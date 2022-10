Le 10 auto più strane della storia dei motori dal 1911 al 2013

Il mondo automotive ha da sempre, sin dalle sue origini, mescolato sapientemente ingegneria, inventiva e design, dando spesso vita a modelli leggendari e immortali. Nel corso del tempo però sono arrivati anche progetti strambi e oggi ve ne presentiamo 10, che ci porteranno dal 1911 al 2013. Chiaramente la scelta finale delle auto è stata estremamente soggettiva, esistono tante altre vetture che si possono considerare "strane" in senso assoluto, se avete altre proposte potete come sempre utilizzare il box commenti in basso. Ora però iniziamo subito il nostro surreale viaggio (le foto arrivano da un articolo di Motortrend).



10 auto strambe della storia dei motori

Il nostro percorso inizia - come anticipato - nel 1911, quando la Reeves-Overland Octoauto è approdata sulle strade americane. Perché accontentarsi di quattro ruote quando se ne possono installare otto? L'idea serviva a migliorare la stabilità, il risultato fu però un'auto da 6,1 metri non proprio accattivante e dall'esorbitante prezzo di 3.200 dollari, più di 90.000 euro di oggi.



Nel 1933 la Dymaxion ha colpito tutti con il suo design futuristico e sognante, sembrava quasi un sommergibile su ruote, spinto però da un motore Ford V8. Ne furono costruiti soltanto tre e nessuno di questi ebbe grande fortuna.



Saltiamo al 1955 per parlare di una vettura leggendaria che forse qualcuno di voi ha persino "vissuto" in prima persona, magari grazie al proprio padre o al proprio nonno: la Citroën DS. Al di là del suo design riconoscibile, l'auto è diventata famosa per via delle sue incredibili sospensioni auto-regolanti.



Guardando alla nostra Italia, e ben prima che uscisse la moderna Multipla, considerata all'unanimità una delle auto più brutte di sempre, nel 1956 la Fiat fece uscire la Fiat 600 Multipla. Si trattava di una 600 "allungata" con le portiere che si aprivano in modo strano e opposto.



Magari la 600 Multipla non era un capolavoro di design e ingegneria, negli USA però non se la passavano meglio negli anni Sessanta. Date un'occhiata alla Oldsmobile/American Quality Coach Jetway 707, una sorta di wagon-limousine con ben otto portiere laterali e sei ruote...



Oggi i veicoli a tre ruote sono rappresentati da veicoli innovativi come il Nimbus EV, nel 1970 invece spopolava (per così dire) il Bond Bug, una mini car dal design particolare spinta inizialmente da un motore da appena 31 CV, successivamente aggiornato a 32 CV. Come una moderna Renault Twizy, il Bond Bug non aveva portiere...



Gli anni '80 ci hanno dato moltissime soddisfazioni sul fronte motoristico, pensiamo alla immortale Ferrari F40 nata nel 1987. Il decennio però ha dato alla luce anche la Glenfrome Facet, una cabrio compatta dalle linee squadrate che aveva ambizioni fuoristradistiche - come si può evincere dalla ruota di scorta montata sul retro. All'uscita, nel 1983, questo veicolo costava la bellezza di 55.000 sterline, l'equivalente di circa 250.000 euro di oggi, strano che non abbia avuto molto successo...



Sul finire degli anni '90, e l'approcciarsi degli anni 2000, i produttori auto avevano molta voglia di futuro e linee accattivanti. In casa Isuzu il tutto si è trasformato nella VehiCross, una sorta di SUV tre porte compatto con velleità fuoristradistiche. Non ha avuto un grande successo a livello di design, chi l'ha provato però lo descrive come un veicolo molto funzionale.



Gli anni 2000 sono poi arrivati e nel 2003 è uscita sul mercato la Chevrolet SSR, una vettura "Frankenstein" che può sembrare un pick-up, una Hot Rod stradale, una sportiva cabrio... SSR in realtà significava Super Sport Roadster, nelle intenzione di Chevy dunque vi era l'idea di creare una sportiva cabrio, possiamo però ammettere che sul fronte del design non era chissà quanto accattivante - nonostante un motore V8 da 300 CV.



Arriviamo così al 2013 con la Youabian Puma, creata dal Dr. Kambiz Youabian mescolando i peggiori elementi di una Volvo C70 cabrio a quelli di un Monster Truck. Lunga la bellezza di 6,1 metri, larga 2,29 metri, era un autentico mostro della strada, mossa da un motore Chevy LS7 V8 da 505 CV preso in prestito dalla Corvette Z06. Il Dr. Kambiz Youabian del resto non era un designer di automobili, lavorava come chirurgo plastico, ma apprezziamo comunque l'audacia...



