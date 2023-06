Skoda Fabia Sport Montecarlo 1.5 TSI: la nostra prova

In un periodo decisamente poco felice per le piccole hatchback, con Fiesta ai ferri corti con Ford - non ci sarà infatti una nona generazione -, Volkswagen Polo e SEAT Ibiza sul viale del tramonto e Audi A1 fuori dai progetti del marchio (le auto che ci diranno addio nel 2023) ecco che Skoda torna a farsi sotto con l'immortale e amatissima Fabia.

Presentata nel 2021 in veste completamente nuova, abbiamo avuto l'opportunità di provare l'allestimento Sport Montecarlo con motore turbo benzina 1.5 TSI da 150 CV, il più potente della gamma, e cambio automatico DSG a 7 rapporti. Dopo oltre 1.000 km percorsi tra autostrada, città ed extraurbano vogliamo raccontarvi pregi e difetti della nuova berlina segmento B di Mladá Boleslav.



Design e interni della Fabia Sport Montecarlo

Rispetto alla terza generazione la nuova Skoda Fabia cambia moltissimo, ora ha un look più aggressivo e linee muscolose oltre a dettagli completamente inediti sull'allestimento Sport Montecarlo.

Frontalmente spiccano i nuovi fari Full Bi-LED dal design spigoloso, mentre per il nostro pacchetto specifico troviamo la calandra anteriore in veste full black e un nuovo paraurti con prese d'aria maggiorate.

Proseguendo lateralmente notiamo subito i nuovi cerchi in lega bicolor da 18 pollici "Libra" e dettagli esclusivi in nero lucido come calotte degli specchietti, tetto con montanti e cornici dei finestrini. Il lato posteriore invece riprende molto più fedelmente quello della Fabia standard anche se compare un nuovo estrattore nero lucido che completa l'aspetto più dinamico di questa hatchback.

Il design sportiveggiante poi non trova il suo sfogo solamente nei dettagli estetici, l'assetto della Fabia Sport Montecarlo è infatti ribassato di 15 mm e questo, come vedremo più avanti, ha anche dei vantaggi in termini di guidabilità.

Gli interni hanno seguito la stessa filosofia degli esterni, ci sono nuovi dettagli che rimandano al concetto di sport senza però lasciarsi andare eccessivamente con elementi fuori luogo o che si allontanino troppo dallo stile della nuova Fabia.



A prima vista spiccano subito i sedili sportivi in tessuto con trama a strisce e con poggiatesta integrato che donano un aspetto decisamente più tonico alla vettura, a completare poi il corredo esclusivo Sport Montecarlo anche il volante multifunzione dotato di paddle e rivestito in semi-pelle traforata con corona tagliata, pedaliera in alluminio e inserti a contrasto rossi su maniglie, tunnel centrale e cruscotto.

Lato tech invece Fabia passa l'esame a pieni voti, a patto però di inserire tra gli optional il sistema di infotainment più pregiato: sul modello che noi abbiamo provato infatti era presente quello da 8 pollici privo di navigatore, nettamente inferiore e meno ricco di funzionalità rispetto a quello da 9.2 pollici che già avevamo testato su altri modelli.

Fortunatamente anche per la versione più piccola sono disponibili sia Apple CarPlay che Android Auto, questi salvano in corner un infotainment altrimenti sotto tono rispetto agli standard moderni. Molto bello invece il Virtual Cockpit da 10.2 pollici che va a sostituire la vecchia strumentazione ibrida della passata generazione.

Non mancano poi tutti gli extra "simply clever" che sono diventati una vera e propria firma d'autore di Skoda, pensiamo al raschia ghiaccio nello sportellino del serbatoio, all'ombrello nella portiera del guidatore (prima volta su Fabia), all'imbuto per il liquido lavafari e il sacchetto dell'immondizia nella tasca del portello lato guida.



Menzione d'onore per spazio e praticità: Fabia è lunga 4,12 metri, larga 1,78 e alta 1,46, questo permette di avere a disposizione ben 380 litri di capienza di bagagliaio che diventano 1.190 con sedili abbattuti.

La seduta di guida è ottima e confortevole mentre dietro alla prima fila trovano agilmente spazio altre due persone. Il quinto passeggero però, complice uno scalino centrale piuttosto pronunciato, potrebbe trovarsi un po' scomodo.



Fabia Sport Montecarlo è quasi una hot hatchback

30 anni fa 150 CV su una piccola berlina ci avrebbero consentito di usare l'etichetta "hot hatchback", ovvero vetture dalle dimensioni contenute, pratiche e con doti sportive non indifferenti.



I tempi cambiano, questo il brand ceco lo sa molto bene, e - nonostante il curriculum rallystico di Fabia sia decisamente ricco di successi - per questo allestimento sportiveggiante si è scelto di raggiungere un ragionevole compromesso offrendo un mix di praticità e pepe.

Come anticipato prima la Sport Montecarlo che abbiamo provato era equipaggiata con il 1.5 TSI da 150 CV e 250 Nm del gruppo Volkswagen a cui è abbinato un cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti. È disponibile però anche il 1.0 TSI a tre cilindri da 110 CV su allestimento Montecarlo, per chi preferisse una motorizzazione meno spinta.

L'accoppiata 1.5 TSI + DSG 7 funziona a meraviglia e dona alla Fabia Sport Montecarlo dei numeri interessanti: 0-100 km/h in appena 8 secondi e una velocità massima dichiarata di ben 225 km/h. Non lasciatevi però ingannare da questi numeri perché Skoda ha concepito questo allestimento sempre con il comfort in mente, infatti motore e cambio lavorano perfettamente all'unisono con quest'ultimo che preferisce sempre impostare il rapporto più alto per aumentare l'efficienza. Il propulsore è vispo e scattante con i suoi 250 Nm di coppia che vengono spalmati su tutti i regimi, questo permette di avere un risposta sempre pronta e di liberarsi da "impicci" come sorpassi o incroci con disinvoltura.



L'unica nota dolente forse sono i consumi: paradossalmente il 1.5 TSI non è raffinato come il 2.0 TSI e con molti cavalli in meno non riesce a distaccarsi per merito. Difficile quindi superare i 16 km/l in autostrada a velocità di codice, mentre in città i consumi si attestano sui 12 km/l e in extraurbano veleggiando costantemente e con l'aiuto dei due cilindri on-demand si possono vedere anche i 18 km/l. Utilizzata tutti i giorni nel nostro tragitto casa-ufficio, che prevede un buon 70% di strada urbana, non abbiamo mai sfondato la soglia dei 12,5 km/l.



Ma quanto c'è di sportivo in questa Spor Montecarlo? La piattaforma scelta da Skoda è l'MQB-A0 del gruppo di Wolfsburg utilizzata anche su Polo, A1 e Ibiza, possiamo fin dai primi chilometri notare come la guidabilità rispetto al passato sia migliorata enormemente.

Si apprezza subito la rigidità torsionale aumentata e questo si traduce in maggior precisione durante l'impostazione delle curve più impegnative.

Le molle ribassate e irrigidite della Sport Montecarlo poi sono un plus che aiuta stabilità e baricentro ma non per questo l'assetto complessivo è da considerarsi sportivo.



Pensata per essere usata tutti giorni, la taratura degli ammortizzatori è impostata per la guida confortevole e non per percorrenze da "coltello tra i denti"; nonostante i cerchi da 18 pollici con spalla bassa la nuova Fabia ci ha stupito per la sua abilità ad assorbire senza alcun minimo problema ogni tipo di sconnessione.

Purtroppo questo ha un risvolto non proprio grandioso quando si cerca di tirare un po' il collo al 1.5 TSI: dato il peso di soli 1.224 Kg e i 150 CV a disposizione è facile raggiungere velocità importanti piuttosto rapidamente, complici però sospensioni morbide e uno sterzo poco diretto si ha una sensazione di poco controllo con l'auto che prende una lieve deriva sovrasterzante inattesa sui curvoni più veloci. C'è chi potrebbe apprezzare questo effetto speciale tipico delle pocket rocket anni '80, ma considerando la natura di questa vettura forse un'assetto più composto avrebbe avuto più senso.



Prezzi e allestimenti

Innegabilmente anche questa volta Skoda ha fatto centro, portando sul mercato una vettura - già in passato bestseller e amata dagli italiani - notevolmente maturata rispetto al passato.

L'allestimento Sport Montecarlo dà una spinta in più grazie al suo look più aggressivo e agli interni dedicati, per chi cerca poi un po' più di brio extra viene in aiuto il 1.5 TSI coi suoi 150 CV e 250 Nm in grado di regalare un po' di divertimento tra le curve.



Parliamo però di prezzi, forse unico neo importante di questa vivace segmento B: si parte da Skoda Fabia con pacchetto Ambition - entry level senza optional ed equipaggiato con il 1.0 MPI aspirato da 65 CV - da 18.450 euro, per passare poi da Style (a partire da 20.450 euro con 1.0 MPI aspirato da 80 CV), Montecarlo (a partire da 21.600 euro con 1.0 MPI aspirato da 80 cv) e infine la versione più ricca e già compresa di quasi ogni optional Sport Montecarlo, disponibile solo con 1.5 TSI da 150 CV a partire da 28.350 euro.



Purtroppo sulla Sport Montecarlo - nonostante siano già presenti numerosi ADAS su tutta la gamma come la frenata automatica d'emergenza, il Lane Assistant, il riconoscimento della stanchezza del conducente e l'Hill Hold Control - il Cruise Control Adattivo con mantenimento dinamico della corsia va aggiunto a parte.

Se si vuole poi aggiungere anche il navigatore Amundsen da 9,2 pollici, la vernice Sunset orange e il Light e View Pack (fari anabbaglianti automatici e specchietti ripiegabili elettronicamente) si arriva a un cifra intorno ai 30.000 euro - con il modello da noi provato intorno ai 29.200 euro. Troppo? Se pensiamo che a queste cifre si possono comprare hot hatchback "vere" come Ford Fiesta ST (la prova dell'ultima Fiesta ST prodotta) o Hyundai i20N forse sì, in ogni caso dobbiamo tenere conto che i prezzi attuali delle vetture nuove sono abbastanza fuori controllo, un problema che riguarda tutto il mercato e non soltanto Skoda - che comunque è riuscita a realizzare una pepata vettura da utilizzare comodamente tutti i giorni.