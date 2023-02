Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro alla prova: abbiamo un nuovo re?

Senza grandi giri di parole, Xiaomi ha appena portato sul mercato italiano il suo miglior monopattino di sempre. Anche se questo può ricordare lo storico claim di una nota azienda americana che adora mordere le mele, concorrente della società cinese in ambito smartphone, il nuovo Electric Scooter 4 Pro è davvero il monopattino più completo che la Xiaomi Corporation abbia mai sviluppato - e in questo articolo vi spiegheremo perché dopo averlo testato sul campo.

Annunciato lo scorso anno sul mercato internazionale, il monopattino è finalmente approdato in Italia a gennaio 2023 disponibile all'acquisto su Amazon - dove nel momento in cui scriviamo è proposto in sconto per San Valentino.

Anche se a prima vista potrebbe sembrare che Xiaomi non si sia discostata molto dai suoi modelli precedenti, soprattutto sul fronte del design, in realtà sono state apportate delle piccole ma precise modifiche sufficienti a migliorare l'esperienza generale.



Alla scoperta del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Il nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro si presenta al pubblico italiano con una pedana leggermente più grande e rifinita, con bordi stondati e una superficie antiscivolo, il tubo del manubrio invece è stato allungato per migliorare la maneggevolezza del monopattino, dettaglio che farà felice soprattutto chi è più alto di 180 cm.

La più grande novità però riguarda l'introduzione delle frecce direzionali: Xiaomi si è messa in regola con le ultimi leggi italiane (come scegliere un monopattino omologato nel 2023) aggiungendo frecce direzionali sia anteriori, visibili accanto alle manopole, che posteriori, ai lati della ruota. Le frecce si possono attivare in maniera molto semplice grazie a un controllo vicino alla manopola sinistra: non si disattivano in maniera automatica dopo la svolta ma dimenticarle accese è praticamente impossibile, visto il potente suono che emettono in fase di attivazione. Rispetto ai precedenti monopattini Pro di Xiaomi, questo modello va a migliorare anche l'autonomia, che ora infatti può arrivare fino a 55 km con una singola carica, anche se su questo fronte c'è una sorta di "barbatrucco". Per adeguarsi alle nuove leggi italiane Xiaomi non ha soltanto aggiunto le frecce, ha anche abbassato la velocità massima a 20 km/h come governo impone.

Questo dettaglio ovviamente riduce il consumo di energia portando l'autonomia reale a circa 50 km, mentre la versione internazionale con velocità limitata a 25 km/h arriva a 45 km di autonomia. Se dunque da una parte abbiamo più range, dall'altra la marcia a 20 km/h è sicuramente più noiosa di quella a 25 km/h, bisogna però rispettare le legge italiana e capire che si tratta di una misura pensata per aumentare la nostra sicurezza.



Al di là delle suddette novità, lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro riprende alcune ottime caratteristiche viste in passato su altri modelli, pensiamo al freno posteriore a disco con doppia pastiglia che ha debuttato sullo Xiaomi Electric Scooter 3 provato nel 2021. Pensato per frenare agilmente un monopattino a 25 km/h, a 20 km/h la sua efficacia è ancora maggiore, gli spazi di frenata sono dunque ulteriormente ridotti. Se all'equazione aggiungiamo anche il sistema di E-ABS sulla ruota anteriore, ne consegue che a bordo del nuovo monopattino Xiaomi ci siamo sentiti davvero al sicuro.



Fanno il loro dovere anche le ruote da 10" auto-sigillanti che riducono al minimo il rischio di subire perdite d'aria o bucature. Rispetto ad altri modelli del passato, questa novità ha permesso a Xiaomi di rimuovere dalla confezione la classica gomma di ricambio e sostituirla con un ottimo lucchetto a combinazione.



Magari non è adatto per lasciare il monopattino in strada tutta la notte ma per muoversi in città parcheggiando solo qualche ora dovrebbe andare più che bene, è una soluzione pratica che non richiede chiavi e soprattutto vi permette di risparmiare l'acquisto di una catena di terze parti - e visto il costo del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro abbiamo sicuramente apprezzato. Ottima riconferma anche il sistema di blocco/sblocco del manubrio, che riprende l'efficace soluzione vista a bordo dello Xiaomi Electric Scooter 3: una delle migliori che possiate trovare in circolazione.



Passando alla potenza, il modello top di gamma di Xiaomi conferma un motore anteriore da 350 W, anche se in fase di picco è possibile portare la potenza a 700 W. Questo significa che possiamo superare agevolmente salite con pendenze fino al 20%, mentre la portata massima del monopattino è di 120 kg - dunque più alta rispetto ad altri modelli che si fermano a 100 kg. Il modello è anche dotato di un sistema di recupero dell'energia cinetica KERS che ci permette di sfruttare vari livelli di frenata rigenerativa - e noi vi consigliamo di sfruttare il livello massimo così da consumare meno le pastiglie del freno posteriore.

La frenata rigenerativa si può gestire facilmente dall'applicazione Xiaomi Home, che resta efficace come in passato. Dall'app potete visualizzare anche la carica e i chiometri residui, bloccare il motore, impostare il Cruise Control (che si attiva tenendo premuto l'acceleratore per qualche secondo alla stessa potenza), avere informazioni sulla distanza percorsa e sulla salute della batteria. Tramite connessione Bluetooth è possibile anche aggiornare il firmware interno del monopattino, insomma abbiamo a che fare con la classica esperienza Xiaomi, semplice e funzionale.



Lo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro secondo noi

Cosa pensiamo dunque del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro? Il suo prezzo è sicuramente importante, 849 euro di listino, rispetto ad altri modelli Pro della compagnia l'asticella si è innalzata; colpa dei tempi che stiamo vivendo ma anche delle ottime caratteristiche tecniche che il monopattino vi offre.

Pedana più grande e manubrio allungato migliorano l'handling del monopattino, soprattutto se siete persone molto alte, inoltre i 55 km di autonomia sono davvero comodi (reali consideratene circa 50): possono coprire giornate molto intense oppure permettervi di ricaricare dopo 2-3 giorni di utilizzo. Il doppio sistema frenante è davvero efficace e gli pneumatici attuali vi permettono di azzerare l'ansia da bucatura. Il motore è sufficientemente potente da superare anche pendenze importanti (fino al 20% lo ricordiamo), mentre le frecce direzionali completano un'offerta di ottimo livello e vi permettono di viaggiare in sicurezza e in linea con le ultime normative. A proposito di normative bisogna "ingoiare la pillola" dei 20 km/h, la velocità è limitata via firmware dunque è difficile fare i furbi, se questo però serve a diminuire gli incidenti benvenga.

A proposito di sicurezza bisogna anche nominare l'ottimo LED posteriore, i catarifrangenti laterali e il LED anteriore a goccia che bene illumina gli spazi antistanti il monopattino in notturna.

Xiaomi ha dunque portato sul nostro mercato un vero e proprio mezzo di mobilità urbana che può accompagnarci ovunque, dovete solo fare attenzione al pavé più sconnesso perché le sole gomme da 10" non possono far miracoli. Non è particolarmente economico ma non richiede assicurazione, la spesa del casco è opzionale (anche se ve la consigliamo caldamente), il lucchetto è incluso nella confezione: è senza alcun dubbio il migliore monopattino Xiaomi che possiate acquistare oggi, uno dei migliori in generale se guardiamo all'intera offerta del mercato attuale.