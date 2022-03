Il nuovo Voi V5 alla prova: testiamo il modello 2022 in strada

Nel mese di maggio 2021 abbiamo passato diversi giorni in compagnia del Voiager 4 di Voi Technology, un monopattino elettrico innovativo destinato al free-floating sharing, con veicoli che possono essere parcheggiati ovunque in città - all'interno di un'area ben definita ovviamente. Ora è già tempo di aggiornamenti: abbiamo guidato in anteprima il nuovo Voiager 5 di Voi, anche conosciuto come V5 - ed è proprio così che lo chiameremo d'ora in avanti.

Il salto dal V3X al V4 è stato davvero enorme, con la società svedese che ha portato nelle città italiane uno scooter ben ammortizzato, con frecce direzionali (dunque in anticipo sui tempi, visto che per legge sono le frecce sono obbligatorie sui nuovi modelli a partire da metà 2022) e ruote sufficientemente grandi per assorbire la maggior parte dei colpi. Con il V5 non abbiamo lo stesso salto "quantico" dell'anno scorso, le piccole modifiche apportate però rappresentano in ogni caso un passo in avanti notevole, anche sul fronte dell'inclusione.



Le novità del Voiager 5 (V5) di Voi

Partiamo proprio dall'inclusività del nuovo V5: il V4 aveva delle leve dei freni che potevano risultare scomode a quegli utenti con mani piccole, un dettaglio che il V5 va a risolvere in pieno.

Ora le due leve dei freni (abbiamo infatti un doppio freno a tamburo) sono di dimensioni più compatte e sono più vicine alle manopole, che sono state migliorate a loro volta. Ora sono più morbide e comode, non hanno una struttura a nido d'ape ma sono lisce, dunque il comfort di marcia è sensibilmente aumentato. Voi ha migliorato anche la struttura centrale del suo manubrio: adesso il manubrio integra un porta smartphone decisamente più pratico e sicuro di quello precedente, che era un tantino ballerino e staccato dal corpo del monopattino. Dobbiamo soltanto inquadrare il QR Code presente sul blocco di plastica e poi inserire lo smartphone nella sede, in caso volessimo il navigatore a vista. Le novità ovviamente non finiscono qui: adesso abbiamo i cavi dei freni parzialmente a vista, una soluzione che permetterà a Voi di riparare più in fretta i suoi monopattini e dunque garantire un servizio migliore ai suoi utenti. Utenti che ora possono contare su una ruota anteriore più grande rispetto al passato.



Abbiamo adesso uno pneumatico da ben 28,5 cm di diametro (11,5"), che sulla carta promette un migliore assorbimento delle vibrazioni - e vedremo fra poco se nel mondo reale è vero oppure no. Anche su questa generazione ritroviamo le frecce direzionali, che quest'anno portano una novità richiesta a gran voce: sono in grado di disattivarsi in automatico.

Attenzione però, il sistema non funziona come a bordo degli scooter NIU, con la freccia che si disattiva non appena effettuiamo la svolta. Sui monopattini Voi la freccia si disattiva da sola dopo 100 metri dalla sua attivazione, è dunque un escamotage che serve più che altro a evitare che gli utenti la dimentichino accesa per tutto il tragitto - confondendo il traffico attorno.



Alla guida del nuovo V5 di Voi

Anche se la scheda tecnica del nuovo V5 può interessare relativamente poco per via della sua natura da sharing, vi diciamo comunque per completezza che il monopattino 2022 di Voi promette fino a 95 km con una sola carica, dunque anche una batteria al di sotto del 50% di carica può comunque garantirvi una lunga corsa cittadina senza problemi.

Lo spazio di frenata è stato ridotto a meno di 4,4 metri grazie al doppio sistema frenante con standard eKFV, e dobbiamo ammettere che la frenata è davvero energica, soprattutto se si usano entrambe le leve. Causa legge, la velocità massima è stata giustamente limitata a 20 km/h, inoltre uscire al di fuori dell'area operativa di Voi significa spegnere di fatto il monopattino, che dovrete riportare a mano nella "Safe Zone", dunque fate attenzione. Rimane anche il sistema che porta la velocità a 6 km/h in zone pedonali, dunque prima di effettuare un viaggio assicuratevi di evitare zone gialle o nere al fine di non avere brutte sorprese - e perdere preziosi minuti di noleggio. Il peso complessivo del monopattino è di 32 kg, ed effettivamente si fa sentire tutto se provate ad alzare il veicolo per salire o scendere da un marciapiede; una tale stazza si percepisce anche per strada, soprattutto sul terribile e temibile pavé di Milano, con alcune zone in cui la marcia è davvero proibitiva.



La ruota anteriore più grande rende effettivamente più semplici alcuni passaggi, con l'ottimo ammortizzatore idraulico che rende piacevole il viaggio nonostante le fisiologiche buche che si possono incontrare per strada o le rotaie del tram, ma è evidentemente insufficiente sul pavé più disconnesso.



Se viaggiate a Milano è meglio evitare le zone del centro ammantate di pavé, ma non solo con il V5 di Voi, è un consiglio che vale in senso generale. I 32 kg di peso comunque non devono spaventarvi in fase di parcheggio, il cavalletto doppio infatti si innesta senza alcuna fatica, chiunque può utilizzare un monopattino Voi - sempre a proposito di inclusività.



Il V5 secondo noi

Abbiamo sempre ritenuto il V4 2021 un ottimo monopattino per lo sharing, Voi però ha deciso di migliorarlo ulteriormente con questa nuova generazione V5. Diversi aspetti chiave del modello sono adesso ancora più performanti, pensiamo agli ottimi freni e alla ruota anteriore più grande.

Se al posteriore abbiamo uno pneumatico da 10" e da 26 cm di diametro, all'anteriore questa volta troviamo una ruota da ben 11,5" e 28,5 cm di diametro, un espediente che ci permette di affrontare meglio alcuni passaggi cittadini. A bordo del nuovo V5 ci si sente davvero sicuri, anche a passare su eventuali buche o sulle rotaie del tram; resta comunque l'incognita del pavé, che nei suoi tratti più disconnessi genera parecchie vibrazioni anche su questo modello, seppur leggermente ridotte rispetto al V4. Abbiamo poi apprezzato delle leve dei freni più compatte e raggiungibili, così che anche chi ha delle mani piccole possa guidare senza problemi i monopattini Voi, assieme alle manopole più morbide e confortevoli. Ottimi anche gli sforzi di Voi di rendere più autonome possibili le frecce direzionali, che ora si disattivano in automatico dopo 100 metri, speriamo solo che nel prossimo modello riescano a disattivarsi subito dopo la svolta.



Per quanto riguarda il resto abbiamo a che fare con la solita (e solida) esperienza Voi, pronta a portare a Milano e a Roma (dal 24 marzo 2022) uno dei migliori monopattini del panorama sharing attuale - da guidare anche tramite Voi Pass. Al momento potete acquistare dall'app di Voi 300 minuti al mese a 29,99 euro, oppure fino a 9 corse o 200 minuti al giorno con 69,00 euro al mese.

Se avete necessità dei monopattini Voi per un solo giorno, il 24h Pass costa 6,99 euro, altrimenti restano le corse a consumo: 1 euro di sblocco e poi 0,19 euro al minuto. Quella di Voi però è una grande community, condividendo il proprio "codice amico" infatti si possono ottenere corse gratis, con il programma Voialty invece è possibile sbloccare obiettivi e ottenere sconti sulle corse ogni mese (fino al 40%). Insomma, il mondo Voi si espande ben al di là dei suoi veicoli, ora non vi resta che scoprirlo.