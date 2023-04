Sandero, Duster e Jogger GPL 2023: proviamo il nuovo motore Dacia ECO-G 100

Il mondo automotive sta cambiando nel profondo. Sebbene nei prossimi anni assisteremo a una radicale trasformazione del parco auto, ciò non significa che oggi non sia più necessario utilizzare auto che siano in grado di garantire mobilità con alimentazioni tradizionali pur rimanendo attente all'ecologia. Dacia, il marchio automobilistico del Gruppo Renault, continua a puntare su l'alimentazione a GPL per i modelli Sandero, Jogger e Duster.

Dal 2019 infatti si posiziona come leader del mercato dell'alimentazione a gas liquido, con un'impressionante quota di mercato superiore al 40% e con oltre 245.000 auto vendute di questa tipologia dal 2009. Ciò che colpisce ancora di più è che all'interno della sua gamma di vetture, il 70% è rappresentato da veicoli a GPL e questo risultato dimostra come il marchio creda fortemente in questa tecnologia, considerata non solo conveniente per i clienti ma anche tra le più ecologiche e pulite disponibili sul mercato.



Agli Italiani piace (tanto) il GPL

Con la transizione elettrica in divenire pare che il GPL non sia più al centro dell'attenzione, tuttavia, come ha spiegato Dacia durante la presentazione della gamma ECO-G a cui abbiamo partecipato, nell'ultimo anno il GPL è stato il carburante che ha subito le minori variazioni di prezzo rispetto ad altri, con un costo medio attuale che è inferiore del 2% rispetto al 2022.

Benzina e gasolio sono rispettivamente saliti dell'8% e del 13%, con variazioni molto importanti nell'ultimo anno a causa della crisi energetica che ancora attanaglia la nostra economia.

Secondo i dati riportati dal marchio di Pitesti, prendendo in considerazione tutti i costi associati all'acquisto e alla manutenzione dell'impianto GPL, si tratta di una soluzione economica molto valida che continua a riscontrare il favore degli italiani. L'incremento dei prezzi a listino sui modelli a GPL è di appena 750 euro in più rispetto al modello equivalente a benzina e durante i successivi 4 anni si devono sostenere solo 170 euro di manutenzione in più rispetto a un motore tradizionale a sola benzina. Inoltre, nello stesso lasso di tempo (o circa 60.000 km percorsi), Dacia ha calcolato un risparmio sul carburante maggiore di 2.500 euro.

Vediamo rapidamente qualche dato saliente delle motorizzazioni ECO-G 100 di Dacia che, secondo i dati forniti dal produttore di Pitesti, garantisce un risparmio del 40% sul carburante, un incremento del 10% nelle prestazioni e un aumento del 60% nell'autonomia grazie alla doppia alimentazione benzina-GPL. Inoltre, questa motorizzazione emette l'11% in meno di CO2 rispetto ai modelli esclusivamente a benzina. Abbiamo nello specifico un motore a iniezione indiretta turbo e tricilindrico con una cilindrata di 999 cc in grado di erogare una potenza di 100 CV e una coppia di 170 Nm in modalità GPL.

Il cambio è solo manuale a 6 rapporti per tutta la gamma ECO-G 100 (Sandero, Jogger, Duster) mentre il consumo medio si aggira intorno ai 6,5 l/100 km, con leggere variazioni in base al modello. La doppia alimentazione consente poi di percorrere in media 1.200 km con un pieno, numeri che oggi sono alquanto insuperabili anche per le motorizzazioni diesel più instancabili.



Dacia Jogger Extreme ECO-G 100

Durante la giornata di presentazione della gamma ECO-G 100 abbiamo avuto modo di provare nuovamente la Dacia Jogger, questa volta però l'abbiamo ritrovata con il nuovo look estetico e ovviamente con alimentazione doppia. Nel 2023 la gamma completa di Dacia ha subito un restyling apparentemente superficiale ma che in realtà ha avuto un impatto più profondo di quanto si possa immaginare. Tutte le nuove auto del brand rumeno in vendita infatti presentano il nuovo logo presentato agli inizi del 2022 sia sui badge esterni - che abbandonano quello storico considerato un po' troppo "cheap" - sia nei dettagli interni come sul volante.



Anche le palette colori sono cambiate, il protagonista oggi - come abbiamo potuto vedere alla presentazione - è il verde "Lichen Kaki" che è disponibile su tutta la gamma e dobbiamo dire che - contestualizzato al nuovo look - fa davvero un bel figurone.

Noi abbiamo effettuato un test della Dacia Jogger ECO-G 100 su un percorso di circa 70 chilometri composto principalmente da strade urbane e di montagna, ricche di salite, discese e tornanti lenti, percorsi ideali per valutare il comportamento della monovolume a 7 posti con motore bifuel.



Due sono stati secondo noi i punti di forza che abbiamo ritrovato in questa vettura che già avevamo provato alla presentazione nazionale a Nizza (proviamo Dacia Jogger, 7 posti dal prezzo imbattibile): l'eccellente risposta del motore - cosa non scontata quando si attiva l'alimentazione a gas - anche nei tratti più ripidi e la capacità dei serbatoi estremamente elevata, nello specifico 40 litri per il GPL e 50 litri per la benzina, che si è tradotta in un'autonomia iniziale di oltre 1.200 km.



Buona anche la dinamica di guida, seppure la Jogger non sia un'auto con grosse velleità sportive riconosciamo a questa vettura un buon assetto equilibrato e uno sterzo morbido ma preciso il giusto.

L'unico neo l'abbiamo riscontrato durante il passaggio da benzina a GPL: questo deve essere effettuato manualmente attraverso un pulsante posizionato in basso a sinistra del volante, il che potrebbe risultare scomodo per il conducente, infatti oltre che essere nascosto è anche una fonte potenziale di distrazione.



Non male i consumi: il computer di bordo ha segnato alla fine del test un consumo combinato di 8.3 litri/100 km ma dobbiamo considerare che abbiamo affrontato un percorso caratterizzato da salite e frequenti ripartenze a causa del traffico intenso nei pressi di Como.



Chiudiamo infine con il listino: la Dacia Jogger offre quattro opzioni di allestimento partendo da Essential a 17.800 euro, Expression a 19.700 euro, Extreme (quella provata da noi) a 20.700 euro ed infine Extreme Up a 21.200 euro.

La Dacia Duster invece è disponibile nella versione entry level Essential a partire da 18.500 euro, il prezzo poi aumenta man mano che si sale con gli allestimenti più ricchi di optional come per esempio Expression a 19.400 euro, Journey a 20.700 euro, Journey Up a 21.000 euro e infine Extreme a 21.550 euro.



Per quanto riguarda la Dacia Sandero ci sono due opzioni disponibili: Essential che parte da 14.300 euro ed Expression che costa 15.250 euro per la Streetway mentre per la Stepway (modello più offroad nell'estetica, per saperne di più: guidiamo la Dacia Sandero Stepway GPL) si configura con un prezzo che parte da 15.700 euro per la versione Essential, 16.550 euro per la Expression, 17.550 euro per la Extreme e infine 18.050 euro per la Extreme Up.