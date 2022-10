Le 10 auto elettriche più efficienti del 2022: fino a 8 km per kWh

Lo scorso 24 ottobre abbiamo pubblicato l'articolo Come scegliere un'auto elettrica efficiente e risparmiare con le ricariche, in cui davamo qualche consiglio per scegliere un nuovo EV e contenere i costi di esercizio - soprattutto ora che l'energia elettrica è schizzata alle stelle.

Oggi vogliamo dar seguito a quell'articolo elencando quelle che secondo noi sono le 10 auto elettriche più efficienti del mercato attuale, vetture a zero emissioni che sicuramente vi permettono di tenere a freno la bolletta casalinga (o di sfruttare al massimo l'abbonamento per la ricarica pubblica) e percorrere parecchi chilometri con una sola carica.



I 10 EV più efficienti del 2022

Partiamo dal basso: la Citroën e-C4 guadagna idealmente al decima posizione di questa classifica. L'elettrica francese può percorrere fino a 350 km con una carica, ma soprattutto ciò che interessa noi è quanti chilometri può percorrere ogni kWh: 7,05 km.



Al nono posto troviamo la Kia Niro EV, capace di percorrere 7,07 km con un kWh. In totale la vettura coreana può arrivare a 460 km con una sola carica ed è sicuramente un'ottima scelta a fine 2022.



Ottavo posto per la MINI Cooper SE che percorre 7,16 km con un kWh, anche se non ha una batteria molto grande. Può infatti arrivare a circa 300 km in ambito urbano, per saperne di più abbiamo passato due settimane con la MINI Cooper SE.



La Peugeot e-208 guadagna un onesto settimo posto e si prepara a un 2023 in cui sarà ancora più potente ed efficiente (la e-208 sarà ancora più efficiente nel 2023) - quindi magari scalerà ulteriormente la classifica il prossimo anno. La piccola francese percorre 7,24 km con un kWh, in totale invece vi promette fino a 350 km con una carica.



Sesto posto per l'ottima Fiat 500e, anche detta semplicemente Nuova 500: con un kWh può percorrere 7,35 km, con la sua batteria più capiente può inoltre portarvi in giro per 320 km senza ricaricare, a patto che restiate in ambito urbano/extraurbano.



Entriamo nel vivo di questa Top 10: la Renault ZOE con batteria da 52 kWh aggiornata nel 2021 può percorrere 7,39 km con un kWh, in totale può arrivare anche a 400 km se guidata con attenzione (per saperne di più leggete la nostra prova: come innamorarsi della Renault ZOE 2021).



Quarto e terzo posto sarebbero praticamente ex-equo, in particolare parliamo della Volkswagen ID.3 e della Hyundai KONA Electric, due delle migliori auto elettriche del momento (la prova della tecnologia Volkswagen ID.3 e 10 motivi per acquistare la Hyundai KONA Electric 2021).

La tedesca e la coreana percorrono entrambe 7,72 km con un kWh, la ID.3 però viene posizionata al quarto posto poiché raggiunge questa efficienza con la batteria da 45 kWh. Con la 58 kWh scendiamo a 7,35 km. La KONA Electric invece raggiunge il risultato con la batteria da 39 kWh, con una batteria più piccola dunque percorre più strada.



Al secondo posto troviamo un'altra francese, un'altra Renault: è la Mégane E-Tech, che dopo il long test drive di quest'anno è diventata una delle auto elettriche che preferiamo maggiormente (due settimane con la nuova Renault Mégane E-Tech 2022). Con un solo kWh percorre 7,84 km, in generale può toccare i 450 km di autonomia con la batteria da 60 kWh, proprio la versione che abbiamo testato e che ci ha stupito per i bassi consumi.



Arriviamo così al primo posto: inarrivabile, almeno per ora, è la Tesla Model 3, che nella sua versione Standard Range percorre la bellezza di 8,08 km ogni kWh, è la sola vettura elettrica che al momento riesca a superare gli 8 km/kWh.

Nel nostro Paese è di recente diventata parecchio costosa anche nella variante Standard Range (la Model 3 base costa più di 57.000 euro), potete però sempre ripiegare sulla Tesla Model Y Standard Range (la Tesla Model Y RWD arriva in Italia), prodotta a Berlino e dal prezzo inferiore a 50.000 euro senza optional.