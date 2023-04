Oltre 30 anni di Renault Clio: storia di un bestseller assoluto

Oltre 16 milioni di esemplari realizzati dall'uscita del modello nel 1990 fanno della ultratrentenne Renault Clio una delle auto di maggior successo mai vendute in Europa. La storia inizia quando la prima Clio fu presentata al Salone dell'Automobile di Parigi del 1990, progettata come sostituta della già fortunata Renault 5 (Renault 5 che presto tornerà in vesti elettriche).

La piccola francese nel 1991 si aggiudicherà subito il titolo di Auto dell'Anno e il premio come miglior veicolo lanciato nel vecchio continente grazie al suo "notevole stile, ai forti livelli di qualità, al generoso spazio nell'abitacolo e l'equipaggiamento senza precedenti per un modello di queste dimensioni", come si scrisse all'epoca.



Les débuts: il lancio della Renault Clio

La prima Renault Clio è apparsa nel giugno 1990, inizialmente nella versione 5 porte seguita poi dalla 3 porte arrivata a settembre, pur con identica lunghezza di 3,7 metri. A livello di telaio la base restava la Supercinque (conservando anche l'apertura del cofano in avanti che sparirà già con la seconda generazione), con avantreno MacPherson e retrotreno a barre di torsione trasversali. La sfida era quella di offrire una vettura di segmento B con contenuti degni della categoria superiore e uno stile distintivo.

Un obiettivo centrato pur attraverso un avvio commerciale che si potrebbe oggi definire timido; lo stile morbido e tondeggiante era infatti un po' in contrasto con le forme spigolose delle auto rivali come la Fiat Uno. I prezzi - che in Italia avevano una base di 11.900.000 lire - e le dotazioni subirono qualche critica all'inizio, mentre comfort e maneggevolezza hanno ottenuto da subito un notevole apprezzamento. I motori andavano dal 1.1 con 48 CV, ulteriore eredità della Supercinque, ai 1.2 e 1.4 Energy della R19 da 58 e 80 CV.

Anche la gamma allestimenti era inizialmente semplice, con le versioni RN e RT, più semplice la prima, più ricca la seconda, ma presto l'offerta ha iniziato a crescere con un motore Diesel 1.9 da 64 CV, l'elegante Baccara 1.7 (non per l'Italia) e la successiva Clio 16V, (16S in Francia) da 137 CV. Sulla base della Clio I nel 1993 è nata la celeberrima Clio Williams, che celebrava il successo del team Williams di F1 - al quale Renault forniva i motori - campione del mondo Costruttori e Piloti con Nigel Mansell nel 1992. Un'auto nata anche per il desiderio di realizzare una versione specifica da omologare nei rally.

Una delle vetture più iconiche e ricercate degli anni Novanta, per molti una delle migliori trazioni anteriori e una deIle migliori piccole sportive di sempre. Il 2.0 da ben 147 CV che la spingeva a 215 km/h rappresentava un altro record, visto che mai prima d'ora un'utilitaria era stata equipaggiata con un due litri; la vettura è ricordata come una delle "piccole bombe" più emozionanti del suo periodo. Quando ha lasciato il posto alla seconda generazione la Clio I aveva già superato i 4 milioni di esemplari venduti.



1998-2012: la Clio cresce e diventa più accessoriata e sicura

È il 1998 e Renault - che dato l'enorme successo della sua prima serie non si è fatta prendere dalla fretta - decide che è finalmente arrivato il momento di introdurre la seconda generazione. L'auto diventa più grande e arrotondata, migliorando così l'abitabilità. La nuova Clio aggiungeva infatti 7 cm di lunghezza e introduceva le motorizzazioni a 16 valvole. Anche la sicurezza fu alla portata di tutti, grazie ad ABS e airbag, tra cui quelli laterali.

La Clio di terza generazione venne commercializzata nel 2005, mentre la Clio II continuò la sua carriera commerciale in diversi mercati con il nome di Clio Campus o Storia in Italia, sostanzialmente un restyling della seconda serie della Renault Clio. Un modello che si decise di tenere vivo Per colmare il vuoto che si sarebbe creato tra la piccola Renault Twingo e la nuova ("maggiorata") generazione della Clio. Per gli amanti della sportività vi erano poi i modelli Clio R.S. e la Clio V6.

Quest'ultima era facilmente riconoscibile per i parafanghi ampliati che ricordavano quelli della R5 Turbo. La Clio V6 poteva contare anche su un bel motore 3.0 litri da 230 CV e 300 Nm di coppia. Caratterizzata dal nuovo design e da un abitacolo più spazioso, aveva anche sedili più grandi, una sospensione ottimizzata per il comfort, un peso tenuto sotto controllo con soluzioni ingegneristiche all'avanguardia per l'epoca in quanto alcune varianti presentavano un cofano in alluminio, parafanghi anteriori in materiale composito e coperture dei fari in policarbonato.

La gamma dei motori comprendeva unità a benzina 1.2, 1.4, 1.6 e un diesel 1.9 oltre alla sportiva Clio RS da 170 CV. Nel 2000 è stato poi introdotto un motore a benzina 1.6 a 16 valvole. Più grande (3,99 m) e più abitabile, la Clio III era, per gli standard della sua categoria, un'auto decisamente ultra-equipaggiata e non a caso vinse per la seconda volta il titolo di Auto dell'Anno in Europa. Oltre a proporre la carta Easy Access, il GPS, il Cruise Control, il modello si collocò anche al miglior livello in termini di sicurezza attiva e passiva, proponendo fino a 8 airbag.

Non a caso è stata la prima della categoria a ottenere le 5 Stelle ai test Euro NCAP. È stata anche la prima Clio a proporre una versione Station Wagon. Tutte queste qualità sono nuovamente riconosciute dal titolo di Auto dell'Anno in Europa, ottenuto nel 2006. Un evento eccezionale: è infatti la prima volta in 43 anni di storia del Premio che uno stesso veicolo viene premiato due volte.



Quarta e quinta generazione: nuove forme e l'arrivo della motorizzazione ibrida

La quarta generazione di Clio fu lanciata nel 2012. Direttamente ispirata alla concept-car DeZir, la Clio della quarta generazione è la prima auto ad adottare la nuova visual identity della gamma Renault, aprendosi alla personalizzazione e riprendendo la versione Station wagon per le famiglie.

Esteticamente l'ingombro esterno del corpo vettura aumenta ma le sporgenze vengono smussate. Lo stile spigoloso precedente viene quindi sostituito da un più tradizionale stile curvilineo: le spigolosità sono relegate ai particolari all'interno dei bordi esterni del corpo vettura. L'abitacolo si compone di una plancia bicolore e un cruscotto costituito da due strumenti circolari, ossia il contagiri e l'indicatore del livello carburante, sui quali va a sovrapporsi un tachimetro digitale di forma ovale a sviluppo orizzontale. Al centro della plancia vi è alloggiato un dispositivo multimediale che consente le funzioni di navigazione e permette anche l'accesso a diverse funzioni di strumentazione. Il bagagliaio offre una capacità di 300 litri in configurazione standard a 5 posti, ma tale valore può essere ulteriormente aumentato abbattendo lo schienale posteriore, il che permette una capacità di carico di 1.146 litri.



La Renault Clio di quinta generazione è stata svelata a inizio 2019 e per la prima volta è stata equipaggiata con motori ibridi E-Tech. Quest'ultima generazione ha introdotto nuovi interni high-tech e vantava dispositivi di assistenza alla guida avanzati, tra cui un sistema di Guida Autonoma di livello 2. A prima vista un déjà vu della IV ma più leggera di 50 kg e diversa in molti dettagli.

Davanti, i fari hanno la firma luminosa a C, i fianchi sono alleggeriti da una scalfitura e in coda ci sono luci più ampie e meno cromature. È anche leggermente più corta - 4 metri e 5 cm, 12 mm in meno - e bassa della sorella. Evidente il salto in termini di qualità, tecnologia ed ergonomia dei suoi interni come impressionante è il suo bagagliaio: i 397 litri rappresentano infatti un nuovo record di capacità nel suo segmento.



L'avenir c'est aujourd'hui: aspettando la nuova Clio 2023

Ed eccoci infine alle porte della nuova trasformazione che sarà svelata il prossimo 18 aprile 2023. La "Fase 2", come vengono chiamati i restyling di Renault, sarà esattamente come la casa francese ci ha abituato, semplice e poco costosa per le casse aziendali ma sufficientemente d'impatto per un modello che affronta una non facile seconda parte della sua vita commerciale, dato che, come abbiamo ricordato sopra, arriverà una reinterpretazione moderna della Renault 5 trasformata in auto elettrica.

All'esterno vengono rivisiti i fari LED con una nuova firma luminosa. Anche la griglia sarà rivista, offrendo il nuovo look introdotto sulla Austral che abbiamo provato a fine 2022. I cambiamenti saranno più evidenti nella parte anteriore e meno in quella posteriore, dove il paraurti posteriore avrà una superficie più liscia e anche le luci saranno rielaborate. La loro forma rimarrà invariata ma le loro funzioni e la grafica dell'illuminazione saranno aggiornate. Renault non spenderà più del solito per la Clio e gli interni non si distingueranno particolarmente.

La plancia è un punto di forza dell'utilitaria francese, per cui offrirà nuove finiture in tessuto e plastica più resistente, applicazioni decorative e perfezionerà il funzionamento del sistema multimediale "Easy-Link" con una nuova interfaccia e servizi di connettività ampliati. Ci saranno nuove caratteristiche meccaniche. Il serio impegno verso l'elettrificazione costringerà il marchio a sbarazzarsi delle versioni diesel seguendo la linea di altri costruttori, con al centro versioni a benzina, GPL e HEV a ricarica automatica, ma senza spostare la gamma di potenza con un massimo di 145 CV. I motori e il cambio manuale a sei rapporti saranno ottimizzati per ridurre i consumi. La Renault Clio restyling debutterà in primavera e sarà in vendita all'inizio dell'estate.

Letteralmente dal greco "che è celebre", la Clio porta con fierezza, ormai da oltre trent'anni, un nome premonitore per la piccola francese che si è imposta per notorietà e successo fin dalla prima generazione. Un'auto che è stata e sarà per sempre un simbolo di affidabilità, universale e transgenerazionale.