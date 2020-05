5 biciclette elettriche sotto i 600 euro: con il bonus costano meno di 240

Da quando il nostro Governo ha inserito il Bonus Bicicletta 2020 all'interno del Decreto Rilancio, un provvedimento ideato appositamente per affrontare la Fase 2 della lotta al COVID-19, la curiosità attorno alle biciclette elettriche (anche dette a pedalata assistita) è letteralmente schizzata alle stelle. Ma quanto costa un modello con motore e batteria? Beh solitamente si va dai 999 euro e si arriva anche a oltrepassare i 9.000 euro, chiaramente dipende tutto da quali caratteristiche ci servono, spulciando sul web però è possibile trovare interessanti offerte anche al di sotto dei 600 euro. Andiamo dunque a vedere le migliori promozioni del momento aggiornate al 23 maggio 2020.



Smartway C1

Nel Volantino di Unieuro è presente l'interessante bici elettrica Smartway C1, proposta a 599 euro con uno sconto del 14%. Nel caso abbiate la possibilità di accedere al Bonus Mobilità 2020, con il Governo che rimborsa il 60% del costo sostenuto, questo modello vi viene soltanto 240 euro. La capacità massima sopportata da questo modello è di 125 kg, raggiunge i 25 km/h e ha un motore da 250W/24V, dunque tutto è perfettamente a norma di legge.



L'autonomia in modalità assistenza è di 30 km max, le ruote sono da 26" e il telaio è interamente in acciaio. Per caricare completamente la batteria occorrono 6 ore, inoltre è presente un cambio Shimano a 6 velocità, forcelle in acciaio ammortizzate e freni V-Brake sia all'anteriore che al posteriore. Una soluzione cittadina che potrebbe far felici molti utenti. La stessa bici si trova anche fra le offerte di Comet, il suo prezzo però è in questo caso di 649 euro.



VivoBike Fold Bike VF20GR/Graziella

Se amate le biciclette vintage, la Fold Bike VF20GR di VivoBike è un vero gioiellino low cost. Vanta ruote da 20", una batteria da 7.800 mAh e freno V-Brake. È proposta in colorazione nera, sopporta fino a 100 kg di peso, ha un'autonomia compresa fra i 25 e i 40 km, pesa 18,8 kg e ha una struttura in acciaio pieghevole. Da Comet trovate questa graziosa bicicletta a pedalata assistita a 499 euro, con uno sconto del 16,7%. Dopo il rimborso governativo la VF20GR vi viene appena 200 euro.



Nilox X2 Plus

Fra le offerte di Mediaworld, che la propone a 499 euro, non bisogna assolutamente perdere la Nilox X2 Plus, una bicicletta elettrica pieghevole che offre un comodo display LCD per controllare le info di marcia, un telaio in acciaio, una batteria da 158,4 Wh, freni V-Brake, luci LED sia all'anteriore che al posteriore, un motore brushless da 250W che riesce a toccare i 25 km/h, 25 km di autonomia per soli 18 kg di peso.



Può trasportare al massimo 95 kg di peso e può essere monitorata tramite app sullo smartphone. Una soluzione davvero smart per l'utilizzo cittadino, con la possibilità aggiuntiva di richiudere la struttura e portare la bici in ufficio o in appartamento senza ingombrare particolarmente. Con il rimborso del Bonus Mobilità vi viene appena 200 euro.



i-bike Brera

Sempre sulla falsariga della Fold Bike VF20GR troviamo fra le offerte di Mediaworld la i-bike Brera, proposta a 508 euro. Ha una batteria da 216 Wh che le permette di percorrere 20 km max, raggiunge i 25 km/h grazie al suo motore da 250W come la legge impone e ha freni V-Brake sia all'anteriore che al posteriore.



Struttura e pedali sono perfettamente ripiegabili, mentre le sue ruote sono da 20". Per ricaricare completamente il suo accumulatore bastano 4 ore circa e può sopportare fino a 100 kg di carico. Non mancano poi le luci a LED sia all'anteriore che al posteriore e un comodo display LED per il controllo delle info di marcia. Con il rimborso governativo viene a costare 203 euro.



MOMO Design New York 16

Arriviamo così alla MOMO Design New York 16, che dai 939 euro di listino si può avere a 599 euro grazie alle attuali offerte di Mediaworld. Significa che con il Bonus governativo possiamo arrivare a pagarla appena 240 euro. Parliamo di una e-bike dal design estremamente compatto, con un sistema di sgancio a 3 punti che permette di richiuderla in 30 secondi.



I parametri principali si possono monitorare grazie all'app companion disponibile su iOS e Android, inoltre grazie alla porta USB integrata nella batteria è anche possibile ricaricare uno smartphone o qualsiasi altro device nel caso ne avessimo bisogno. Offre freni a disco, ruote da 16", un motore posteriore da 240W/36V che si ricarica in 3 ore circa, un telaio in alluminio e un'autonomia massima di 25 km. Il suo peso è di soli 14,9 kg e può sopportare fino a 120 kg di peso.