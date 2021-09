Dai voucher Fiat all'Extra Bonus Ford: le offerte auto a settembre 2021

Archiviati i caldi mesi di luglio e agosto, è tempo di dare un'occhiata alle nuove offerte automotive di settembre 2021, notoriamente un mese simbolo di ripartenza. Ebbene Fiat riparte scontando soprattutto il suo bestseller Panda: nuova Fiat Panda Hybrid si può acquistare a 8.600 euro con anticipo zero e prima rata nel 2022, con cinque porte e clima incluso - oltre a un voucher omaggio del valore di 500 euro. Per Panda Sport Hybrid si sale a 10.300 euro anziché 11.700, mentre la nuova Panda City Life a metano si prende a 11.700 euro anziché 13.100 euro, sempre con anticipo zero e prima rata nel 2022. Infine Panda GPL si prende a partire da 9.700 euro anziché 11.100 euro.



In promo anche la Gamma Tipo, a partire da 11.900 euro, nuova Tipo City Cross, da 14.700 euro, e la variante Station Wagon, da 13.500 euro. Nuova 500 Hybrid si prende a partire da 10.500 euro, sempre con finanziamento, anticipo zero e prima rata nel 2022, mentre nuova 500 elettrica è vostra da 159 euro al mese grazie agli incentivi statali e con usato da rottamare. Anche in questo caso è incluso il voucher omaggio di 500 euro.



Le promozioni Stellantis

Sempre restando in casa Stellantis, Alfa Romeo propone Stelvio e Giulia a partire da 299 euro al mese con polizza furto e incendio, Lancia invece ha la sua Ypsilon Hybrid Ecochic a partire da 9.950 euro con zero anticipo, la variante GPL costa a settembre 11.400 euro, mentre la Ypsilon a metano arriva a 12.800 euro.

Guardando al marchio del Leone, Peugeot 208 si può avere da 10.900 euro oppure da 199 euro con Free2Move Lease, nuova e-208 elettrica addirittura da 129 euro al mese grazie agli incentivi, con 6 mesi di ricariche pubbliche illimitate con i-Move. Nuova 308 parte da 22.900 euro o 299 euro al mese, mentre il bestseller 3008 si può avere da 27.900 euro oppure 299 euro al mese con Free2Move Lease. Opel cerca di distinguersi dalla massa proponendo un "voucher" fino a 1.000 euro di sconto: per ottenerlo basta richiedere un preventivo sul sito ufficiale, in modo da bloccare le offerte in corso. Qualche esempio: nuova Corsa si prende a partire da 129 euro al mese con 750 euro di extra sconto ottenibile compilando il form di cui sopra. Nuovo Mokka si può invece avere da 199 euro al mese con Scelta Opel. In casa Citroen la nuova C3 si può avere a partire da 99 euro al mese, nuova C4 invece da 159 euro al mese, arrivando a 199 euro per la variante 100% elettrica.



Anche Jeep punta sui voucher dal valore di 500 euro, ottenibile acquistando la propria vettura online - da spendere per l'acquisto di servizi e accessori Mopar. Con le attuali promo di settembre Jeep Renegade 80° anniversario si può avere da 159 euro al mese, lo stesso prezzo della variante Plug-in Hybrid 4xe.

Con nuova Compass si sale a 249 euro al mese con 2 anni di manutenzione e 4 anni di garanzia inclusi nella rata. Per l'iconico Wrangler invece si può optare per la soluzione Jeep Free: 20.000 euro di anticipo e nessuna rata mensile, dopo due anni si può decidere se tenere, cambiare o restituire l'auto.



Da Toyota a Ford

È dunque arrivato il momento di fare un salto in Giappone: Toyota mette in campo a settembre ben 51 offerte differenti, fra cui spiccano nuova Aygo Connect da 11.250 euro con Bonus Toyota, Yaris Hybrid da 17.450 euro, nuova Yaris Cross Hybrid da 21.150 euro, nuova Corolla Hybrid da 22.000 euro.

In casa Mazda l'estate non è ancora finita: i Summer Bonus andranno infatti avanti fino al 30 settembre, grazie ai quali si può avere nuova CX-30 a partire da 25.200 euro fino a 4.500 euro di vantaggi, la MX-30 elettrica da 34.900 euro fino a 10.466 euro di vantaggi in caso di rottamazione, Mazda2 da 18.300 euro fino a 4.000 euro di vantaggi, Mazda3 da 24.500 euro fino a 4.500 euro di vantaggi - e questi sono solo alcuni esempi. Anche presso Suzuki c'è solo l'imbarazzo della scelta: continuano infatti le promozioni "100% Incentivi", con vantaggi fino a 10.000 euro sulla gamma ibrida e 4x4, valida dunque su Across Plug-in, Swace, Vitara, S-Cross, Swift e Ignis. Nissan invece propone nuova Micra da 119 euro al mese con Ecobonus, Intelligent Buy e rottamazione. Juke si può avere con 6.500 euro di ecoincentivi, nuovo Qashqai da 259 euro al mese con Intelligent Buy.



Tornando in Europa, Renault continua a "battere il chiodo" della promo Renault Easy, che vi permette di avere nuova Clio da 99 euro al mese, nuova Twingo da 109 euro al mese, nuovo Captur E-Tech Hybrid da 139 euro al mese. Con Mégane si sale a 189 euro al mese, mentre il nuovo crossover Renault Arkana si può avere da 249 euro al mese, inclusa l'eccellente versione E-Tech Hybrid.

Senza andare troppo lontani dalla casa madre, Dacia propone la Gamma Sandero da 3 euro al giorno, ovvero 90 euro al mese. Il nuovo Duster invece si prende a partire da 5 euro al giorno, 150 euro al mese con PlusValore Dacia. Facendo un salto negli Stati Uniti, Ford ha in promozione tutta la gamma Puma, comprese le versioni ibride a gasolio, con Extra Bonus fino a 5.750 euro, su Fiesta invece si arriva a 5.150 euro di Extra Bonus, mentre nuova Kuga può sfruttare fino a 7.050 euro di Extra Bonus.