Eleglide CityCrosser: una e-bike perfetta per la città e al giusto prezzo

Tanti pregi ma anche qualche piccola difficoltà di montaggio e qualche dubbio di natura etica. Possiamo riassumere così la nostra prova della Eleglide CityCrosser, una bicicletta elettrica pensata per la città che non tradisce le aspettative.

Con un costo di listino di 1.049 euro il rapporto qualità-prezzo è sicuramente uno dei suoi punti di forza, a cui si aggiungono il design curato, un'agilità inaspettata e un comfort di marcia sull'asfalto notevole, agevolato dalla presenza di un sensore di coppia che dà una bella mano nelle partenze in salita.

Montaggio semplice ma attenzione ai freni

La bici viene spedita in una confezione di cartone, parzialmente smontata. Per il montaggio bisogna armarsi di attrezzi e iniziare installando la ruota anteriore, il freno anteriore e il manubrio.

Tutto molto semplice, se non fosse che le pinze dei freni vanno messe perfettamente in asse con il disco e regolate, operazione complicata se non si è pratici. Dopo qualche tentativo siamo riusciti, ma attenzione a non stringere troppo dadi e viti perché si sono rivelati piuttosto delicati e tendono a spanarsi facilmente. La confezione è molto completa e include il parafango (anche questo un po' delicato, a noi è arrivato leggermente piegato) e le luci anteriori e posteriori, oltre a un comodo portapacchi che sopporta un peso massimo di 18 kg, utile in città per trasportare la spesa o piccoli oggetti.

Abbiamo parlato di qualche problema di natura etica e i motivi sono due. Una volta montata la CityCrosser è perfettamente in linea con le leggi italiane, peccato che Eleglide renda semplicissimo aggirarle. Nella confezione è presente infatti un "regalo" inaspettato, ovvero la manetta dell'acceleratore, che permette di utilizzare la bicicletta senza pedalare.

Inoltre, nel libretto è indicato in modo chiaro come entrare nel menù di servizio del computer installato sul manubrio, che permette, tra le altre cose, di impostare un limite di velocità diverso da quello stabilito dalla legge, fino a 35 km/h. Insomma, sappiamo bene che questa pratica è piuttosto comune, ma non andrebbe semplificata fino a questo punto.

Chiarito questo aspetto, siamo rimasti colpiti dalla qualità di questa bici elettrica, soprattutto se si pensa al prezzo.

Ovviamente, chi è abituato a biciclette tradizionali dal costo simile noterà che il cambio ma soprattutto i freni non sono all'ultimo grido, resta il fatto che la qualità costruttiva è molto buona, a partire dalla collocazione della batteria, integrata nella scocca e sbloccabile con l'utilizzo di una chiave. Il telaio è realizzato in alluminio, nell'insieme è piuttosto leggera, 22 kg totali, mentre le ruote sottili sono pensate per agevolare il rotolamento limitando anche i consumi. Una mancanza che può farsi sentire è quella dell'ammortizzatore, l'utilizzo cittadino per cui è stata pensata la CityCrosser rende meno probabile l'impiego su strade dissestate, ma è anche vero che in molte città la qualità dell'asfalto è tutt'altro che ottimale, dunque la marcia può essere meno confortevole in questi contesti.

Dotazione tecnica perfetta per la città

Eleglide CityCrosser è dotata di un motore da 400 W di picco, limitati a 250 W, per una velocità massima di 25 Km/h. La coppia di 45 Nm regge bene anche le salite, mentre il peso massimo trasportabile è di 120 kg.

Il sensore di coppia è un punto di forza importante, perché anche senza acceleratore manuale il sistema rileva la spinta sui pedali istantaneamente, provvedendo subito ad attivare il motore. Questo è molto utile nelle partenze in salita, agevolando il comfort di marcia.

Attenzione, la spinta non viene erogata tutta insieme, ma viene regolata in base alla reale necessità: non vi troverete a 25 Km/h nel giro di pochi istanti, il sistema funziona molto bene anche perché non dà scossoni e accelera in modo graduale. Il cambio è uno Shimano Tourney a 7 rapporti, basilare ma efficace, mentre i freni sono entrambi a disco: la frenata non è particolarmente potente ma per la città è sufficiente, a conferma che il contesto di utilizzo della CityCrosser è proprio questo. Il computer di bordo è molto semplice da utilizzare e permette di impostare 5 livelli di pedalata assistita. La differenza tra le varie modalità è meno marcata di quanto si possa pensare, ma resta il fatto che l'aiuto dato dal motore elettrico è evidente fin dai livelli più bassi, soprattutto se siete abituati alle classiche biciclette.

È anche possibile attivare una Modalità Spinta che fa muovere la bici a 6 km/h, in questo modo la si può trasportare in tutta comodità a mano quando si vuole, senza fare sforzi.

A tal proposito, con la batteria al 100% e utilizzando la spinta del motore elettrico al massimo abbiamo percorso circa 55 km, dato estremamente variabile in base alla presenza di salite o discese sul percorso e al peso trasportato, nel nostro caso circa 67 kg. Si tratta comunque di un'autonomia ottima per l'utilizzo cittadino, attenzione però perché la ricarica è piuttosto lenta e impiega poco più di 8 ore per essere portata a termine.

