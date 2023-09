I GP d'Italia che hanno fatto la storia: 100 anni di gare a Monza

Nella ultra-settantennale storia della Formula 1 trovano posto dei tracciati indubbiamente più iconici di altri. La preziosa collezione di piste storiche è composta da Montecarlo, Silverstone, Spa-Francorchamps e naturalmente Monza. Se Montecarlo ha il jet set, Silverstone la palma di primo GP della storia e il tracciato belga l'etichetta di Università dell'automobile, Monza è "Il tempio della velocità", nonché il tracciato che per più volte è comparso all'interno del calendario di F1. Nel weekend dell'1-3 settembre 2023 i bolidi più veloci del mondo torneranno a sfrecciare sulla pista inaugurata nel lontano 1922 con l'olandese Max Verstappen a caccia di record senza precedenti. Non solo quello di mettere in fila la decima vittoria consecutiva, ma anche quello di primo pilota a conquistare, nell'arco di una stessa stagione, il gradino più alto del podio in tutte e quattro le leggendarie piste sopracitate.



Gli esordi e l'arrivo della F1 a Monza

Apriamo gli archivi della storia di questo autodromo centenario con il piovoso 3 settembre 1922, giorno nel quale Pietro Bordino a bordo di una Fiat 501 inaugurò trionfalmente l'autodromo in una competizione per "voiturette". Solo una settimana dopo Bordino concederà il bis, questa volta con una Fiat 804 a 6 cilindri, nella prima competizione monzese in grado di fregiarsi dell'etichetta di Gran Premio d'Italia.

Nel 1950 l'appuntamento monzese entra subito a far parte del neocostituito Campionato Mondiale di Formula 1, un calendario che la vedrà onnipresente con la sola eccezione del 1980, anno nel quale il GP d'Italia si sposta a Imola. Quella prima edizione - come tutto il resto della stagione - sarà dominata dall'Alfa Romeo, portata in trionfo da Nino Farina. Gli anni Cinquanta sono però nel complesso dominati da grandi nomi dell'automobilismo: Alberto Ascari, Juan Manuel Fangio e Stirling Moss. I tre assi del volante saranno capaci di conquistare 8 delle successive 9 edizioni disputate sul tracciato più veloce della F1, rimasto ben presto senza rivali visto lo scarso feeling che intercorre fra l'anello di Indianapolis e il nobile mondo dalle tinte perlopiù europee della F1.

Da ricordare è l'edizione del 1952, una gara che registra uno dei rarissimi errori della leggenda Juan Manuel Fangio, giunto al termine di un fine settimana piuttosto travagliato. L'alfiere Maserati aveva corso il sabato in Irlanda del Nord, da lì aveva raggiunto Londra e infine Parigi per scoprire che tutti i voli verso l'Italia erano stati cancellati per maltempo. Fangio allora decise di raggiungere Monza viaggiando tutta la notte su un'auto presa a noleggio. Distrutto dalla stanchezza raggiungerà l'Autodromo solo mezz'ora prima della partenza del Gran Premio.

Partito ultimo, recuperò subito 6 posizioni prima però di uscire di strada all'inizio del secondo giro, per la stanchezza, finendo tra gli alberi. Solo il casco, divenuto obbligatorio proprio da quella stagione, gli salverà la vita. Ancora oggi una scultura di bronzo a grandezza naturale all'interno del Parco di Monza ricorda il grande campione argentino cinque volte campione del mondo.



L'Anello Alta Velocità e gli anni Sessanta

Un anno di svolta è invece il 1955. In un periodo nel quale era fortemente avvertita la necessità di spingere le vetture verso prestazioni sempre maggiori si decide di ripristinare il layout originario del tracciato, quello di 10 km diviso fra percorso stradale e anello dell'Alta velocità. Quest'ultimo era costituito da due curve semicircolari con un raggio di circa 320 metri unite da due rettilinei di 875 metri ciascuno, per una lunghezza totale dell'ovale di 4.250 metri. L'inclinazione massima delle curve era dell'80% e avrebbe consentito ai piloti di raggiungere i 300 km/h.

Con l'anello nasce anche la celebre curva Parabolica, recentemente ribattezzata Alboreto, che sarà teatro nel 1961 di uno dei più tragici incidenti della storia dell'autodromo. Con il pilota tedesco della Ferrari Wolfgang Von Trips, finito fuori pista a seguito di un contatto, persero la vita anche 11 spettatori. L'incidente metterà la parola fine sull'esperimento stile-Indianapolis.

Gli anni Sessanta sono per la Formula 1 quelli dei britannici Clark, Hill, Surtees e Stewart. Ognuno di loro riesce a timbrare almeno un'edizione del GP d'Italia ma la data da cerchiare in rosso è quella del 4 settembre 1966, quando il giovane Ludovico Scarfiotti si aggiudica il GP su Ferrari. Sarà l'ultima volta che un pilota italiano vincerà il gran premio di casa, un trionfo per di più giunto a bordo dell'auto italiana per eccellenza. Quella monzese rimarrà la sua prima e unica vittoria in Formula 1.



Anni Settanta: la storica volata e l'introduzione delle Varianti

Il decennio successivo è teatro di due gare particolarmente iconiche. Nel 1971 l'ultima edizione senza chicane sarà vinta da Peter Gethin al termine di una storica volata. Cinque auto nel margine di 61 centesimi con l'inglese in grado di trionfare per un solo centesimo di secondo su Ronnie Peterson. Va così in archivio uno dei GP più appassionanti della storia della Formula 1, una gara fatta di velocità e di grandi sorpassi, purtroppo irripetibile perché, già dall'anno successivo, cominciarono le modifiche al tracciato di Monza, con l'inserimento di numerose chicane e altre modifiche.

Le prime "Varianti", come sono definite le chicane monzesi, vengono introdotte a metà rettifilo principale e alla fine del rettilineo del Serraglio. Le modifiche che avrebbero dovuto impedire un nuovo "caso-Rint" - unico campione del mondo postumo, scomparso durante le prove libere del GP d'Italia 1970 - riescono nell'intento di ridurre le velocità medie sul giro delle vetture che, dotate di alettoni e in grado di sfruttare l'effetto suolo, riescono a imboccare le curve a velocità sempre più vertiginose. Dai 239 km/h di media dello scozzese Jim Clark su Lotus nel 1967 si giunge infatti ai 210-212 km/h di Andretti e Peterson, sempre su Lotus, alla fine del decennio successivo.

Quello che le Varianti non riusciranno a evitare del tutto sarà però il verificarsi di gravi incidenti, come dimostra l'edizione 1978 del Gran Premio di F1 durante la quale, a seguito di una collisione avvenuta poche centinaia di metri dopo la partenza, Ronnie Peterson perse la vita mentre Vittorio Brambilla si rimise solo dopo alcuni mesi di degenza. Quelle stesse varianti, la Prima, la Roggia, l'Ascari, all'inizio nell'occhio del ciclone, diverranno progressivamente sezioni altrettanto iconiche dell'Autodromo di Monza.

Tornando alla cronaca sportiva probabilmente la Monza più ferrarista di sempre andò in scena nel 1979 quando alla doppietta in pista delle rosse di Scheckter e Villeneuve corrispose anche l'aritmetica conquista da parte della scuderia del Cavallino di entrambi i titoli mondiali, piloti e costruttori. Un trionfo senza precedenti con la Ferrari che dovrà attendere 9 stagioni prima di tornare a vincere in Brianza e addirittura 21 anni prima di aggiudicarsi nuovamente il titolo iridato.

La magica Monza 1988

Dopo la sopracitata pausa di Imola e il doppio trionfo Renault, l'evento monzese diventa un affaire privato tra Williams e McLaren. Le due scuderie inglesi conquisteranno tutte le edizioni disputate tra il 1984 e il 1994, 5 successi a testa con la sola eccezione del 1988, un'edizione magica del Gran Premio monzese.

In una stagione dominata dalla McLaren, capace di vincere fin lì con Prost e Senna tutti i GP, la musica sembra non cambiare in Italia, con i due alfieri della scuderia britannica che completano la prima fila dello schieramento. Il destino ha però in serbo, per quel pomeriggio, un copione diverso per quella che è la prima gara nella storia del Cavallino senza il suo leggendario fondatore Enzo Ferrari, scomparso il 14 agosto (Enzo Ferrari, l'uomo dietro il mito del Cavallino Rampante).

Al trentacinquesimo giro la prima McLaren finisce KO per un problema al motore ma, quando tutto sembra pronto per il trionfo di Senna, il brasiliano - a causa di un'incomprensione - entra in collisione con il doppiato Schlesser a due giri dalla fine. È il via libera per l'apoteosi Ferrari, con Berger e Alboreto che conquistano una doppietta che manda in visibilio il pubblico italiano. Un trionfo insperato che non può non essere interpretato come un dolce omaggio del destino.

L'era Schumacher

Con gli anni Novanta comincia, anche a Monza, l'Era Schumacher (fino al 6 settembre 2023 diversi oggetti di Michael Schumacher sono all'asta). Il tedesco nel 1996 conquista due "prime volte" in un colpo solo. Per lui è la prima vittoria a Monza e la prima con la Ferrari davanti al pubblico italiano al termine di un duello sul filo di lana con l'ex ferrarista Jean Alesi, piegato solo grazie a una perfetta strategia ai box. Sarà il primo di cinque successi del tedesco a Monza, tutti con la Rossa. Il secondo è datato 1998 e la trama del GP cambia nell'arco di un solo giro. Schumacher insegue le due McLaren di David Coulthard e Mika Hakkinen quando al giro 17 il motore del leader della gara va in fiamme, contemporaneamente dunque Schumacher scavalca il pilota finlandese, un giro magico che assicura il successo alla Ferrari.

L'edizione 1999 è ricordata invece per le lacrime di Hakkinen. Il finlandese comanda senza rivali il GP quando a metà gara sbaglia l'inserimento in Prima Variante innestando la prima marcia anziché la seconda. La macchina va improvvisamente in testacoda e si insabbia clamorosamente. Hakkinen sfogherà platealmente tutta la sua frustrazione piangendo nervosamente sotto un albero a pochi passi dal tracciato. Un errore grave che non gli impedirà però di conquistare a fine anno il titolo mondiale. L'anno successivo è finalmente l'anno nel quale Schumacher riporta il titolo iridato a Maranello.

L'impresa riesce però non senza patemi e, proprio a Monza, Michael torna al successo dopo un'estate nerissima finendo poi per crollare, durante la conferenza stampa post GP, sotto il peso dell'enorme pressione accumulata. Un pianto liberatorio di fronte alla domanda di un giornalista che gli fa notare che ha eguagliato i trionfi del grande Ayrton Senna. Nel GP d'Italia 2001, corso a pochi giorni dal disastro dell'11 settembre, la Ferrari in segno di cordoglio decide di correre con una livrea senza sponsor e con il musetto tinto di nero. Un gesto che sarà straordinariamente apprezzato negli States.

L'ultima affermazione del Kaiser arriva invece nel 2006 e, al termine del GP, il tedesco annuncia al mondo il suo primo ritiro dalle corse, un pomeriggio che difficilmente i tifosi Ferrari dimenticheranno. Ai successi di Micheal vanno poi aggiunti anche i 2 dello scudiero Barrichello per un totale di 7 in 11 edizioni tra il 1996 e il 2006, uno bottino senza precedenti che in seguito non sarà più eguagliato.



La Monza di oggi: dall'impresa di Vettel al duello Hamilton-Verstappen

Nell'era post-Schumacher la Ferrari avrà anche a Monza un ruolo più marginale. A fare la voce grossa sono i vari Alonso, Hamilton e Vettel. Proprio quest'ultimo ancora giovanissimo si mette in luce in uno dei più pazzi weekend che Monza ricordi. È il 2008 e in Brianza piove a dirotto. Per la sorpresa di tutti il nome in pole position al sabato è quello di un biondissimo tedesco con la faccia da bambino: Sebastian Vettel.

A chi pensa che l'exploit sia solo un caso Vettel risponde dominando - ancora sotto la pioggia - l'intero gran premio, diventando il più giovane vincitore in Formula 1. Un trionfo perdipiù arrivato con un'auto italiana, non la Ferrari, bensì la piccola Toro Rosso, fino al 2005 conosciuta con il nome di Minardi (oggi è la Scuderia AlphaTauri di Faenza che abbiamo visitato). In mezzo però a tanti successi "stranieri" due sono le fragorose eccezioni.

Nel 2010 un Fernando Alonso in lotta per il titolo riesce a spuntarla grazie a un pit stop perfetto contro la McLaren di Jenson Button, mentre nel 2019 un giovanissimo Leclerc centra la sua seconda vittoria in F1 lottando contro l'inarrestabile binomio Hamilton-Mercedes. Un duello d'altri tempi caratterizzato anche da diversi corpo a corpo che assicura a Leclerc l'infinito affetto del popolo di Maranello. Nonostante le ultime stagioni difficili la Ferrari rimane per distacco il costruttore con più successi in Brianza, 19, mai nessun costruttore ha vinto tanto su uno stesso circuito.

Dopo la meteora Gasly su AlphaTauri nella pazza gara del 2020 condizionata dalla bandiera rossa e l'altrettanto inaspettato successo di Daniel Ricciardo su McLaren l'anno successivo - dopo l'harakiri di Max e Lewis alla prima Variante - l'ultimo nome nell'albo d'oro è proprio quello dell'olandese. Verstappen è nel 2023 l'uomo più atteso del weekend di gara e cercherà, conquistando una vittoria, di riscrivere i record della Formula 1.