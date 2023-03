Le biciclette elettriche sono sempre più desiderate dal pubblico italiano: secondo gli ultimi dati ANCMA nel 2021 sono state vendute 295.000 e-bike, un numero in crescita rispetto alle 280.000 dell'anno precedente. Stanno vivendo un vero e proprio boom e i motivi sono molteplici: sono divertenti da guidare, ci permettono di fare meno sforzo in alcune condizioni (dunque sono apprezzate tantissimo anche da chi è un po' più in là con l'età), di andare a lavoro o a scuola facendoci risparmiare i costi del carburante, di manutenzione e di usura di un'automobile.

C'è però chi utilizza l'e-bike anche per soli fini ricreativi e sportivi, per le classiche uscite del weekend. Se state pensando di acquistare una nuova bici elettrica, aspettate di leggere il vademecum di Cambiobike, piattaforma digitale che sul suo e-commerce vende più di 70 modelli di e-bike, oltre a offrire un servizio a 360 gradi sui prodotti.



10 cose da sapere prima di acquistare una bici elettrica

Secondo Cambiobike, ci sono 10 cose da sapere prima di acquistare una nuova e-bike. La prima è che ricaricare una bici elettrica è estremamente semplice e si può fare anche durante la notte. Anche se la vostra bici se ne sta tranquilla in garage, o presso il parcheggio condominiale, potete sempre portare la batteria in casa e ricaricarla collegandola a una normale presa.

A differenza di un'auto elettrica la batteria di una e-bike si ricarica semplicemente nel giro di poche ore (solitamente da 2 a 6 ore), senza dover fare lavori particolari all'impianto di casa, è come ricaricare un monopattino elettrico. Inoltre i modelli attuali hanno spesso autonomie fino a 150 km con una carica, dunque è probabile che non dobbiate ricaricare la batteria proprio ogni sera.



La seconda cosa da sapere è: non fatevi scoraggiare dal peso di una e-bike. Solitamente le bici elettriche hanno un peso maggiore rispetto alle bici classiche, anche perché devono trasportare anche un motore elettrico, una batteria e tutto l'impianto adatto a far funzionare questi elementi insieme.

Cambiobike però ci ricorda che i pesi sono sempre più ottimizzati, oggi esistono e-bike che pesano appena 10 kg (l'e-bike più leggera del mondo pesa 8,5 kg), inoltre i produttori hanno lavorato tantissimo per rendere questi veicoli maneggevoli e facili da gestire su strada. In alcuni casi, andando verso i 25 kg e oltre, il peso potrebbe preoccuparvi solo nel caso in cui restiate a secco di energia, finché la batteria vi supporta però anche le e-bike più pesanti si guidano con facilità.



Nessuna patente, nessun casco (anche se lo consigliamo)

La piattaforma ci ricorda anche che per guidare una e-bike in strada non serve alcuna patente speciale: le bici elettriche omologate, che raggiungono i 25 km/h, sono considerate alla pari delle biciclette muscolari, dunque non è richiesta alcuna patente. Inoltre non esiste un'età minima per guidarle: essendo bici a tutti gli effetti, chiunque può guidarle in strada, dunque può essere una soluzione di mobilità anche per i più giovani che non vogliono (o non possono) guidare uno scooter, una moto o una macchina.



Se ancora avete dei dubbi sullo switch elettrico, Cambiobike vi ricorda che la tecnologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni: se avete un ricordo un po' datato delle e-bike sappiate che oggi i modelli sono estremamente avanzati, vantano motori potenti, batterie intelligenti, cambi a variazione continua e persino sistemi ABS. Sul fronte digitale sempre più e-bike riescono a dialogare con il nostro smartphone, hanno telecamere e sensori GPS. Certo tutta questa tecnologia non deve farci abbassare la guardia sul fronte della sicurezza: per legge, il casco a bordo delle e-bike non è ancora obbligatorio, è però caldamente consigliato.



Non solo città, anche gravel e mountain bike

Continuando con le 10 cose da sapere prima di acquistare una nuova e-bike, Cambiobike ci ricorda che esistono ormai modelli diversi per ogni occasione d'uso. Si va dai classici modelli cittadini a e-bike da gravel, trekking e mountain bike, dovete insomma solo scegliere il modello che più si adatta alle vostre esigenze. Anche le fasce di prezzo sono cambiate tantissimo rispetto a qualche anno fa: ancora oggi i modelli più avanzati del mercato hanno prezzi proibitivi che raggiungono e superano i 5.000 euro, è però possibile anche acquistare modelli di ottima qualità, con buone caratteristiche tecniche, a meno di 2.000 euro.



Sempre a proposito di elementi non obbligatori ma caldamente consigliati, Cambiobike suggerisce di stipulare una polizza assicurativa sulla propria e-bike. Ci si può affidare alla protezione BikeCare, Furto e Kasko per viaggiare senza pensieri, inoltre sulla piattaforma è anche disponibile il servizio SOS Bike, un servizio di soccorso che Cambiobike include sempre nel prezzo d'acquisto.



Chiudiamo infine con la possibilità di finanziamento: non tutti lo sanno ma anche le e-bike si possono acquistare tramite finanziamento, su Cambiobike ma non solo. La piattaforma in particolare offre le soluzioni Cambio12 e Cambio24 per pagare in 12 o 24 mesi, una formula già scelta dal 60% dei clienti del negozio digitale. Ora che sapete cosa potete fare in vista di un nuovo acquisto non vi resta che scegliere l'e-bike più adatta a voi.