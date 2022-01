Le 10 auto elettriche più economiche da acquistare a inizio 2022

Il 2022 è ormai iniziato da oltre una settimana, i prossimi 11 mesi e mezzo saranno alquanto elettrizzanti per il mercato automotive, a grandi linee però sappiamo già cosa aspettarci: i produttori spingeranno sempre più sulle nuove auto a zero emissioni e i motivi sono noti a tutti. Da una parte abbiamo le restrizioni in materia di emissioni di CO2, dall'altra i grandi investimenti che i colossi del settore hanno fatto per convertire le fabbriche, costruire le batterie, sviluppare motori e pianali. Il quarto gruppo automotive al mondo, Stellantis, ha del resto annunciato che a partire da gennaio 2022 i veicoli commerciali di Peugeot, Citroen e Opel saranno 100% elettrici, i clienti non potranno più ordinare versioni a benzina e diesel, una piccola ma assordante rivoluzione che porterà cambiamenti enormi in ambito Professional.

Ovviamente anche il mercato consumer continuerà a cambiare e a spostare il suo baricentro sempre più verso i veicoli elettrificati e a tal proposito vogliamo parlare delle 10 auto elettriche più economiche da acquistare a inizio 2022.



Dalla Mini Cooper SE alla nuova Opel Corsa-e

In questo articolo elencheremo quelle che sono (nel momento in cui scriviamo) le 10 auto elettriche più accessibili del mercato. Una Top 10 in tutto e per tutto, anche se partiremo dalla decima posizione per scoprire le BEV meno costose solo verso la fine.

La nostra lista inizia così con la Mini Cooper SE, che si può avere a partire da 34.900 euro (tutti i prezzi di questo articolo non tengono ovviamente conto di eventuali bonus, sconti e offerte temporanee, si tratta di semplici prezzi di listino). Si tratta di una EV dal design inconfondibile, una vera e propria icona che offre ai suoi occupanti 4 sedili, 211 litri di bagagliaio, fino a 234 km di autonomia WLTP e 135 kW di potenza - che si traducono in ben 184 CV. Una piccola furia che è possibile personalizzare con diversi colori, cerchi e tetti a contrasto. Se invece cercate una BEV leggermente più grande allo stesso prezzo, la Volkswagen ID.3 parte ora da 34.850 euro nella sua versione Pure Performance. La batteria di bordo è da 45 kWh, l'autonomia stimata è di 347 km, mentre la potenza è da 110 kW/150 CV. Ben 310 Nm la coppia massima, con velocità di ricarica possibile fino a 110 kW. Una soluzione che potrebbe effettivamente fare gola a molti, soprattutto pensando a tutta la tecnologia che offre Volkswagen.



Altra vettura da non sottovalutare è la Renault ZOE, che nella sua variante entry level Life parte da 34.500 euro. Si può avere con climatizzatore automatico con modalità ECO per preservare i consumi di energia, sistema di infotainment EASY LYNK con radio DAB e schermo touch da 7", Cruise Control e molto altro. Si tratta della ZOE 2021 con batteria da 52 kWh che tanto ci ha convinto durante la nostra prova (come innamorarsi della Renault ZOE), ormai matura e perfetta per l'utilizzo quotidiano - attenzione però alla sicurezza, con Euro NCAP che ha riscontrato qualche criticità.

Arriviamo così a parlare della Peugeot e-208, Auto dell'Anno 2021 (anche se nella versione GT a benzina) disponibile a partire da 30.550 euro nella variante Active. Si può avere con cerchi in lega da 16", sensori di parcheggio posteriori, schermo touch da 7" con Mirror Screen e molto altro. Promette fino a 362 km di autonomia WLTP, inoltre sul sito Peugeot si può giocare con un simulatore di autonomia, utile a capire cosa possiamo fare davvero con questa vettura. Molto vicina alla e-208 è la cugina Opel Corsa-e, che nella sua variante Elegance parte da 29.650 euro con un anno di assicurazione RCA incluso. Anche se possono sembrare due auto identiche con brand differente, il nostro amico Matteo Valenza ha portato la e-208 e la Corsa-e sul banco prova per scoprire le differenze in termini di dinamica di guida.



Le piccole BEV del mercato

Guardando alle cinque BEV più economiche del mercato italiano si ha a che fare soprattutto con vetture di piccole dimensioni, pensiamo infatti alla Volkswagen e-up!, autentico best seller elettrico del marchio di Wolfburg grazie a un prezzo d'attacco di 25.850 euro.

Ha un motore elettrico da 61 kW/83 CV e promette un'autonomia fino a 259 km in condizioni ottimali. Spartana dentro ma sufficientemente spaziosa per l'utilizzo urbano, può essere una soluzione eccezionale, soprattutto con qualche forte sconto statale o del produttore. Se invece siete alla ricerca di una BEV ultra compatta (e non volete osare con un quadriciclo elettrico come la Citroen Ami), impossibile trovare qualcosa di meglio della Smart EQ ForTwo. Diventata ormai solo elettrica, la BEV del Gruppo Daimler e di Geely offre fino a 132 km di autonomia, si ricarica in 40 minuti circa alla sua velocità massima, offre 60 kW di potenza e 8 anni di garanzia sulla batteria. È di fatto il vostro migliore alleato in città, la sua autonomia ridotta le vieta solo grandi gite fuori porta, per il resto parliamo di un'icona a dir poco imbattibile che si può avere da 24.500 euro. A proposito di icone senza tempo: la Fiat 500 elettrica si può avere da 24.050 euro nella sua variante Action, che promette fino a 257 km nel ciclo urbano con 70 kW/95 CV di potenza netta. Una piccola meraviglia elettrica che però ci sentiamo di consigliarvi in variante Icon, poiché a 29.650 euro avete un'autonomia da 460 km nel ciclo urbano, 321 km nel ciclo misto e ben 118 CV di potenza.



Tornando in casa Renault, la Twingo Electric Life potrebbe essere una soluzione estremamente divertente: con il suo prezzo di 22.750 euro avete 190 km di autonomia WLTP, 60 kW di potenza, 160 Nm di coppia. Nel corso della nostra prova (alla guida della Renault Twingo Electric) ci è sembrato di guidare un piccolo e maneggevole go kart cittadino, una vera bellezza dal design dinamico e giovanile. Se invece puntate all'economica estrema, c'è una sola soluzione imprescindibile: la nuova Dacia Spring Comfort parte da 20.450 euro ed è di fatto l'elettrica più economica del nostro mercato.

Costruita in maniera un po' spartana, anche nella sua versione Comfort Plus, è una BEV che promette fino a 230 km nel ciclo WLTP misto e addirittura 305 km nel ciclo urbano nonostante la sua piccola batteria da 27,4 kWh (abbiamo guidato la Dacia Spring in anteprima). Questo significa costi di esercizio ridotti davvero all'osso, con quattro posti, 290 litri di bagagliaio, 23,1 litri di vani portaoggetti, sistemi di assistenza alla guida basilari ma estremamente utili, bisogna solo sorvolare su una potenza di 45 CV, comunque sufficiente per le vostre "escursioni" cittadine.