Range Rover Velar P400e alla prova: un'ibrida plug-in grande in tutto

L'animo british è sicuramente rimasto ma ormai Land Rover ha un cuore internazionale. L'arrivo di Tata Motors nel 2008 ma soprattutto il tocco magico di Massimo Frascella, a capo del design del gruppo Jaguar Land Rover negli ultimi anni, ci hanno regalato alcuni dei SUV più iconici che si possano vedere sulle strade. Range Rover Velar è uno di questi, il mix di minimalismo e aggressività delle sue linee non passano inosservati, complice anche una mole che attira subito l'occhio.

Abbiamo trascorso un paio di settimane in sua compagnia, apprezzandone il comfort ma anche la sua abilità sui fondi sconnessi, che la rendono un SUV capace di andare ben oltre le strade asfaltate, il tutto con il massimo comfort e con soluzioni tecnologiche interessanti, che servono a limitarne, almeno in parte, la sete di benzina.

Un design che non invecchia, interni di lusso

Squadra che vince non si cambia. In effetti dal 2017, anno in cui è stata presentata la prima Velar, non ci sono state rivoluzioni. Non c'era bisogno di farle, perché nonostante gli anni il design della Velar rimane moderno e soprattutto riconoscibile fin dal primo sguardo.

Aggressività, minimalismo e lusso si fondono in un unicum del genere automobilistico, non ci sono altri SUV che assomigliano anche solo vagamente alla Velar, almeno al di fuori del mondo Land Rover. Il tutto con un'attenzione al dettaglio degna nota, come sottolineano le maniglie delle portiere a scomparsa, un elemento prettamente visivo ma che fa sempre il suo effetto. Le dimensioni sono importanti, con i suoi 4,8 metri di lunghezza, così come per la larghezza di 1,93 metri e l'altezza da terra di 1,69 metri. Una persona di bassa statura non ci sale proprio comodamente, ma è anche vero che una volta nell'abitacolo si ha quasi la sensazione di avere il completo dominio sulla strada, complice l'altezza che permette una visione totale di quello che ci circonda.

Anche per merito del massiccio e aggressivo aspetto esterno il senso di protezione all'interno è lampante, ma ci sono altri particolari a colpire. La Velar è un SUV che punta più sul comfort che sulla sportività, con morbidi e avvolgenti sedili in pelle e materiali di prima qualità: dalla plancia alle plastiche che compongono l'abitacolo il lusso traspare chiaramente.

Qualche compromesso c'è, anche se poco visibile, ad esempio le plastiche delle portiere in basso perdono la morbidezza dei materiali più a portata di mano, particolare che stona su un veicolo da oltre 100.000 euro, ma bisogna cercare per trovarle, in generale tutti i materiali a contatto con le mani sono eccellenti. Molto comodo è poi il portaoggetti centrale, che circonda il selettore del cambio automatico, in grado di accogliere diversi elementi, dai telefoni alle chiavi.

Lo spazio all'interno è elevato, in cinque si sta comodi, inoltre il bagagliaio da 673 litri, che possono diventare 1.731 abbattendo i sedili, basta per tutti, con il solo limite dell'altezza di carico piuttosto elevata.

Infotainment completo e tanti ADAS

Sulla Velar è installato un sistema di infotainment ben studiato, in cui la parte digitale non è preponderante rispetto a quella analogica. Lo schermo più grande è installato nella zona bassa del cruscotto ed è dedicato alla gestione del condizionatore, del riscaldamento dei sedili e delle modalità di guida.

Il 90% di queste impostazioni sono regolabili prima di mettere in moto il veicolo, per le regolazioni rapide del condizionatore e del volume della radio ci sono delle pratiche manopole. Il mix è perfetto perché così si limita l'utilizzo del touch durante la marcia, non sempre immediato. Capiterà raramente quindi di entrare nel menù del condizionatore durante la guida, più facile è invece avere bisogno delle opzioni che permettono di scegliere le modalità di guida. Anche qui è tutto studiato bene, con pulsanti grandi e ben distanziati, che permettono di scegliere se andare in modalità ibrida o elettrica pura, oppure escludere la batteria e procedere con il solo motore a benzina. Ci sono poi diversi programmi che cambiano anche radicalmente le prestazioni, tra la modalità Comfort e quella Stradale ad esempio c'è un abisso in termini di performance. La vera particolarità però sono i programmi dedicati al fuoristrada, che adattano la Velar a diversi tipi di fondi, da quelli secchi a quelli sabbiosi e a quelli ghiacciati, con la possibilità di attivare l'assistente per le discese più ripide e persino il rilevatore di guadi.

Insomma l'animo off-road è lampante, ecco perché, se acquistate una Velar, sarebbe meglio sfruttarla per quella che è, ovvero un SUV cittadino ma in grado di destreggiarsi anche in ambienti meno confortevoli: per un uso al 100% stradale probabilmente conviene guardare ad altri modelli. Tornando all'infotainment, ad altezza del cruscotto si possono vedere due schermi, il primo va a sostituire la strumentazione analogica davanti al guidatore, utilizzato per avere informazioni su velocità, navigazione e poco altro, mentre sulla destra al centro della plancia c'è lo schermo principale.

Da qui si ha accesso alla navigazione satellitare, ai dati sui consumi e sulla durata della batteria e alle impostazioni della vettura, per uno schermo che è anche inclinabile a piacimento per regolarlo in base alle proprie esigenze. Da qui si possono sfruttare anche Apple CarPlay e Android Auto, ovviamente wireless, che funzionano alla perfezione. Da segnalare l'ottimo impianto audio, dal piacevole sound caldo, che aumenta ancora di più il comfort durante la marcia.

A proposito di comfort, la Velar ha tutti gli ADAS di cui si ha bisogno, dal Cruise Control Adattivo alla frenata d'emergenza, fino al mantenimento della corsia. Qui qualche aggiornamento è necessario, ad esempio il mantenimento della corsia funziona ma non riesce a restare in posizione centrale, correggendo la direzione solo quando si è molto vicini al limite della carreggiata. Ottimo invece l'avviso di pericolo in caso di frenata brusca del veicolo che ci precede: lo abbiamo visto in azione e ha dimostrato un tempismo perfetto.

Prestazioni e consumi

La Range Rover Velar P400e offre un motore a benzina 2.0 turbo da 300 CV, utilizzato in coppia con un propulsore elettrico da 143 CV alimentato da una batteria da 17,1 kWh, che promette un'autonomia di 50 km in solo elettrico. Nel complesso i due motori permettono una potenza di 404 CV e una coppia massima di 400 Nm, con una velocità di punta di 209 Km/h.

Abbiamo provato la Velar in contesti molto diversi, dalla città all'autostrada, passando per un po' di sterrato, scoprendo una vettura votata più al comfort che alla sportività, come abbiamo ricordato anche sopra. Le prestazioni cambiano molto in base ai programmi scelti, ma andiamo con ordine e partiamo dalla modalità ibrida, l'ideale nei percorsi misti. Il preset di marcia principale si chiama Comfort e l'abbiamo trovato un po' troppo conservativo nelle prestazioni, soprattutto nella risposta dell'acceleratore. Se si attiva il preset Stradale invece le prestazioni aumentano enormemente, con uno 0-100 km/h possibile in soli 5,4 secondi, un tripudio di potenza che incolla al sedile ed è quasi inaspettato per una vettura da 2.200 kg di peso. Una via di mezzo tra i due preset potrebbe essere funzionale e rendere la guida leggermente più dinamica senza incidere troppo sui consumi. A questo proposito, in un percorso di circa un'ora e mezza fatto al 60% in autostrada e al 40% nel traffico cittadino, in modalità ibrida abbiamo registrato un consumo di 5,5 litri per 100 km, niente male vista la stazza. Dall'altra parte però, senza l'aiuto del motore elettrico, questo valore può tranquillamente raddoppiare in città.



Se invece si sceglie la modalità EV la Velar è in grado, sulla carta, di viaggiare per circa 50 Km, un range chilometrico difficile da raggiungere, anche stando molto attenti al piede. Si possono percorrere circa 40 Km in modalità elettrica da quanto abbiamo visto, più che sufficienti per sbrigare le faccende quotidiane in una città di medie dimensioni, ma troppo pochi per i centri urbani più grandi, come Milano magari, dove al traffico cittadino si alternano passaggi sulle tangenziali che fanno scendere presto la durata della batteria.

Anche la modalità elettrica è votata al comfort, i 143 CV permettono una guida tranquilla ma il peso della vettura non consente di più. Il bilanciamento dei preset di guida è migliorabile quindi, ma una volta a bordo l'assetto morbido e le sospensioni rendono la marcia molto piacevole, con le asperità dell'asfalto che vengono assorbite molto bene e un'insonorizzazione efficace nell'isolare dai rumori esterni.



In definitiva, la Range Rover Velar ci è piaciuta? Si ma con qualche riserva, visto anche il costo di poco più di 100.000 euro per questa versione ibrida. Il design è sicuramente uno dei suoi punti forti, è difficile non apprezzare queste linee minimali ma allo stesso tempo moderne e aggressive. Altro pregio è il comfort di marcia, si viaggia protetti nella bambagia sulla Velar, merito delle sospensioni che assorbono molto bene le asperità e dell'isolamento acustico, oltre che dell'ottimo infotainment. Se poi si cerca qualche emozione la modalità stradale ibrida la rende molto scattante, a patto di rimanere sul dritto e di non azzardare troppo in curva.

Di contro abbiamo dei preset di guida da calibrare meglio e dei consumi un po' troppo elevati se si esce dalla modalità ibrida, ma del resto con questa massa è difficile chiedere di più. A questo punto siamo curiosi di provare anche il recente restyling (ufficiale il nuovo Range Rover Velar 2024), che potrebbe andare a limare i pochi punti deboli di un SUV davvero particolare.