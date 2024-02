ENGWE P275 Pro Recensione: manutenzione zero e un'autonomia colossale

La nuova P275 Pro è stata annunciata ufficialmente a inizio 2024 destando sin da subito il nostro interesse per via di una serie di caratteristiche che la rendono in qualche modo diversa dalla solita proposta del brand. A un costo di 1.899 euro in offerta lancio nello shop ufficiale ENGWE non siamo di certo davanti a un prodotto particolarmente budget-friendly ma ha un rapporto qualità prezzo impareggiabile (e fino al 3 marzo potete anche provare a vincerne una grazie al giveaway ufficiale a questo link). Non fatevi ingannare dalle cifre, dunque: la nuova ENGWE P275 Pro ha più di un asso nella manica e potrebbe essere il prodotto perfetto per chi cerca una bici elettrica a pedalata assistita no-stress.



Il top per la città

La P275 Pro arriva sul mercato italiano ed europeo con motore dalla potenza nominale di 250W (65 Nm) e velocità massima di 25 Km/h in pedalata assistita e questo aspetto è bene chiarirlo da subito. Le performance nude e crude sono l'aspetto che meno colpisce dell'intero pacchetto che, come accennato in precedenza, guarda con insistenza a un pubblico esigente grazie alla componentistica e ad un design decisamente riconoscibile, che mutua il linguaggio estetico dal resto della gamma ma stavolta in un formato più tradizionale.



Parliamo in ogni caso di prestazioni che rispettano le regole di omologazione europee, dunque su questo fronte non avete di che preoccuparvi per l'utilizzo su strade pubbliche. Il frame è di stampo classico a doppio triangolo con ruote da 27,5" ma, rispetto alle e-bike convenzionali, la differenza la fa il motore centrale Bafang M200, di certo non il più recente ma comunque molto apprezzato per la sua affidabilità. Questa scelta porta la bici ad essere ben bilanciata oltre a dotarla di tutta una serie di vantaggi non trascurabili in termini di funzionamento, di autonomia e di resistenza generale.



Di contro, risulta notevole (ma mai eccessivo) lo sforzo da compiere nella pedalata non assistita, rendendola meno adatta a chi punta a un'esperienza cittadina confortevole anche a motore spento. Con PAS attiva, invece, la musica cambia totalmente, anche e soprattutto per via della presenza di un sensore di coppia e di velocità che rende l'utilizzo fluido e naturale a tutti i livelli di pedalata assistita.



La vera chicca, però, è la presenza di una cinghia di trasmissione in carbonio prodotta dalla Gates, che innalza esponenzialmente il livello qualitativo generale annullando al tempo stesso la manutenzione ordinaria. Le cinghie sono molto più resistenti e durevoli della tradizionale catena e non necessitano di lubrificante; tuttavia, non consentono l'utilizzo di un deragliatore.

In questo caso, anziché proporre un prodotto a singolo rapporto è stato scelto un sistema di cambio a tre rapporti a mozzo (Bafang GHA-3), completamente automatico, preciso e silenzioso.

L'autonomia è sostenuta da una batteria agli ioni di litio prodotta da Samsung da 19.2 Ah, con cui ENGWE promette di offrire fino a 260 Km di percorrenza con una singola ricarica, ovviamente al livello di intensità minimo nella pedalata assistita.



Ecco che iniziano ad avere un senso anche quelle scelte che più ci avevano fatto storcere il naso: si tratta di un'autonomia sorprendente per un prodotto di questo tipo, che mette in secondo piano la pedalata non assistita per via della possibilità di modulare con maggiore serenità la potenza del motore a seconda della carica residua e della distanza da percorrere.

Ci sentiamo di rivedere al ribasso le stime del produttore, ma al massimo di una manciata di chilometri: l'autonomia è davvero mostruosa e anche a massima potenza si riescono a percorrere all'incirca 100 Km prima di dover cercare una presa di corrente.



Cinque, in particolare, i livelli di pedalata assistita che possono essere impostati dall'utente: Eco, Tour, Sport, Sport+ e Boost in ordine crescente di potenza di accelerazione, con l'ultimo preset che rappresenta anche quello più energivoro per la batteria. Grazie al sensore di coppia, in nessun caso si percepisce una vera e propria spinta grazie a una potenza che incrementa in maniera lineare con le proprie intenzioni di pedalata.

Anche il display rappresenta una novità. Per il suo modello di punta, ENGWE ha scelto il C244 di Bafang, dotato di un pannello TFT a colori dalla buona leggibilità anche sotto il sole diretto e che fornisce statistiche legate all'utilizzo (distanza residua, distanza percorsa, ecc.) e informazioni pratiche circa lo stato della bicicletta, dall'icona che identifica i fari accesi all'icona con la carica residua.



L'identità del brand è molto evidente nel design, con un vano batteria perfettamente integrato nel telaio e che garantisce protezione IPX6 contro la pioggia. Presente il serraggio con chiave, così come la possibilità di ricaricarla direttamente dal telaio oppure più comodamente in casa una volta smontata. Meno originale la soluzione adottata per il faro anteriore, integrato nel telaio in una sporgenza "a pillola" che riprende in qualche modo la soluzione adottata dalle Elops degli ultimi anni.



Nonostante ciò, la soluzione funziona nel design complessivo del prodotto che ci ha convinto anche per resa luminosa. Pollice in sù anche per la sella Royal, molto comoda per la città e dotata di reggisella telescopico con pistoncino e levetta, comodissimo per le regolazioni on-the-go in caso di utilizzo in più persone di diversa statura.

In linea con la qualità generale, anche i freni a disco idraulici Tektro sono precisi e garantiscono una frenata decisa, e soprattutto sicura, in caso di elevato traffico cittadino. La bici arriva con una ricca dotazione di accessori tra cui un campanello, una luce LED posteriore da agganciare al sellino, doppio parafanghi, portapacchi con portata di 25 Kg e cavalletto. Un set completo e di alta qualità costruttiva, che potrete decidere liberamente se installare oppure no.



A questo proposito, abbiamo apprezzato molto anche le istruzioni passo-passo per l'assemblaggio, complete di suggerimenti per semplificare l'intero processo.

La confezione è perfettamente imballata (anche troppo, a giudicare dalla quantità di fascette utilizzate), peccato che il nostro esemplare sia comunque arrivato con una piccola scheggiatura sul telaio.

Complessivamente, la ENGWE P275 Pro è a mani basse una delle migliori bici elettriche dell'anno al di sotto ai 2.000 euro per robustezza, design, componenti e autonomia.