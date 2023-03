Il 2022 di SEAT S.A. con CUPRA ancora da record: i dati ufficiali

L'industria automobilistica sta attraversando la tempesta perfetta, mai come oggi il clima di incertezza dovuto alla guerra in Ucraina, alla crisi di approvvigionamento dei semiconduttori e al rialzo dei prezzi delle commodities ha impattato considerevolmente l'industria automobilistica.

Gli strascichi della pandemia ancora si fanno sentire e con la corsa globale all'elettrificazione i brand automobilistici stanno cercando di attraversare questo momento storico turbolento nel migliore dei modi. Com'è andato dunque il 2022 finanziario di SEAT S.A., che al suo interno ingloba sia il marchio SEAT che quello CUPRA? Lo abbiamo scoperto al CUPRA Garage di Corso Como a Milano.



SEAT: volumi più bassi ma ricavi aumentati

Nel 2022 la casa di Martorell ha deciso di cambiare passo, applicandosi a un modello industriale più sostenibile e profittevole. Il turnover di SEAT nell'anno passato è stato il secondo più alto della sua storia, ben 10,5 miliardi di euro, con un incremento netto del 14% rispetto al 2021 nonostante il volume di vendite sia diminuito del 4%. L'utile operativo invece è aumentato a 550 milioni di euro con un incremento di 179 milioni di euro (2021: -371 milioni di euro) e ciò rappresenta un miglioramento del ritorno sulle vendite di 5,7 punti percentuali, da un 4% negativo passato a un 1,7% positivo del 2022.

Quello che però è trasparito dalle parole del CEO Wayne Griffiths è che nel 2022 è iniziata una trasformazione enorme per SEAT che richiede una buona dose di flessibilità.

Il gruppo Volkswagen investirà infatti in Spagna più di 10 miliardi di euro nell'F3 Project, un piano che trasformerà radicalmente l'industria automotive spagnola attraverso la costruzione e l'ammodernamento degli impianti produttivi nevralgici come quello di Martorell e Pamplona - che tra le altre cose produrranno anche piccole BEV del gruppo Volkswagen.

Se guardiamo poi al 2023 noteremo che SEAT ha già consegnato oltre 71.500 vetture (+22% rispetto a Marzo 2022) con un piano di elettrificazione della gamma totale, anche se non vedremo nessuna BEV prima del 2026.



CUPRA ancora da record

Il brand nato a Terramar continua la sua corsa e i numeri parlano chiaro: rispetto a marzo 2022 CUPRA ha già venduto oltre il 75% di vetture in più, resta salda la leadership di Formentor (+91% rispetto al 2021) con l'Italia che rimane uno dei top market per il brand catalano dopo Germania e Regno Unito.

Il CEO Wayne Griffiths ha poi confermato la volontà di dare priorità di sviluppo alle vetture CUPRA e di proseguire ad ampi passi la presentazione della nuova gamma. In arrivo infatti ci sono la full-electric Tavascan (2024), la BEV compatta UrbanRebel (2025) e il SUV PHEV Terramar (2024) - abbiamo visto Tavascan, UrbanRebel e Terramar a Martorell.

L'obiettivo ambizioso di CUPRA è di entrare entro il 2030 tra i top 100 brand più influenti e importanti al mondo, essendo un marchio nuovo con un linguaggio comunicativo giovane (diverso rispetto a quello visto in passato) noi siamo abbastanza sicuri che questo target possa essere centrato.

Basti pensare che il brand catalano ha già venduto dal lancio ben 300.000 vetture nei Paesi in cui è presente, rappresentando dal 2023 più del 50% del turnover di SEAT S.A. Il piano di espansione procede quindi a gonfie vele, gli spagnoli prevedono infatti di inaugurare nuovi Garage a Berlino, Madrid, Manchester e Parigi, oltre a questo CUPRA sta attualmente testando un possibile ingresso in Nord America in modo da diventare realmente globale. Infine quest'anno verranno aggiunti 500 nuovi CUPRA Master portando il totale a 2.000.