Nuova Renault Arkana E-Tech 145: la nostra prova su strada

Né SUV né coupé, la nuova Renault Arkana 2021 è si presenta a noi della redazione di Everyeye con un corpo vettura tutt'altro che scontato. La Renaulution, la rivoluzione firmata Renault, continua ad avanzare e l'intento di sovvertire i codici tradizionali del mercato stanno iniziando a concretizzarsi.

La casa della Losanga lancia una sfida a Toyota C-HR e osa nel settore dei SUV coupé, finora dominato dai marchi premium. Lo fa con un veicolo dal design deciso, filante, muscoloso ma ben riconoscibile e ricco di caratteri tipici della casa francese. Tanto spazio e comfort da prima della classe, questa è la formula che Arkana propone mentre si arma delle più recenti tecnologie di elettrificazione per abbattere i consumi e sfruttare le sue doti nei centri abitati. L'abbiamo provata sulle strade di Milano in anteprima nella versione E-Tech 145 Full Hybrid in allestimento R.S. Line, con motore 1.6 litri e batteria con capacità di 1.2 kWh.



Design e Interni

Costruita in Corea del Sud sulla piattaforma CMF-B (stessa di Clio e Captur) la nuova Renault Arkana si mostra con un design inconfondibile: muscolosa ma affilata, la nuova linea a tetto spiovente è un mix riuscito tra dinamicità ed eleganza. Il kit estetico R.S Line poi accentua ulteriormente la sportività di questa vettura, grazie a uno spoilerino posteriore e paraurti con un taglio più aggressivo.

Restano comunque i tratti riconoscibili della casa della Losanga come la calandra frontale e i gruppi ottici "C-Shape" che integrano perfettamente questa vettura nella line-up della famiglia.

Non è particolarmente compatta, misura infatti 4.57 metri in lunghezza, 1.82 metri in larghezza e 1.57 metri in altezza ma riesce comunque a districarsi abilmente in mezzo alla giungla urbana di una città come Milano.

Le dimensioni generose poi aiutano molto la vita a bordo, non lasciatevi ingannare dalla linea filante da coupé. Lo spazio per i passeggeri posteriori è più che dignitoso anche per utenti più alti di 1.80 metri, mentre la capacità del baule, che sulle versioni tradizionali è di circa 517 litri, scende a 480 litri sui modelli E-Tech.



Gli interni, nel nostro caso allestiti R.S Line, si presentano in veste sportiveggiante. I sedili elettrici, molto comodi e avvolgenti, sono in misto pelle-alcantara con cuciture rosse e permettono una posizione di guida rialzata utile alla guida cittadina.

I rivestimenti sono tutti di colore scuro con trim in carbon fiber look e finiture rosse a riprendere cuciture e cinture di sicurezza, anch'esse impreziosite da dettagli in rosso.

Lo stile di cruscotto e tunnel centrale ricorda vagamente quello di Captur E-Tech che abbiamo provato recentemente, questa volta però sparisce il sistema a "due piani".

Il cockpit digitale è chiaro e ben leggibile mentre troviamo un grande schermo verticale da 9.3" su cui viene gestito in toto l'infotainment con sistema sistema multimediale Easy Link, compatibile con Android Auto ed Apple Carplay.



La Tecnica

Abbiamo guidato Arkana E-Tech 145 su un percorso misto, partendo dal traffico di punta milanese fino a spostarci su strade extraurbane e percorrenze lineari come quelle autostradali. Come per Captur E-Tech, abbiamo assolutamente apprezzato il sistema ibrido della casa francese. Il focus è sempre sulla modalità elettrica, utilissima in città durante le ripartenze a emissioni (anche sonore) zero.

La tecnologia ibrida di Renault Arkana, la stessa provata anche su Clio E-Tech, è un portento di tecnologia che vanta oltre 150 brevetti e attinge direttamente dal know-how ottenuto dall'esperienza di Alpine in Formula 1.

Il sistema ibrido della Losanga viene chiamato "serie-parallelo" ed è in grado di offre molteplici combo, gestibili tutte attraverso il sistema multimediale Easy Link, di utilizzo tra unità termica e motore elettrico.

Nello specifico parliamo di una motorizzazione da 145 CV composta da un propulsore L-4 a benzina, di cilindrata 1.6 aspirato da 94 CV (69 kW), a cui viene affiancato un tandem di motori elettrici: uno da 36 kW e uno starter ad alta tensione HSG (High-Voltage Starter Generator) da 15 kW che lavora insieme al motore endotermico per fornire energia alla batteria durante l'utilizzo in modalità ibrida.



Anche la trasmissione è del tutto innovativa: gli innesti a denti clutchless garantiscono cambiate automatiche senza l'aiuto di un sincronizzatore mentre l'HSG allinea i giri del propulsore a benzina con quelli del motore elettrico.

Il risultato è un cambio con passaggi di marcia senza esitazioni, mentre nel frattempo si sfrutta la coppia del gruppo termico quando è in tandem con quello elettrico. Geniale vero?

Il tutto si traduce, grazie alla batteria da 1,2 kWh, in un'autonomia 100% Full Electric di circa 3 km, ma la piena potenzialità la si ottiene utilizzando la modalità MySense in cui termico ed elettrico collaborano, cosa che permette, sfruttando anche la frenata rigenerativa aumentata, di viaggiare in modalità 100% elettrica per quasi l'80% del tragitto cittadino. I consumi di conseguenza sono davvero contenuti: 4,8l/100 km, mentre le emissioni di CO2 sono pari a 108 g/km.



La Renault Arkana secondo noi

Arkana è sicuramente una novità in questo settore, prima della vettura della Losanga solo Toyota con C-HR - e Ssangyong, con la poco compresa Actyon - ha tentato la via del SUV coupé "democratico".

Il risultato è un prodotto indubbiamente bello da vedere, caratterizzato da una silhouette moderna ma molto riconoscibile, e soprattutto in linea con tutti gli standard tecnologici moderni. Nonostante l'aspetto sportivo, Arkana E-Tech è molto più a suo agio tra il traffico cittadino piuttosto che tra le curve in campagna, anche in virtù delle scelte fatte dalla casa madre.

Lo sterzo è filtrato ma comunque preciso, mentre l'assetto è stato studiato per mantenere una discreta altezza da terra senza però penalizzare eccessivamente la guida dinamica. Il comfort di guida è parecchio elevato, l'insonorizzazione è ben studiata anche se, come per Captur, il subentro del motore termico è tutt'altro che impercettibile e le quattro marce disponibili portano i giri motore a un livello abbastanza elevato.

Manca forse un po' di brio ma esistono altre versioni oltre a quella testata, come quella micro ibrida da 160 CV o la futura Alpine, che andranno sicuramente a colmare quel bisogno di aggressività che suggerisce un'auto con questo carattere e design.

Infine lodiamo la qualità degli interni: soprattutto col pacchetto R.S Line vi troverete di fronte a un ambiente razionale, ben curato, per nulla caotico ma che strizza un occhio ai modelli sportivi della gamma. Avremmo forse evitato l'abuso di carbon look e di alcune plastiche un po' troppo cheap sulla plancia, ma sono tutti dettagli che in futuro sicuramente verranno sistemati.

La nuova Arkana E-Tech 145 è già disponibile in concessionaria a partire da 31.850 euro, un prezzo niente male considerando che parliamo di una vettura ricchissima di tecnologia a bordo e disponibile solo in allestimenti top di gamma Intens e R.S Line.