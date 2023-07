Lo spirito Alpine travolge la Clio: proviamo la nuova Full Hybrid in Belgio

Lo scorso mese di aprile abbiamo visto a Milano la nuova Renault Clio. Una "quinta generazione e mezza" che, per ottimizzare i costi, riprende la precedente architettura e le dona corpo vettura più curato e sportiveggiante. Il tutto secondo un'offerta commerciale davvero ricca: tre livelli di allestimento per cinque motorizzazioni differenti, compresa la più accattivante fra tutte con tecnologia Full Hybrid. Arrivati a luglio 2023 è finalmente arrivato il momento di guidarla la nuova Clio e scoprire di che pasta è fatta, se è davvero un semplice refresh oppure c'è qualcosa che superficialmente non si coglie - e merita dunque un approfondimento.



Scopriamo la nuova Clio

Partiamo dagli elementi ovvi: la piattaforma su cui è costruita la nuova Clio è ancora la CMF-B della quinta generazione.

Per questo motivo Renault non ha potuto installare a bordo della sua compatta le nuove tecnologie viste a bordo di Austral ed Espace (a tal proposito non perdetevi le nostre prove: la Austral è la Renault più tecnologica del momento? e in Portogallo con la nuova Renault Espace), che di fatto montano il pianale CMF-CD. Per "nuove tecnologie" intendiamo in particolare il sistema ibrido di nuova concezione da 200 CV e la plancia con OpenR Link e Android Automotive OS. Purtroppo su Clio non c'è spazio per queste novità, che da sole valgono l'acquisto di una delle più recenti vetture della Losanga, ovvero Mégane E-Tech, Austral ed Espace, in attesa di Rafale. Su Clio resta il caro vecchio Easy Link, anche se qualche miglioramento c'è stato: ora è possibile configurare, oppure avere di serie su Esprit Alpine, un quadro strumenti digitale da 10" che è davvero una gioia per gli occhi, ben definito, ricco di informazioni e personalizzabile in diversi modi. Sull'allestimento base invece resta il cruscotto "ibrido" con schermo da soli 7", una distinzione che si presenta anche per quanto riguarda lo schermo centrale. Renault mette a disposizione un tablet da 7 oppure 9,3" con il software che abbiamo imparato a usare a bordo di Clio 5, Captur e Arkana.

Magari è solo un'impressione, il sistema però ci è sembrato leggermente più reattivo rispetto al passato, è probabile dunque che Renault abbia aggiornato anche il SoC che fa girare il sistema. Che qualche cambiamento "dietro le quinte" ci sia stato lo si intuisce anche dalla Smartphone Replication wireless: significa che possiamo utilizzare Apple CarPlay o Android Auto senza fili, un'aggiunta davvero ottima che migliora l'esperienza a chi è solito usare questi sistemi, finalmente liberi da cavi (una manna soprattutto per i tragitti più brevi).



L'offerta di nuova Clio

Come anticipato in apertura, l'offerta che accompagna l'uscita di nuova Clio è davvero estesa e versatile. Si parte da un motore SCe 65 aspirato a 3 cilindri da 1.0 litri che serve sostanzialmente a rendere nuova Clio estremamente accessibile, adatta a chi si sposta quasi esclusivamente in città, abbiamo del resto 65 CV e 95 Nm di coppia.

Appena sopra abbiamo la motorizzazione TCe 90, con motore 3 cilindri da 90 CV e 160 Nm (ora si inizia a ragionare) che offre buone prestazioni e bassi consumi. A proposito di consumI: per gli amanti delle alimentazioni alternative abbiamo a listino anche una motorizzazione TCe 100 GPL che offre 170 Nm di coppia già a 2.000 giri/min, mentre chi vuole il gasolio può puntare sulla motorizzazione Blue dCi 100 che mette sul piatto 100 CV, 260 Nm di coppia e consumi eccezionali. Ve lo diciamo in modo chiaro però: uno dei motivi per cui vale la pena passare a questa generazione è la motorizzazione E-Tech Full Hybrid 145, che abbiamo provato fra i meravigliosi panorami bucolici del Belgio. Renault sfrutta ancora oggi gli oltre 150 brevetti ottenuti in Formula 1 per realizzare il suo sistema ibrido che prevede un motore termico 4 cilindri da 1.6 litri che eroga 69 kW/94 CV e un motore elettrico da 36 kW/48 CV, più uno starter ad alta tensione HSG che aggiunge 18 kW quando necessario. Non siamo agli eccezionali livelli dei sistemi montati su Austral ed Espace, inoltre a livello di tecnologia e dinamica di guida otteniamo all'incirca le stesse, buone sensazioni della quinta generazione. Allora quali sono gli elementi per dire che questa "quinta generazione e mezza" è del tutta nuova?



Spirito sportivo

Arrivati a questo punto saremo estremamente brutali: Renault ha pensato a tre allestimenti in totale, ovvero Evolution, Techno ed Esprit Alpine. Se pensate di acquistare una Clio Evolution, magari sfruttando la possibilità di configurare tutti e cinque i motori della gamma, noterete meno le novità di questo aggiornamento; il vero salto lo si ottiene soprattutto con i livelli Techno ed Esprit Alpine, con quest'ultimo che vi permette di avere molte delle novità tecnologiche di serie, senza bisogno di pagare dei soldi extra. Scegliendo una Clio Techno potete avere la versione Full Hybrid, TCe 90 e il motore GPL, mentre con Esprit Alpine solo TCe 90 e Full Hybrid.

Se siete interessati ad acquistare questa nuova Clio, il vero salto che potete fare è ordinare una Esprit Alpine Full Hybrid 145 per godere appieno di tutte le novità dell'aggiornamento. Esprit Alpine è un allestimento sportiveggiante che il marchio francese ha introdotto su Austral ed Espace. Nella realtà si traduce nella massima espressione Renault: cura dei dettagli e attenzione ai materiali, con tessuti e superfici morbide all'interno dell'abitacolo. La parte inferiore della calandra è percorsa (questo anche su Techno) da una lama aerodinamica ispirata al mondo del motorsport, inoltre Esprit Alpine vi permette di avere la carrozzeria Grigio Scisto Opaco. Anche il paraurti è stato rinnovato, con la parte inferiore del veicolo in Nero Lucido su Techno ed Esprit Alpine in colorazione Grigio Scisto Opaco.

Al di là delle novità esteriori, è all'interno che l'allestimento Esprit Alpine dà il meglio di sé, con materiali morbidi e sostenibili in ogni dove, anche nella composizione dei sedili sportivi e leggermente contenitivi, davvero confortevoli e appaganti. Il tutto è completato dalle impunture blu e dalla lettera "A" di Alpine termosaldata nella parte superiore dello schienale, con tanto di bandiera francese inserita nelle cuciture laterali e sulla plancia. Anche il volante è di alta qualità, studiato appositamente per celebrare lo spirito Alpine, mentre la pedaliera è in alluminio e il battitacco presenta finiture specifiche. Altro elementi Esprit Alpine sono i cerchi in lega da 17" diamantati black e laccati in vernice fumé, con coprimozzi blu o grigi a seconda del colore carrozzeria. Questo vi fa capire come Renault abbia lavorato sui dettagli di questo allestimento, che è la vera autentica, novità dell'anno per Clio. Completa il tutto un ottimo impianto audio firmato Bose.



Esprit Alpine si differenzia anche sul fronte tecnologico: mentre l'allestimento base presenta un quadro strumenti digitale da 7", di precedente concezione, su i livelli maggior è possibile avere un eccellente cruscotto digitale da 10", un salto quantico rispetto alla variante precedente. Abbiamo infatti un cruscotto full screen capace di mostrare diverse informazioni e persino la navigazione, quando si usa il navigatore stock. È un elemento che si sposa alla perfezione con lo schermo centrale da 9,3" di serie su Esprit Alpine, mentre l'allestimento base prevede di norma uno schermo da 7", come anticipato in apertura.

Nuova Clio può inoltre essere dotata di ben 20 ADAS che ci assistono in fase di guida, con tanto di Adaptive Cruise Control con Stop&Go, Highway & Traffic Jam Companion, telecamera a 360 gradi e frenata attiva con rilevamento di ciclisti e pedoni. Ora che avete un'infarinatura su ciò che potete acquistare con la nuova Clio Esprit Alpine andiamo a provarla sul campo.



Alla guida di nuova Clio E-Tech Full Hybrid 145

A livello di comfort e look & feel, la nuova Clio Esprit Alpine è davvero impeccabile: risulta comoda in fase di viaggio e offre un'esperienza utente da segmento superiore. Il quadro strumenti digitale da 10", lo ripetiamo, è una vera gioia per gli occhi, è inoltre anche parecchio funzionale perché può essere configurato a piacere, anche a seconda della modalità di guida che si usa.

Nuova Clio continua ad avere la tecnologia Multi-sense, che vi permette di scegliere con un tocco sullo schermo la modalità di guida: MySense, Sport oppure Eco, a loro volta personalizzabili. Se a bordo l'esperienza utente è sicuramente migliorata rispetto alla quinta generazione, le funzioni offerte dal sistema di infotainment sono pressoché simili, anche se la navigazione ci è sembrata più reattiva e fluida rispetto al passato. La possibilità poi di avere Apple CarPlay e Android Auto wireless migliora davvero la vita a chi utilizza questi sistemi costantemente, che dunque può liberarsi dai cavi e sfruttare - in caso di bisogno - la ricarica wireless presente all'inizio del tunnel centrale. Nulla da dire neppure sul sistema di guida autonoma di Livello 2: non siamo ai migliori livelli prestazionali del mercato attuale ma la qualità dei sistemi di bordo è assolutamente in linea con l'offerta, con le funzioni del Cruise Control Adattivo, della frenata di emergenza e della telecamera a 360 gradi che spiccano secondo noi fra gli altri - ma avremo tempo e modo di provare più a fondo questi sistemi. Pensando alla dinamica di guida, come anticipato prima non abbiamo riscontrato differenze sostanziali rispetto alla versione precedente (proviamo la Renault Clio Hybrid 2020), visto che sostanzialmente parliamo della stessa macchina. Motore termico ed elettrico lavorano in simbiosi, con leggeri differenze a seconda della modalità di guida che si sceglie; se le condizioni lo permettono, è possibile avanzare a zero emissioni anche fino a 60-70 km/h, il subentro del motore termico però è davvero random e difficile da prevedere.

Ciò che più ci interessa sono i consumi reali di carburante: dopo una giornata di prove su tratti di strada urbani, extraurbani e autostradali, con qualche accelerata più marcata fra le curve di campagna attorno a Bruxelles, la nuova Clio Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 ha consumato di media 4,6 litri/100 km, davvero niente male visto che in fondo ci siamo divertiti e non abbiamo rinunciato a nulla in fase di marcia. Con un piede estremamente leggero, e una guida quasi ed esclusivamente cittadina, pensiamo sia assolutamente possibile scendere a 4 litri/100 km, se non addirittura meno, questo lo sapremo prossimamente con un long test drive - anche se non ci aspettiamo risultati molto differenti dalla precedente versione.

Anche la modalità di marcia B(rake) sembra invariata: la resistenza del motore elettrico non è marcata come sulle nuove Austral ed Espace ma è del tutto sufficiente a ricaricare la batteria di bordo da 1,2 kWh in fase di frenata e decelerazione. L'unico punto interrogativo della guida ibrida di questa vettura rimane il veleggio: non siamo riusciti a sfruttare il veleggio autostradale in maniera marcata con la nuova Clio, con il motore elettrico capace di attivarsi solo per pochi istanti, senza mantenere la velocità per tratti più lunghi, anche di questo però parleremo prossimamente.



La nuova Renault Clio secondo noi

Abbiamo guidato la nuova Renault Clio E-Tech Hybrid 145 in allestimento Esprit Alpine con tutti i comfort possibili solo per poche ore, abbiamo in ogni caso ben chiare le idee. Il nuovo allestimento sportiveggiante della casa cambia tutte le carte in tavola, con materiali di ottima qualità, sostenibili eppure piacevoli al tatto. La cura dei dettagli è quasi maniacale, ritroviamo tutta la passione vista su Austral ed Espace, che rappresentano segmenti ben più alti.

Troviamo poi che il nuovo quadro strumenti digitale da 10" faccia una gran differenza ed elevi il valore della Clio rispetto al passato, soprattutto se aggiungiamo lo schermo centrale da 9,3", la Smartphone Replication wireless e i 20 ADAS disponibili. La tecnologia ibrida alla base non è cambiata rispetto all'aggiornamento precedente, del resto pianale e dimensioni sono rimasti assolutamente identici, nuova Clio è infatti lunga 4.053 mm, larga 1.798 mm con specchietti aperti, alta 1.440 mm. Questo però non è essenzialmente un male, visto che il sistema funzionava bene già prima - fatta eccezione solo per un cambio automatico che tende a tenere troppo alti i giri prima di effettuare ogni cambiata, producendo tra l'altro un fastidioso rumore che sporca la comodità del viaggio.

Il propulsore a benzina 1.6 però è ottimo per il suo genere e gode anche di un discreto sound quando si schiaccia più a fondo il pedale destro, anche se si tratta di un sistema aspirato e dunque non c'è alcun turbo a emozionarvi durante le accelerate. Renault avrebbe potuto rivoluzionare tutto e offrire la nuova plancia OpenR Link con la motorizzazione da 200 CV di Austral ed Espace? Certo che si ma avrebbe dovuto cambiare radicalmente la piattaforma (e forse anche le dimensioni) e alzare i prezzi, rendendola sicuramente meno appetibile per il grande pubblico.

L'operazione di "contenimento costi" è comprensibile, soprattutto guardando al prezzo di vendita della nuova variante Esprit Alpine E-Tech Full Hybrid 145 che abbiamo guidato: 26.550 euro, perfettamente in linea con l'offerta, esattamente 10.000 euro in meno rispetto a una Renault Austral configurata nel medesimo allestimento. Non conosciamo i prezzi di tutti gli altri trim e motori, ripetiamo però che se si vuole davvero godere di tutte le novità di questa "quinta generazione e mezza" bisogna acquistare a occhi chiusi la variante che abbiamo guidato a Bruxelles, difficilmente riuscirà a deludervi.

Fate solo attenzione se avete intenzione di fare lunghi viaggi con tutta la famiglia: il bagagliaio può arrivare a 391 litri, che diventano solo 301 litri nella versione E-Tech Full Hybrid 145 a causa dell'ingombro della batteria. Se lo spazio a bordo non è per voi un problema (del resto parliamo pur sempre di un'auto lunga solo 4 metri) lanciatevi senza troppi scrupoli: il mito della Clio continua a stupire ancora dopo 33 anni di onorato servizio, affidandosi non solo ad alcune delle ultime tecnologie a disposizione, anche a una ricerca del dettaglio e a una cura dei materiali che sono sempre più rare nel panorama attuale. Il talento visionario di Luca De Meo colpisce ancora...