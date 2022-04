Le 20 auto elettriche più convenienti da utilizzare nel 2022: costi e km

Quando si parla di auto elettriche ci si focalizza soprattutto sull'autonomia, sulla potenza, successivamente sul peso, lo spazio a disposizione, la potenza di ricarica e così via. Nel reale utilizzo, però, quanto ci costa davvero un'auto elettrica? Tutti i modelli del mercato hanno costi di esercizio simili? Non proprio, come si intuisce dall'ultimo report di Zutobi - che ha elencato le 20 BEV più convenienti in base ai costi di ricarica e ai chilometri che è possibile percorrere con 100 dollari.

La classifica è stata creata tenendo conto di diversi fattori come la grandezza della batteria, i costi di ricarica, l'autonomia reale, il costo stimato per ogni miglio e le miglia percorse con 100 dollari di spesa - con noi che ovviamente abbiamo convertito tutto in euro e in chilometri per facilitarvi la lettura. L'analisi però è da intendere "globale", si parla infatti di modelli disponibili anche in Italia, motivo per cui - euro più, euro meno - possiamo tranquillamente traslare i dati anche per il nostro mercato. Andiamo dunque a scoprire quali sono le auto elettriche più convenienti.



Il dominio Tesla

Spesso su queste pagine sottolineiamo come Tesla sia avanti a tutti i competitor diretti sul fronte dell'innovazione e della ricerca. I motori elettrici di Elon Musk, famosi per essere compatti, leggeri, potenti e super efficienti, portano a dei benefici tangibili, come dimostra anche il report di Zutobi. La Tesla Model 3 in particolare occupa i primi due posti della classifica. Al top del podio troviamo la variante Long Range Dual Motor, capace di avere 483 km di autonomia reale a fronte di una batteria da 70 kWh.

Il costo medio di ricarica (calcolato in base agli ultimi dati della US Energy Information Administration per le ricariche casalinghe, e che dunque andrebbero un attimino ritoccati in Europa) sarebbe pari a 9,88 dollari/8,92 euro, con un costo di appena 0,03 centesimi di euro per 1,6 km di strada. Con 100 dollari/90,31 euro di spesa si percorrono con la Tesla Model 3 Long Range 4.884 km.



Ricordiamo che i prezzi dell'energia sono basati sul mercato USA, sono però identici per tutti i modelli presi in esame, dunque anche in Europa il risultato non cambierebbe, andrebbe soltanto scalato verso l'alto a causa di prezzi energetici più onerosi.

Continuiamo dunque con la nostra classifica, che potete vedere per intero in alto: al secondo posto abbiamo la Tesla Model 3 Standard Range Plus RWD, che con 57,5 kWh di energia può percorrere 378 km reali. I costi medi per ricaricarla sono pari a 8,12 dollari/7,33 euro, con un costo di circa 0,03 euro per 1,6 km. Con 100 dollari/90,31 euro di spesa si percorrono con questa auto 4.657 km.

Conquista il terzo gradino del podio la Hyundai IONIQ Electric (attenzione, non la IONIQ 5 ma la IONIQ berlina): in questo caso abbiamo una batteria compatta da 38,3 kWh, 250 km di autonomia reale, appena 5,41 dollari/4,89 euro di spesa per la ricarica e sempre 0,03 euro per 1,6 km. Con 100 dollari/90,31 euro si percorrono 2.588 km.



La rivincita delle piccole

Il mercato delle auto elettriche sembra aver preso una direzione chiara: i produttori, soprattutto premium, puntano a batterie sempre più grandi per aumentare l'autonomia dei veicoli (e poter fronteggiare la scarsa efficienza di motori molto potenti).

In questo panorama ancora molto immaturo, abbiamo una piccola grande rivincita delle "piccole" elettriche, vetture con batterie al di sotto (o pari) dei 45 kWh. Nella Top 20 di Zutobi troviamo ad esempio la Fiat 500e al quarto posto, con una batteria di appena 21,3 kWh effettivi. La piccola italiana vince sui costi di ricarica, appena 3,01 dollari/2,72 euro, e con 100 dollari/90,31 euro percorre 4.548 km, davvero eccezionale come risultato. La lista continua poi con la MINI Electric da 28,9 kWh, la Hyundai KONA Electric da 39 kWh, la Nissan LEAF da 36 kWh, le sorelle Peugeot e-208/Opel Corsa-e con 45 kWh, la Fiat 500e con batteria da 37,3 kWh effettivi, la piccina Volkswagen e-UP! con 32,3 kWh, la Fiat 500e Cabrio da 37,3 kWh, la Kia e-Niro da 39,2 kWh e infine la coppia BMW i3 e i3s con batterie da 37,9 kWh, ormai uscite ufficialmente di scena con il nuovo corso del marchio tedesco (addio alla BMW i3 dopo 8 anni di servizio).



L'unica auto con una batteria superiore ai 70 kWh è la Tesla Model 3 Performance da 76 kWh verso la fine della classifica, dove praticamente mancano tutte le tedesche premium con batterie al di sopra degli 80 kWh. Vetture solitamente molto potenti e pesanti che non brillano certo per la loro efficienza. A fronte di spese di ricarica più alte, offrono magari autonomie reali pari o inferiori a quelle viste in questa Top 20. Top 20 che Zutobi ha anche arricchito con una classifica dei prezzi.

Si tratta di prezzi in dollari, che non sempre matchano con quelli italiani, considerando però anche la spesa iniziale la Nissan LEAF sembra essere la più conveniente fra tutte, assieme alla Volkswagen e-UP!, alla Fiat 500e con batteria da 24 kWh e la MINI Electric, tutte al di sotto dei 30.000 dollari. Le tre Tesla della lista sono le più costose del momento, si va dai 48.490 dollari della RWD ai 61.990 dollari della Performance (e ricordiamo che di recente Tesla ha alzato i prezzi delle Model 3 in Italia).



Le grandi assenti della Top 20, auto premium come la BMW iX e la Porsche Taycan (per dirne solo due), non avrebbero fatto una gran figura neppure in questa classifica, con prezzi che in Europa partono solitamente da 80.000 euro e possono arrivare a 250.000 euro (pensiamo alle Taycan Turbo S).

Abbiamo dunque a che fare con un mercato diviso in due, con i brand che puntano sulla potenza bruta estromessi del tutto dalle classifiche sull'efficienza. A vincere sono soprattutto citycar, utilitarie e berline elettriche, che a oggi hanno trovato il miglior bilanciamento possibile fra prestazioni, dimensioni ed efficienza (anche se le tecnologie sono in continua evoluzione). Quale fra queste 20 auto vi portereste a casa?