La Renault Mégane elettrica dopo 3.200 km: pregi e difetti dell'EV francese

Dopo i 4.500 km percorsi con la Ford Mustang Mach-E GT lo scorso anno, in questo 2023 abbiamo scelto un'auto elettrica radicalmente diversa per fare il nostro consueto viaggio estivo a zero emissioni. Come vi abbiamo raccontato nell'articolo Dal Trentino alla Calabria un anno dopo, abbiamo optato per una Renault Mégane E-Tech per ragioni ben specifiche.

Andando verso sud, dove la rete di ricarica ad alta potenza non è ancora molto sviluppata, volevamo un'elettrica che avesse una batteria non superiore ai 64 kWh (la nostra Mégane ne aveva 60), che non fosse eccessivamente potente (220 CV con singolo motore sono più che sufficienti per divertirsi) e pesante, ma soprattutto che avesse un caricatore di bordo AC da 22 kW, un dettaglio che per le nostre esigenze di viaggio si è dimostrato essenziale.

Del nostro slow road trip (volutamente slow, sia chiaro, non ci facciamo mai condizionare dall'elettrico: viaggiamo appositamente facendo molte tappe e soste) abbiamo già parlato nell'articolo che vi abbiamo linkato sopra, qui vogliamo invece focalizzarci proprio sulla Mégane E-Tech e spiegarvi una volta per tutte, dopo le diverse prove fatte negli ultimi 18 mesi, come si comporta l'elettrica francese.



Una Mégane E-Tech (quasi) full optional

Che la Renault Mégane E-Tech sia uno dei nostri EV preferiti non è certo un segreto. Su di lei abbiamo scritto parole entusiastiche in diversi articoli, un viaggio di 3.200 km però ci è servito a capire nel profondo i suoi pregi e i suoi difetti, che ovviamente non mancano, ma procediamo per gradi.

La versione scelta è stata una Techno EV60 220 CV Optimum Charge, un modello che vanta un singolo motore elettrico anteriore da 160 kW/220 CV, una batteria da 60 kWh, un caricatore di bordo AC da 22 kW e 130 kW in DC. Pur non essendo la variante top di gamma, ovvero la Iconic che vanta materiali interni leggermente più lavorati e pregiati, la Techno si è rivelata comunque una versione molto ricca, dotata anche di retrovisore interno digitale e di una completa suite di Guida Autonoma di Livello 2+ (da aggiungere però come extra in fase di configurazione). Perché la Techno è una versione particolarmente interessante? Perché è l'unica con batteria da 60 kWh e 220 CV a essere compatibile con gli attuali incentivi italiani, dei prezzi però parleremo in chiusura. Vogliamo subito partire con un aspetto chiave della Mégane: la dinamica di guida. Mettersi al volante della Mégane E-Tech da 220 CV è sempre un piacere, è un'elettrica che può avere una doppia anima, anzi tripla. Grazie alle diverse modalità di guida offerte da Renault, la vettura può limitare la sua potenza per sfruttare la modalità Eco, bilanciare le prestazioni in Comfort oppure dare sfogo a tutti i suoi kW in Sport.

Si tratta di tre profili che possono essere anche personalizzati, non in profondità ma avete comunque la capacità di selezionare una differente risposta dello sterzo, regolare il comportamento dell'aria condizionata e del motore per ogni singola modalità.

Il profilo migliore per le nostre esigenze è stato quello Sport, che abbiamo utilizzato praticamente per il 99% del tempo: permette al motore di avere la massima potenza disponibile in caso di bisogno, lo sterzo risponde in maniera più precisa (anche se risulta più pesante ma gestire, ma questo a noi piace), la climatizzazione settata su Standard invece bilancia in maniera ottima i consumi.

Abbiamo insomma guidato la Mégane E-Tech alle sue massime capacità, anche se questo non ha significato avere consumi maggiori. Il consumo di un'elettrica si deve moltissimo all'uso che fate del pedale dell'acceleratore, inoltre grazie alla frenata rigenerativa e alla vostra capacità di prevedere il comportamento del traffico avete la possibilità di recuperare un bel po' di kW in fase di guida.

Il sistema di bordo vi mette a disposizione anche un software di training che vi insegna le mosse migliori da effettuare per massimizzare l'efficienza, con la Mégane che assegna anche un voto da 0 a 100 al vostro stile di guida (e vi assicuriamo che ottenere il 100 non è affatto facile). Dopo 3.200 km, durante i quali abbiamo attraversato strade di tutti i tipi e tanta autostrada, i consumi medi si sono attestati fra i 15 e i 16 kWh/100 km, cifre ottime visto il nostro stile di guida spesso anche sportivo che permettono alla vettura di percorrere 375-400 km reali.

In autostrada ci si attesta attorno ai 270-300 km, viaggiare in lungo e in largo per tutta Italia è dunque un gioco da ragazzi, anche grazie all'infrastruttura di ricarica in continuo aggiornamento e alle numerose stazioni Free to X presenti sulla rete autostradale (ma non al sud). La ricarica DC della Mégane E-Tech non è fulminea, il mercato offre soluzioni sicuramente più aggressive dei 130 kW, su una batteria da 60 kWh è comunque una potenza accettabile.

L'80% si raggiunge abbastanza velocemente quando ci si ferma in autostrada, inoltre fra l'80% e il 100% il calo di potenza in DC non è eccessivo e si continua a ricaricare senza grosso affanno. Il vero asso nella manica di questa vettura però non è la ricarica DC, bensì la ricarica AC.



La ricarica AC da 22 kW cambia tutto

Non sono molte le auto elettriche dell'attuale mercato che offrono i 22 kW, per noi però tale feature è assolutamente essenziale in questo preciso momento storico. Fra 10 anni le auto saranno così efficienti e ci saranno talmente tante colonnine DC che (probabilmente) non avremo bisogno dei 22 kW AC, oggi però la possibilità di fermarsi in un paesino qualunque e ricaricare totalmente la propria auto elettrica nel giro di 90-120 minuti, al doppio della velocità di un charger qualsiasi da 11 kW, è un vero lusso.

Come diciamo spesso, non dovete immaginare il momento della ricarica come un qualcosa che vi faccia perdere tempo, da attendere rigirandosi i pollici: bisogna essere abbastanza scaltri da sfruttare i normali tempi morti. Per fare un esempio: siamo stati in visita a Gubbio e, mentre tutti si lanciavano alla ricerca di un parcheggio a pagamento su striscia blu, noi abbiamo messo a ricaricare la nostra Mégane E-Tech con carica residua attorno al 25% a una colonnina da 22 kW all'inizio del centro storico.

Mentre gli altri utenti hanno speso dei soldi per tenere la loro auto ferma in un parcheggio, noi abbiamo visitato la città, mangiato un boccone in un locale tipico, abbiamo climatizzato il nostro veicolo senza consumare la batteria e siamo ripartiti al fresco con la batteria completamente carica dopo circa 3 ore.

Ovviamente non ci siamo fermati appositamente a Gubbio per ricaricare: abbiamo sfruttato una sosta che avremmo fatto comunque per visitare la città. In casi come questi i 22 kW sono un game changer, lo ripetiamo: con un'elettrica più grande, magari con batteria da 100 kWh e carica AC limitata a 11 kW, arrivare a Gubbio con il 25% di carica residua avrebbe significato fermarsi per almeno 7 ore al fine di ripartire con il 100%.

La Mégane è anche un'elettrica che si gestisce facilmente alle colonnine: avendo la porta di ricarica frontale, sul lato sinistro, quasi mai c'è bisogno di fare manovre strane per ricaricare. Con gli EV che hanno la porta di ricarica posteriore abbiamo molti più problemi, soprattutto nei paesini dove non sempre è facile fare manovra.



Software e Guida Autonoma di livello premium

Come detto già altre volte in passato, la nuova Mégane E-Tech vince anche sul fronte della guida autonoma e del software di bordo. Con il passaggio ad Android Automotive Renault ha fatto "la mossa del secolo", portando su vetture accessibili a un pubblico di massa un software ultra versatile, comodo e facile da usare. Il sistema è perfettamente compatibile con Android Auto e Apple CarPlay Wireless, la Smartphone Replication diventa però quasi superflua visto che a bordo c'è già di default Android.

Google Maps è il navigatore di riferimento, con tutti i vantaggi del caso: possiamo visualizzarlo su entrambi gli schermi (noi solitamente usiamo la navigazione live sul quadro strumenti, mentre sul display centrale manteniamo la vista dall'alto dell'intero percorso, così da monitorare l'evoluzione del traffico e i percorsi alternativi disponibili), inoltre la perfetta integrazione con la vettura permette all'app di prevedere con quanta carica arriveremo a destinazione, se abbiamo necessità di ricaricare durante il tragitto oppure no.

Android Automotive OS ci mette a disposizione anche altre applicazioni, pensiamo ad Amazon Music e Waze solo per fare qualche esempio, per utilizzare queste app però è necessario stipulare un abbonamento dati aggiuntivo, oppure sfruttare l'hotspot del vostro telefono. Se proprio dobbiamo fare un appunto, il pianificatore dei viaggi su Google Maps non è molto preciso quando ci sono ricariche da fare, Renault ha però aggiornato tutto a fine agosto (la Renault Mégane E-Tech si aggiorna), al ritorno dal nostro viaggio, attendiamo dunque di provare una nuova elettrica del marchio per capire quali aggiustamenti siano stati fatti.



Un'app per smartphone da migliorare

Più preciso di Google Maps è il pianificatore dell'app Renault per iOS e Android: lo abbiamo trovato abbastanza ben fatto, inoltre ci permette di dire alla vettura quante persone abbiamo a bordo e quanti bagagli, così che il sistema possa calcolare ricariche e consumi anche in base al peso. L'applicazione per smartphone ha sicuramente un aspetto accattivante, sul fronte delle funzioni però bisogna migliorare - secondo noi - diversi aspetti: innanzitutto non è possibile bloccare/sbloccare le portiere da remoto.

Il key fob di Renault funziona in maniera impeccabile e basta allontanarsi di qualche metro perché la vettura si blocchi in automatico, poter controllare tutto da remoto però sarebbe una funzione aggiuntiva. Anche la climatizzazione merita delle righe di codice migliori: attualmente non è possibile scegliere nulla, né temperatura, né zone da raffreddare/riscaldare, niente. Possiamo solo avviare la climatizzazione che si gestisce in automatico, un'operazione che è anche difficile (se non impossibile) da annullare, oppure programmare, questi aspetti sono dunque tutti da aggiornare.

Abbiamo invece apprezzato, oltre al trip planner, anche lo storico delle ricariche che tiene traccia dei kWh ricaricati nel mese, con tempi e percentuali. In generale di stratta di un'app per smartphone che andrà sicuramente arricchita per fronteggiare l'agguerrita concorrenza e migliorare l'esperienza utente, Renault ci ha in ogni caso dimostrato che i lavori software continuano senza sosta (a bordo di nuova Renault Scénic E-Tech abbiamo visto il nuovo software).



Pompa di calore: mai più senza

Con l'aggiornamento di fine agosto 2023, la marca ha confermato anche l'arrivo di serie della pompa di calore su tutta la gamma: si tratta di una feature essenziale, sia per ottimizzare le temperature della batteria, sia per abbattere i consumi della climatizzazione all'interno dell'abitacolo.

Su quasi 500 kWh consumati nel corso del nostro viaggio, pochissimi sono serviti alla climatizzazione, una cifra davvero irrisoria che ha permesso di massimizzare l'autonomia. Abbiamo poco da recriminare anche sul fronte della guida autonoma: al suo massimo potenziale, la Mégane E-Tech è in grado di guidare in autonomia non solo sulle strade ad alta percorrenza e nel traffico congestionato, anche in ambiti extraurbani con presenza di rotatorie. Queste vengono rilevate senza problemi dal sistema, che lavora in simbiosi con le mappe di Google: sullo schermo viene visualizzata l'icona di una rotatoria e la vettura inizia a frenare per percorrere al meglio "l'incrocio". Solitamente ogni rotatoria viene percorsa fra i 30 e i 40 km/h, non appena si supera l'intersezione l'auto torna ad accelerare. Il controllo della precedenza spetta in ogni caso al conducente, sia chiaro, che in caso deve frenare prima che la vettura continui la marcia. Questo comportamento è del tutto normale, visto che la Guida Autonoma di Livello 2+ richiede la costante attenzione del conducente, che deve avere piedi pronti, occhi sulla strada e mani sul volante, sempre.

La guida autonoma contestuale funziona anche in presenza di curve, sempre grazie alle mappe di Google: se abbiamo impostato i 130 km/h in autostrada, il sistema può scendere a 100-110 km/h nel caso in cui vi sia una curva da affrontare in maniera più cauta. A velocità sostenuta il sistema però non è affidabile al 100%, nel senso che alcune curve non vengono rilevate correttamente e la velocità di percorrenza rimane comunque alta, ma ripetiamo che il conducente è tenuto a controllare costantemente l'andatura.



Il diavolo è nei dettagli

Finora sembra che la Renault Mégane E-Tech si avvicini alla perfezione, vi abbiamo però anticipato anche qualche difetto. Visti i prezzi di listino, ci si aspetterebbe una vettura di livello superiore, con elementi maggiormente premium all'interno dell'abitacolo, invece la marca tiene il freno abbastanza tirato su questo fronte. Su Mégane E-Tech non viene neppure offerto l'allestimento Esprit Alpine, che invece secondo noi farebbe fare un enorme salto alla vettura (il trim Esprit Alpine è ormai disponibile anche sulla nuova Clio E-Tech Hybrid).

Il portellone del bagagliaio è completamente manuale, manca un sistema elettroattuato per l'apertura e la chiusura, inoltre le rifiniture dell'auto non sono eccelse nel baule. Basta sollevare la copertura del bagagliaio per vedere il metallo del pianale. Tutti dettagli che pagano lo scotto della tecnologia elettrica: per mantenere i prezzi attuali, Renault è dovuta scendere a degli ovvi compromessi, più o meno alla stessa cifra si può invece avere una Austral E-Tech Hybrid full optional, dal feeling davvero premium e comfort maggiore. Nel caso voleste un'esperienza di livello superiore, ma comunque 100% elettrica, non vi resta che attendere la commercializzazione di nuova Scénic E-Tech, disponibile con allestimento Esprit Alpine e dotata di un appeal maggiormente premium di Mégane, anche se salgono anche i prezzi.

Mégane E-Tech vince invece sul fronte delle dimensioni e della versatilità: se volete un'elettrica compatta che possa accompagnarvi anche in lunghi viaggi, i 4.200 mm di lunghezza della vettura francese sono inarrivabili, non tutti del resto vogliono SUV ingombranti. Fra gli aspetti assolutamente positivi metteremmo anche il design: cattura immediatamente l'attenzione ed è senza alcun dubbio originale, qui però si entra nella sfera dei gusti personali.



Quanto costa la Mégane E-Tech Electric

Arrivati alla fine del nostro viaggio, cerchiamo di capire quanto costa la nuova Mégane E-Tech Electric dopo il recente aggiornamento del listino. Alla base della piramide troviamo la nuova Evolution ER, una EV60 Optimum Charge con 130 CV di potenza che si può avere a partire da 40.950 euro oppure 157 euro al mese. Il trim superiore è il Techno EV60 220 CV Optimum Charge, la variante che consigliamo "senza se e senza ma": è compatibile con gli incentivi, ha un allestimento più ricco e soprattutto vanta il motore da 220 CV che tanto abbiamo apprezzato in viaggio.

Si può avere a 42.450 euro, appena 1.500 euro in più rispetto alla Evolution ER: è lei la vettura su cui puntare. Al top della gamma troviamo infine la Iconic EV60 220 CV Optimum Charge, con dettagli esclusivi sia all'interno che all'interno, il suo prezzo di 45.450 euro però la pone al di fuori degli incentivi, probabilmente in questo preciso momento storico non è il migliore affare che possiate fare. L'ultima scelta però, come sempre, spetta a voi...