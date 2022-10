Volkswagen Golf Variant Alltrack 8: la prova della tuttofare tedesca

Arrivata alla sua ottava generazione l'iconica Volkswagen Golf si presenta in veste "rivista e ottimizzata" (proviamo la nuova Volkswagen Golf 8), scaricando alcune declinazioni ormai poco appetibili sul mercato (come il body shape monovolume) ma mantenendo però i classici corpi vettura berlina e station wagon.

Proprio quest'ultima soluzione, proposta in variante Alltrack 2.0 TDI, è stata la protagonista del nostro classico test drive dei 1.000 km, dove abbiamo scoperto i pregi (molti) e i difetti (veramente pochi) di questo modello che si propone come alternativa agli ormai onnipresenti crossover.



Una Golf con spirito da offroader

Esteticamente la Golf Variant Alltrack non differisce troppo dalla sorella classica, il frontale è identico alle berlina, troviamo infatti anche gli stessi ottimi gruppi ottici IQ. LED Matrix (optional), con qualche accorgimento "fuoristradistico" come alcuni profili in argento satinato.



Il look da offroad si intensifica guardando la vettura dalla tre quarti posteriore, dove scorgiamo prima di tutto i mancorrenti sul tetto oltre che a un profilo in plastica nera che corre lungo tutto il perimetro della carrozzeria.

Il posteriore invece abbandona il disegno della due volumi e ripresenta il faro longilineo classico della famiglia Variant, inoltre anche qui troviamo alcuni profili estetici in argento satinato che danno risalto al retro della Golf.

I cerchi, disponibili in doppio taglio 17-18 pollici, hanno un design moderno e decisamente poco "avventuriero", soprattutto quelli più grandi con finitura diamantata e montati su gomma 225/45 R18.

Veniamo alle dimensioni, punto forte di questa Variant Alltrack: la lunghezza tocca i 4,64 metri (+35 cm rispetto alla Golf berlina) e questo permette di ricavare un baule davvero enorme da 611 litri che passano a 1.600 abbattendo i sedili posteriori.

L'altezza delle vettura passa invece a 1,51 metri mentre la larghezza non supera i 180 cm, l'ideale anche perché possiede i classici box sotterranei larghi poco più di 2 metri,



Segnaliamo anche un pratica botola laterale, un doppiofondo per riporre la cappelliera, una presa da 12 V e la possibilità di aggiungere come optional una presa da 230 V.

Gli interni riprendono fedelmente lo stile Golf Mk8, tradotto per chi non conosca l'auto in questione: minimalismo tedesco e tanta tecnologia. Spariscono la maggior parte dei tasti fisici rispetto alla versione Mk7, la stessa leva del cambio DSG è diventata - come per tanti modelli basati su MQB del Gruppo Volkswagen - un piccolo selettore sul tunnel centrale.



Il comparto tech lo conosciamo bene, la Alltrack ci presenta il classico schermone da 10 pollici centrale con infotainment MIB3 e Discover Media, c'è il completo supporto di Apple CarPlay e Android Auto in modalità wireless mentre i comandi clima + audio sono controllabili dallo schermo touch o dalla barra a sfioramento appena sotto alla dashboard.

Capitolo a parte per materiali e finiture: ottimi gli assemblaggi, in 1.000 chilometri non abbiamo sentito un solo scricchiolio nemmeno portando l'auto su strade sterrate, l'allestimento è unico e dedicato alla Alltrack, si presenta con sedili in tessuto/microfibra grigio chiaro e alcune targhette con denominazione del modello su schienale e volante in pelle.

Ottime le plastiche nella parte alta del cruscotto, morbide al tatto e facili da pulire, mentre all'altezza delle gambe c'è al contrario grande uso di plastica rigida nera, per un'auto - come vedremo - che sfonda il muro dei 50.000 euro forse avremmo preferito qualcosa di più curato. Ottimo invece il comparto "praticità", ci sono infatti moltissime tasche e portaoggetti come ci si aspetterebbe da un'auto di questo livello.



Come va la Golf Variant Alltrack 2.0 TDI

Allestimento unico, motorizzazione unica, una sola scelta di cambio. In Volkswagen hanno deciso di offrire la Variant Alltrack in una soluzione "tutto compreso" dove il cliente deve solo scegliere qualche personalizzazione estetica e qualche optional tecnologico.



Il motore è quindi un 2.0 TDI da ben 200 CV e 400 Nm (stesso propulsore a gasolio della Golf GTD), il che trasforma questa macchina in un vero incrociatore da Autobahn in grado di raggiungere una velocità massima di 237 km/h (abbiamo provato anche la Golf 8 eTSI).

Al motore è abbinato un classico cambio a doppia frizione e 7 rapporti DSG che ripartisce la coppia alle ruote attraverso la trazione integrale 4Motion.

Golf Variant Alltrack è un'auto semplice da scoprire, la sua anima da cruiser tuttofare l'abbiamo incontrata velocemente e con molto piacere. In città ha tutte le caratteristiche principali di una Golf, ottima manovrabilità, consumi nella norma (circa 12-13 km/l) e silenziosissima.

In autostrada invece la propulsione a gasolio consente di mantenere dei consumi più che discreti che si assestano sui 18 km/l a velocità di codice, mentre si supera facilmente la barriera dei 19-20 km/l se si decide di viaggiare sui 110 km/h. Anche qui l'ottima insonorizzazione è un grosso plus dato che fruscii e rumori fastidiosi sono praticamente assenti.

Rimarrete sorpresi però della dinamica di guida della Alltrack perché grazie alla piattaforma MQB e al Dynamic Chassis Control regolabile su ben 15 posizioni questa vettura sembra trovarsi nella sua comfort zone in qualunque condizione la si metta.

L'assetto infatti è ciò che più abbiamo apprezzato in questo modello, sia perchè nell'uso giornaliero assorbe letteralmente qualunque asperità del terreno senza fare un piega e senza mai mandare gli ammortizzatori a fine corsa, sia perché anche su strade sterrate e fangose, mantenendo una velocità moderata, si ha sempre la sensazione di avere il pieno controllo della vettura.

L'abbiamo portata su fondi ghiaiosi, su fondi sabbiosi, su fango e su terra smossa utilizzando la modalità Offroad e la Variant Alltrack si è sempre comportata con disinvoltura.

Certo, non stiamo parlando di un mezzo fuoristrada, ma l'altezza da terra e una driving mode dedicata sono più che sufficienti per affrontare tracciati che una station wagon classica avrebbe difficoltà a percorrere.

Buono anche lo sterzo, tarato principalmente per gli ambienti urbani e quindi piuttosto leggero ma in grado di aumentare peso quando si passa in modalità Sport (o Individual), nonostante il feedback non sia dei migliori è comunque più che discreto nell'utilizzo quotidiano.



La Golf Variant Alltrack 8 secondo noi

La Golf Variant Alltrack 8 è una declinazione tuttofare della station wagon derivata dalla berlina segmento C di ultima generazione, per questo motivo porta in dote tutta una serie di tecnologie ormai immancabili a bordo di vetture moderne e si presenta sul mercato in un'unica configurazione.

Il prezzo di partenza a oggi è di 47.200 euro, per poter avere un modello simile a quello avuto da noi in prova (quasi full optional) dobbiamo aggiungere 430 euro di colore Moonstone Gray, 845 euro di cerchioni da 18 pollici, 1.070 euro di fari IQ. LED Matrix, 1.130 euro di assetto DCC, 485 euro di Keyless entry, 495 euro di Winter Pack, 1.190 euro di tetto panoramico richiudibile, 550 euro di ricarica induttiva, 355 euro di camera posteriore, 770 euro di head-up display e quasi 4.000 euro di ADAS, per un prezzo finito di quasi 56.000 euro.

Forse il numero sul cartellino è l'unico vero grande difetto di questa vettura, considerando che già 47.200 euro non sono pochi per una station wagon di segmento inferiore a quello della Passat, troviamo forse un po' troppo eccessivo dover aggiungere una gran quantità di accessori su un allestimento unico come quello Alltrack, mancano infatti di serie molti ADAS (Side Assist, Travel Assist Avanzato ecc) mentre nel prezzo di partenza è incluso solamente il Cruise Control Adattivo e il Front Assist. Voi cosa ne pensate? Scrivetecelo nei commenti! (Fotografie di Edoardo Curioni per Everyeye.it)