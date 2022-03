11 errori da evitare quando si acquista una Tesla

Acquistare una nuova Tesla può essere semplice per chi ha già avuto un'auto elettrica o chi si informa costantemente sul mondo a zero emissioni, per tutti gli altri automobilisti però fare degli errori è molto comune. Ecco dunque 11 errori che non andrebbero commessi acquistando una Tesla. L'idea arriva dallo youtuber Ryan Shaw, con cui siamo fondamentalmente d'accordo. L'errore numero 1 è acquistare una batteria troppo grande.

Tantissime persone, per non incappare nell'ansia da ricarica, scelgono una Tesla Model 3 Long Range anziché una Standard Range Plus AWD, per la gran parte del pubblico però una Standard Range sarebbe più che sufficiente, con i suoi 491 km WLTP (per Matteo Valenza la Tesla Model 3 RWD è praticamente perfetta, e lui possiede una Performance).



In questo modo si vanno a risparmiare immediatamente 7.000 euro e ci si porta comunque a casa una BEV con malleabili batterie LFP, uno scatto 0-100 possibile in 6,1 secondi con 225 km/h di velocità massima. Tutto questo vale soprattutto se si possiede un ricaricatore casalingo, una wallbox e si fanno pochi chilometri giornalieri, dettagli che ci portano verso l'errore numero 2: scegliere troppo poco range, paradossalmente.

Se vivete in appartamento, non avete a disposizione una wallbox casalinga e dunque dovete ricaricare sempre alle colonnine pubbliche, una Long Range potrebbe essere la soluzione ideale, così da far passare più tempo fra una ricarica e l'altra. Insomma la questione autonomia è molto soggettiva e dipende dalle esigenze di ognuno, valutate bene prima di acquistare una nuova Tesla e non fatevi divorare dall'ansia.



Cerchi Aero e Autopilot base

Errore numero 3: acquistare cerchi sbagliati. Come probabilmente saprete, Tesla mette a disposizione a listino cerchi da 18" e 19" (con la Model S 19" o 21"), mentre con la Model 3 Performance abbiamo solo cerchi da 20".

Ebbene a volte i cerchi standard da 18" sono i migliori che possiate acquistare: si chiamano Aero e sono costruiti appositamente per ottimizzare il range, mentre i cerchi Sport sono meno ottimizzati sull'aerodinamica, sono più grandi e dunque fanno consumare più energia (i 18" possono arrivare a 510 km WLTP, i 19" 491 km su Model 3) e costano la bellezza di 1.700 euro extra. Errore numero 4: acquistare il Full Self Driving, o Autopilot al suo massimo potenziale in Italia. Negli USA è una funzione che costa 12.000 dollari e, pur avendo tutte le feature disponibili, viene categoricamente sconsigliato da Ryan Shaw. Autopilot base è sufficiente per la maggior parte del pubblico, al peggio si può puntare ad Autopilot avanzato, che offre qualche feature interessante in più. In Italia la Guida Autonoma al massimo potenziale viene venduta a 7.500 euro ma è decisamente più castrata rispetto a quella USA, motivo per cui nel nostro Paese non vale assolutamente la pena spendere tutti questi soldi extra (non comprate la Guida Autonoma di Tesla).



Attenti ai prezzi e ai tempi di consegna

Errore numero 5: rimandare l'ordine di una nuova Tesla. Secondo Ryan Shaw, i prezzi sono in costante aumento, così come i tempi di consegna a causa dell'attuale crisi dei chip.

Prima si piazza l'ordine, prima si ottiene la propria Tesla, magari a un prezzo inferiore. Errore numero 6: partire senza organizzare le soste, una volta ottenuta la propria Tesla. Evitate di partire "alla cieca", nella speranza di trovare una colonnina da qualche parte. Sempre organizzare in anticipo il proprio viaggio, magari lasciandosi aiutare dal software di bordo Tesla che sa indicarvi dove e per quanto tempo fermarvi. Errore numero 7: acquistare una versione Performance per abbattere i tempi di consegna. Le Tesla Performance hanno tempi di consegna più brevi, poiché la richiesta è minore. Non lasciatevi ammaliare da questi tempi accorciati, se la Performance è esagerata per le vostre esigenze vi conviene assolutamente aspettare e risparmiare per prendere una Standard o una Long Range. Errore numero 8: non evitate gli interni bianchi per paura che si sporchino. Secondo Ryan Shaw gli interni di colore chiaro (gli unici disponibili come optional, opposti a quelli neri) hanno un look splendido e richiedono meno manutenzione di quanto si potrebbe immaginare. Errore numero 9: non informarsi su eventuali incentivi locali. Ryan Shaw guarda alla realtà USA, dove ogni Stato offre incentivi differenti sulle auto elettriche, in Italia però non è così diverso.

Può capitare che regioni e comuni propongano incentivi ad hoc per le nuove auto elettriche, e spesso si possono anche sommare a quelli statali - per sconti senza precedenti (qualcuno in Piemonte ha preso una nuova Volkswagen e-Up! a 3.500 euro). Dunque prima di procedere all'acquisto informatevi su ciò che il vostro territorio può offrire in materia di mobilità green. Errore numero 10: non controllare per bene la vettura il giorno della consegna.



Attenti alla qualità costruttiva in fase di consegna

Pur gestendo ogni ordine online, Tesla ha comunque dei Punti di Consegna sparsi in tutti i suoi mercati, Italia compresa. Quando ottenete il vostro appuntamento per ritirare la vostra nuova vettura, prendetevi del tempo per controllarla in ogni minimo dettaglio, poiché può succedere che alcune Tesla abbiano più difetti del normale (guardate quanti problemi su questa Tesla Model X Plaid).

Ci possono essere problemi alla carrozzeria, parti non ben allineate e molto altro, dunque non accettate di ritirare l'auto se ci sono più anomalie del normale. Errore numero 11, che chiude così la nostra lista: stipulare un'assicurazione non adeguata. Quando assicurate la vostra Tesla è meglio mettere in conto quanti più servizi possibile, dai cristalli al furto-incendio, poiché riparare l'auto californiana al di fuori della propria garanzia può essere un vero salasso.