui vale assolutamente la pena di acquistare una nuova Model Y, anche se soltanto uno di questi è rivolto in maniera specifica al crossover americano. I restanti quattro possono essere tranquillamente adattati anche a Model 3, nel caso foste ancora incerti su quale vettura Tesla acquistare. Partiamo subito.



Efficienza e autonomia

Partiamo da un nodo cruciale dell'esperienza elettrica: l'autonomia. Ci sono ancora parecchi automobilisti che non si fidano ad acquistare una vettura a zero emissioni per l'ansia da autonomia, credendo che le BEV facciano ancora troppi pochi chilometri rispetto alle auto tradizionali. La Model Y annienta non pochi dubbi: con un range stimato di 533 km WLTP, con una Model Y Long Range si può tranquillamente aspirare ai 490/500 km sul ciclo misto nel mondo reale.

Il tutto senza rinunciare alla potenza e alla stabilità, visto il doppio motore Tesla da oltre 400 CV combo e la trazione AWD. Scaricare la Model Y in ambito urbano è tutt'altro che semplice, anche a fronte della migliore efficienza elettrica del mercato e una batteria di circa 70 kWh utilizzabili. È davvero difficile trovare di meglio su questo fronte, a meno che non si punti alla Model 3 Long Range...



Spazio e comfort

Model 3 e Model Y sono molto simili fra loro, sono sorelle che condividono all'incirca il 75% delle loro caratteristiche. C'è però un aspetto che potrebbe farvi pendere dalla parte del crossover anziché della berlina: lo spazio a disposizione. La Model Y sembra un vero e proprio salotto su ruote (con meno "fronzoli" delle auto tedesche però, molti meno fronzoli), classica vettura americana che fa dello spazio abitabile uno dei suoi punti di forza.

All'anteriore ci si sente coccolati all'estremo, i passeggeri della seconda fila di sedili difficilmente incappano in problemi di comodità, il bagagliaio infine arriva a offrire 600 litri di spazio più un ampio baule nascosto in cui conservare i cavi di ricarica - e si sale a 1.841 litri con i sedili abbattuti, non a caso Matteo Valenza ha infilato più di 13 valigie nella Tesla Model Y. Come se tutto questo non bastasse, abbiamo anche un comodo baule anteriore (detto frunk) che regala 80 litri di spazio aggiuntivi - una chicca che non tutte le BEV riescono a offrire. Insomma, su questo fronte la Model Y batte a mani basse la Model 3 e se la vede con i migliori SUV del mercato.



Tecnologia

Che vi piaccia o meno la filosofia minimalista di Tesla, bisogna riconoscere all'azienda di Elon Musk di essere avanti a tutti sul fronte tecnologico. Plancia e volante hanno pochissimi tasti a vista, tutto viene gestito tramite il largo schermo centrale da 15 pollici, anche la profondità dello sterzo e le regolazioni di sedile e specchietti.

Un approccio futuristico che rappresenta solo la punta dell'iceberg: il sistema operativo di Tesla è di sicuro il più avanzato del momento in tutto il mercato automotive. Un OS dalle possibilità infinite che sa integrarsi perfettamente con lo smartphone anche grazie a una connessione 4G sempre attiva. Dal nostro smartphone possiamo pre-riscaldare l'abitacolo d'inverno oppure raffreddarlo d'estate prima di entrare in auto, possiamo addirittura far entrare/uscire la vettura da un garage senza che nessuno sia alla guida (grazie alla funzione Summon, che negli USA funziona entro 60 metri, da noi entro 6). Come dimenticare poi Autopilot: l'avanzato sistema di assistenza alla guida offre funzioni avanzate supportate da Tesla Vision, il software che elabora tutto tramite 8 telecamere installate attorno alla vettura. Questi occhi digitali non servono solo alla Guida Autonoma, che già funziona in ambito cittadino grazie al Full Self Driving Beta negli USA e in Canada, offrono anche funzioni imprescindibili come la dashcam a 360 gradi in fase di marcia e la Modalità Sentinella a vettura parcheggiata, per aumentare la nostra sicurezza.

Abbiamo fatto un mega riassunto di tutta la tecnologia disponibile a bordo di una Tesla Model Y, vi assicuriamo però che se siete degli irriducibili geek, o semplicemente avete voglia di una ventata d'aria fresca, le auto di Elon Musk sapranno darvi tutto ciò che avete sempre sognato - e forse anche qualcosa in più.



Esperienza di guida unica

Come detto sopra, l'approccio minimalista di Tesla può piacere o meno, guidare una vettura californiana però significa davvero cambiare prospettiva. Tutta la tecnologia di bordo potrebbe sembrarvi invadente e distraente, questo però accade solo i primi tempi, quando la curiosità è tanta e si ha voglia di conoscere tutti i vari sistemi disponibili.

Dopo un po' però si fa l'abitudine a tutto e rimane soltanto il comfort di guida, associato al silenzio generale di motori e abitacolo. L'assenza di un quadro strumenti ci permette di focalizzarci sulla strada, passando allo schermo centrale soltanto nel momento in cui ne abbiamo davvero bisogno. La potenza generale da oltre 400 CV permette poi alla Model Y di inglobare diverse anime differenti, può essere docile oppure aggressiva se necessario, pensiamo magari a un sorpasso in autostrada. Pur trovandovi già a 120 km/h, i motori hanno ancora tantissima potenza da darvi e ogni manovra sarà un vero gioco da ragazzi. Questo, è vero, si può avere anche con altre vetture, tramite il software di bordo però potete calibrare finemente diversi aspetti della vettura, così da plasmare la modalità di guida che più si adatta al vostro stile. Con la variante Performance e la Modalità Tracciato (in pista con il Track Mode V2 di Tesla), da usare in pista ovviamente, potete addirittura passare dalla trazione anteriore a quella posteriore o integrale con un semplice tap in pochissimi istanti, solo per farvi un esempio lampo. Dovete insomma entrare nell'ottica che Tesla non vuole imporvi il suo stile, al contrario vuole che sia il vostro stile a gestire la natura dell'auto, che vi apre un intero mondo di possibilità.



Rete Tesla Supercharger

Arriviamo così a un altro nodo cruciale: la ricarica. Anche su questo fronte Tesla ha creato qualcosa di unico, che nessun altro produttore può vantare allo stesso modo, con le stesse caratteristiche e la medesima diffusione.

La rete Supercharger rappresenta quel valore aggiunto in grado di migliorare l'intera esperienza di guida elettrica. Tutte le colonnine del marchio californiano garantiscono un'alta potenza, il che si traduce in tempi di ricarica brevissimi. Basta parcheggiare alla colonnina, avvicinare il cavo di ricarica alla porta dell'auto e questa si aprirà da sola come per magia. Tramite l'app Tesla vi basta impostare la prima volta un metodo di pagamento e il gioco è fatto. Ogni ricarica verrà pagata in automatico, del resto la colonnina sa perfettamente chi siete e quanta energia state prelevando. Sullo schermo centrale inoltre, visto che il sistema è proprietario, potete avere una panoramica in tempo reale dei soldi che state spendendo, dell'energia che state prelevando e a che velocità. Una veloce sosta a un Supercharger può garantirvi centinaia di chilometri di strada in pochi minuti, il che rende possibile viaggiare in elettrico in tutta Europa senza grandi affanni - con il navigatore di bordo che sa perfettamente dove e per quanto tempo occorre fermarsi per arrivare a destinazione in tutta tranquillità.



Anche se presto i Supercharger verranno aperti a tutti gli utenti elettrici, a patto di avere un'auto con connettore CCS Combo 2, l'esperienza Tesla resterà in ogni caso unica, appagante, automatizzata. Come utilizzare un dispositivo Apple con tutto l'universo della mela morsicata. Un paio di auricolari AirPods funzionano anche con device Android ma perdono la loro magia, solo con i prodotti Apple garantiscono degli automatismi specifici.

Con la rete Supercharger ricaricare è un'esperienza veloce e affidabile. Inoltre se si vuole passare il tempo a bordo, è sempre possibile vedere Netflix o YouTube sul grande schermo centrale dell'auto, così come già oggi si può giocare a diversi videogiochi (anche con un gamepad compatibile) e in futuro arriveranno titoli AAA di spicco come The Witcher 3 e Cyberpunk 2077. Elon Musk vuole persino Steam sulle sue Tesla. Anche tutto questo fa parte dell'esperienza unica di Tesla.