10 motivi per acquistare la Hyundai KONA Electric 2021 e 1 per non farlo

Il 2021 è stato un anno davvero particolare per Hyundai, che ha portato sul mercato europeo un veicolo elettrico di nuova generazione come la IONIQ 5, Auto dell'Anno ai GCOTY nella categoria New Energies, riservata ai soli veicoli elettrici. Una vettura che merita estrema attenzione, disponibile in diverse versioni per accontentare qualsivoglia cliente, noi del resto l'abbiamo provata sia in variante AWD da oltre 300 CV (la prova della Hyundai IONIQ 5 AWD da 300 CV) che RWD da poco più di 200 CV (la prova della Hyundai IONIQ 5 RWD da 217 CV). Tuttavia la IONIQ 5 non è l'unica BEV da acquistare in casa Hyundai. All'inizio di quest'anno il brand sudcoreano ha aggiornato la sua famosa KONA Electric, portando non poche novità.



Lo scorso mese di maggio abbiamo fatto con la vettura un test fugace, e già ci era sembrata una delle migliori soluzioni elettriche del momento (prima guida con la KONA Electric 2021), ora però abbiamo avuto la possibilità di guidare la nuova KONA Electric 2021 con batteria da 64 kWh per molto più tempo, percorrendo decine di chilometri in città e improvvisando un paio di viaggetti "fuori porta", sfruttando sia l'autostrada che le statali. Vogliamo comunque fare un articolo differente rispetto alle solite "recensioni" e raccontarvi dei dieci motivi che abbiamo notato per acquistare assolutamente una nuova KONA Electric e di un solo motivo che potrebbe tenervi alla larga.



I 10 motivi per acquistare una Hyundai KONA Electric 2021

Iniziamo ovviamente dal motivo numero uno: la dinamica di guida. La nuova KONA Electric 2021 ha ovviamente conservato le classiche dimensioni da B-SUV delle generazioni precedenti, al netto di qualche piccolo aggiornamento estetico.

Non va oltre i 4,20 metri di lunghezza e 1,80 metri di larghezza, per un'altezza di 1,57 metri. Resta dunque una vettura comoda per molteplici utilizzi, anche per circolare in città. Tuttavia la sua natura elettrica porta il peso a vuoto a 1.685 kg, non proprio un "peso piuma", questo però alla nuova KONA Electric non sembra interessare. Il motore elettrico a trazione anteriore eroga 150 kW, il che significa 204 CV di potenza elettrica, cavalli che in modalità SPORT si sentono decisamente tutti. Il peso diventa marginale per questo propulsore e la guida può essere estremamente divertente. Ai semafori vi risulterà facile lasciare indietro tutti, inoltre la "ripresa" è eccezionale anche se si parte da velocità già sostenute. Un esempio: siete già a 125 km/h in autostrada e avete bisogno di aumentare brevemente il ritmo per effettuare un sorpasso. Nulla di più semplice: anche a quella velocità l'auto ha ancora tantissima energia da erogare, a fronte di uno scatto elettrico importante. In accelerazione il beccheggio ci è sembrato ridotto quasi a zero, il rollio invece si fa sentire leggermente solo nelle curve prese con maggior brio, del resto parliamo in ogni caso di un B-SUV; Hyundai ha comunque svolto un lavoro eccezionale con il bilanciamento dei pesi, con l'auto che resta incollata alla strada nonostante la sola trazione anteriore, aiutata da una piattaforma elettrica che mantiene basso il baricentro.



Per riassumere: KONA Electric 2021 ci è sembrato un crossover agile, comodo e divertentissimo da guidare, soprattutto in modalità SPORT quando vengono sprigionati tutti i suoi 204 CV. A listino c'è anche una versione meno potente ma ci atteniamo alla variante che abbiamo testato.



Efficienza e autonomia della KONA Electric 2021

Tanta potenza a disposizione potrebbe minare l'efficienza della vettura, un aspetto incredibilmente importante vista la natura 100% elettrica. La KONA Electric invece riesce a tenere sotto controllo i consumi anche quando ci si diverte con lo scatto elettrico, inoltre le diverse modalità di guida permettono all'auto di avere diverse "anime", tutte versatili.

Questi i dati che abbiamo registrato nel corso del test: in un viaggio lungo 200 km, durante il quale abbiamo percorso molta autostrada e utilizzato solo la modalità SPORT per mantenere una guida più briosa e senza compromessi, abbiamo consumato in media 16,9 kWh/100 km, cifra ottima per un crossover come la KONA. In un secondo viaggio da 200 km, fatto questa volta con andatura familiare ed evitando le autostrade (da perfetta gita domenicale), siamo riusciti ad abbassare i consumi a 14 kWh/100 km. Aggiungendo al conto anche 50 km fatti in città, i consumi medi sono scesi a 13,5 kWh/100 km. Ma parliamo dei soli tratti urbani: in città, rimanendo al di sotto dei 50 km/h (magari causa traffico), è possibile consumare anche 12 kWh/100 km, con traffico scorrevole invece si può stare attorni ai 13 kWh/100 km e infine sfiorare i 14 kWh/100 km se ci si diverte ai semafori con la modalità SPORT. Come sempre avviene con l'elettrico, siete voi a determinare i consumi reali, questi però sono i dati che abbiamo ottenuto (spesso con riscaldamento acceso) e sono francamente ottimi per un B-SUV a batteria da oltre 1.600 kg.



L'efficienza ci porta a parlare naturalmente del terzo motivo per cui comprare una KONA Electric 2021: l'autonomia. La variante con batteria da 64 kWh vi permette di fare davvero qualsiasi cosa. Con un consumo brioso attorno ai 17 kWh/100 km è possibile percorrere circa 340/350 km senza portare la batteria a zero, in maniera molto comoda e senza stress. Mantenere i consumi attorno ai 14 kWh/100 km invece vi permette di arrivare senza alcun problema attorno ai 420/430 km con una singola carica, sempre senza portare la batteria a percentuali "pericolose".

In città, se riuscite a mantenere i consumi sui 12 kWh/100 km, è realistico pensare di raggiungere i 500 km senza alcuno stress. Una vettura di questo tipo si può tranquillamente acquistare anche in città pur non avendo un punto di ricarica privato, inoltre si possono sempre sfruttare le colonnine gratuite dei centri commerciali, degli uffici, delle concessionarie e così via.



Arriviamo così a parlare del quarto punto positivo: la velocità di ricarica. Pur non offrendo potenze estreme, la KONA Electric 2021 da 64 kWh arriva comunque a 100 kW di potenza massima in DC, il che nella nostra esperienza si è dimostrata una quota più che onesta. A dir la verità la colonnina DC che utilizziamo sempre non va mai oltre i 50 kW e la KONA Electric ha caricato sempre poco al di sopra dei 40 kW fra il 20% e l'80%, poi la potenza diminuisce naturalmente per non danneggiare la batteria.

In termini pratici, se avete la batteria al 50% vi bastano 36 minuti per raggiungere l'80%, 91 minuti per il 100%. Se andate a fare un giro al centro commerciale con tutta la famiglia, è molto probabile che l'auto si ricarichi prima che abbiate finito tutte le compere. Con i 100 kW potete fare ancora meglio, mentre a casa con una Wallbox da 4,5 kW di potenza occorre l'intera notte per riportare la batteria all'80% dal 20%.

KONA Electric 2021 dunque promossa a pieni voti su questo fronte, poiché la potenza di ricarica è ben bilanciata rispetto alla capacità della batteria, con la comodità aggiuntiva del bocchettone della ricarica piazzato sul frontale, che vi evita scomode e assurde manovre alle colonnine. Parcheggiate normalmente, con il muso rivolto verso la colonnina, e siete pronti a ricaricare.



Le modalità di guida della KONA Electric 2021

Appena sopra, parlando dell'efficienza, abbiamo accennato a diverse modalità di guida disponibili. Ebbene nuova KONA Electric 2021 vi permette di viaggiare in modalità ECO oppure ECO+, al di là delle modalità NORMAL e SPORT.

In ECO standard la vettura resta assolutamente utilizzabile senza problemi, in città è forse la modalità maggiormente consigliata perché tiene a bada i cavalli del motore e soprattutto la coppia, offrendo un'accelerazione molto morbida e lineare. In più la mappatura dello sterzo diventa estremamente "burrosa" e comoda, per un comfort di guida assoluto. ECO+ invece è una modalità d'emergenza, per così dire, da usare solo in casi estremi, quando pensate di rimanere per strada a causa della batteria eccessivamente scarica. In questo caso tutto il sistema di climatizzazione viene spento e la potenza ridotta all'osso, non un'opzione da utilizzare quotidianamente. La modalità NORMAL invece ci è sembrata perfetta per il ciclo misto città/extraurbano, la mappatura dello sterzo è comunque abbastanza morbida, l'accelerazione è lineare ma se serve potenza extra possiamo sempre averla premendo a fondo l'acceleratore. Se invece volete divertirvi c'è poco da fare: con la modalità SPORT la KONA sprigiona tutti i suoi cavalli e soprattutto la sua coppia elettrica da 395 Nm, che vi incollerà al sedile. Lo sterzo inoltre diventa più rigido e preciso, un'autentica goduria per gli amanti di curvoni e tornanti.



Pur non essendo affatto una vettura da track day per diversi e ovvi motivi, la guida briosa della nuova KONA vi darà parecchie soddisfazioni, anche a macchina carica. Questo quinto punto a favore della KONA ci porta a parlare del sesto: la frenata rigenerativa. Hyundai non è l'unica marca che monta sulle sue EV delle palette al volante per la frenata rigenerativa (non essendoci cambio), è però un plus che con il tempo imparerete ad amare. Rispetto alla IONIQ 5 abbiamo un livello di rigenerazione inferiore, tre contro quattro, non possiamo ad esempio aspirare alla guida One Pedal, con il terzo livello però ci avviciniamo molto e con un po' di pratica si può usare il pedale del freno solo per fermarvi del tutto e innestare l'Auto Hold (comunque presente a richiesta).

Con le palette al volante potete dunque innestare il livello rigenerativo che preferite, aumentando in città e diminuendo al di fuori, senza dimenticare però la possibilità di sfruttare il sistema automatico.



Abbiamo trovato questa opzione davvero eccezionale, poiché capisce in base alla velocità (e talvolta anche al traffico) se lasciare andare la macchina in veleggio oppure aumentare il freno motore. A mani basse uno dei migliori sistemi rigenerativi che possiate trovare oggi su un'auto elettrica. Abbiamo accennato al riconoscimento del traffico: beh la nuova KONA Electric 2021 arriva sul mercato con un carico di ADAS davvero completo. Oltre a tutti i classici sistemi di sicurezza "passivi", come la Frenata d'emergenza, che si attivano in automatico in caso di bisogno, ne abbiamo anche diversi "attivi", pensiamo soprattutto all'ottimo Cruise Control Adattivo che può mantenere distanza di sicurezza e limite di velocità.

Su questo fronte la KONA non ha nulla da invidiare alla IONIQ 5, in autostrada può gestirsi da sola per tutta la durata del viaggio (ma non fate i "furbi": sempre mani sul volante e occhi sulla strada), durante le nostre settimane di test non abbiamo riscontrato problemi su questo fronte, tutto ha funzionato a meraviglia e solo una volta abbiamo dovuto premere il pedale del freno per evitare una sicura frenata brusca del sistema.



Tutta la parte legata agli ADAS si gestisce alla perfezione tramite l'ottimo quadro strumenti digitale, ottavo motivo per cui comprare assolutamente una KONA Electric assieme all'infotainment. Anche se consideriamo ormai un po' obsoleto il design "a incasso" del quadro strumenti (in questo è molto più moderna IONIQ 5, ma sono gusti...) e l'head-up display con vetro meccanico (che infatti abbiamo disattivato dopo pochi chilometri), il display e il suo software sono eccezionali, con quest'ultimo personalizzabile non all'estremo ma il giusto, con tutte le informazioni chiave al loro posto. Bene anche l'infotainment che si può utilizzare tramite il largo schermo centrale.

Su questo fronte avremmo "svecchiato" qualche elemento della plancia, reso meno "aggressivo" il tunnel centrale a doppio livello, alquanto scomodo per alcune operazioni, qui però si entra un po' nella sfera dei gusti personali. Di certo il software di bordo proposto da Hyundai è affidabile e reattivo, inoltre si possono utilizzare senza problemi sistemi come Apple CarPlay e Android Auto, a tutto schermo oppure a schermo diviso, con una parte del display personalizzabile con il sistema proprietario di Hyundai. Da premiare anche la posizione alta, che rende lo schermo ben leggibile in ogni occasione.



Un solo motivo per non acquistare KONA Electric 2021?

Prima di arrivare al motivo per cui bisognerebbe fare attenzione prima di acquistare la nuova KONA Electric 2021 mancano gli ultimi due Pro. Fra questi abbiamo scelto la tradizione Hyundai: vogliamo dire che la KONA Electric non è certo alla sua prima generazione, ha alle spalle anni di esperienza ed è ormai una vettura elettrica rodata e ottimizzata all'estremo, non è dunque un esperimento che potrebbe riservare qualche brutta sorpresa con il passare degli anni.

Anzi è l'ultima iterazione ulteriormente riveduta e corretta di un modello ormai classico, che ha fatto la storia delle auto elettriche nel mondo - e da cui in qualche modo deriva la IONIQ 5. Dulcis in fundo, la garanzia Hyundai: su una nuova KONA Electric 2021 abbiamo una garanzia generale di 5 anni a chilometraggio illimitato, 5 anni sulla verniciatura, 2 anni sulla verniciatura del compartimento interno, 12 anni di garanzia anti perforazione, 2 anni sulle batterie e ben 8 anni/200.000 km sulle batterie ad alta tensione. Anche i ricambi hanno una garanzia di 2 anni. Un aspetto post-vendita, questo della garanzia, che non si può assolutamente ignorare. Il tutto prima di parlare dell'unico punto dolente della nuova KONA Electric 2021: il prezzo. Nuova KONA Electric da 64 kWh ha un prezzo chiavi in mano di 45.000 euro nella variante XLine, mentre per la XCLass che abbiamo provato noi si arriva a 49.600 euro. Un Price Tag sicuramente importante, che la mette in diretta concorrenza con modelli elettrici più blasonati e la stessa IONIQ 5.



Abbiamo tuttavia la possibilità di optare per la KONA Electric con batteria da 39 kWh, che parte da 35.850 euro chiavi in mano nell'allestimento XTech City e arriva a 40.400 euro con l'XLine, in questo caso però la potenza è di 100 kW/136 CV e l'autonomia di 305 km stimata nel ciclo misto. Se queste cifre non sono per voi un problema, nuova KONA Electric 2021 è una vettura eccezionale per tutti i motivi che abbiamo elencato sopra, di sicuro una delle migliori BEV che possiate acquistare in questo momento e una delle auto in generale più divertenti che abbiamo guidato in questo 2021 - e che abbiamo restituito a Hyundai con il dolore nel cuore.