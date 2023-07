Proviamo la Volkswagen ID.3 di seconda generazione: migliorata dagli utenti

Era l'ottobre del 2020 e, in un momento che potete ricordare come molto particolare, abbiamo guidato per la prima volta la Volkswagen ID.3 di primissima generazione. Una novità assoluta per il mercato, una rivoluzione per il marchio di Wolfsburg, che per la prima volta creava un veicolo totalmente elettrico su una piattaforma ad hoc, la famosa MEB che avrebbe rappresentato la base di tutta la famiglia ID. Da allora di proverbiale acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e per la ID.3 di casa Volkswagen è addirittura arrivato il momento di un importante restyling.

Una seconda generazione che porta con sé diverse novità e risolve alcune criticità segnalate nel corso degli anni dagli stessi utenti, con cui Volkswagen ha lavorato a stretto giro.

Delle novità della new gen di Volkswagen ID.3 abbiamo già parlato abbondantemente, abbiamo anche già visto la vettura accanto alla ID.3 originale in un'anteprima statica nel quartier generale di Volkswagen a Verona, oggi invece è finalmente arrivato il momento di guidarla e toccare con mano gli elementi aggiornati. Ecco cosa pensiamo di nuova Volkswagen ID.3.



Volkswagen ID.3 si fa (ancora più) bella

Anche se della nuova Volkswagen ID.3 abbiamo già parlato in altri articoli, conviene in ogni caso partire con un piccolo recap delle novità. Sul fronte delle dimensioni il corpo macchina è rimasto quasi invariato, abbiamo 4.263 mm di lunghezza (2 mm in più rispetto all'originale ID.3), 1.809 mm di larghezza, 1.552 mm di altezza.

Rispetto alla Golf 8 la nuova ID.3 è più corta di 2,1 cm, 2 cm più larga e 6,1 cm più alta, inoltre offre 385 litri di bagagliaio, 4 litri in più di Golf 8. Guardando al raggio di sterzata abbiamo 10,3 metri, 60 cm in meno rispetto a Golf 8. Differenze che vanno insomma cercate con il lanternino, più o meno abbiamo a che fare con le medesime dimensioni dell'iconica Golf di Wolfsburg. Rispetto alla prima ID.3 invece questa seconda generazione offre un nuovo cofano, senza più la fascia di plastica nera che aveva caratterizzato (in peggio, secondo noi) la vettura originale, un nuovo paraurti più accattivante, nuovi colori carrozzeria, nuovi fari posteriori e una potenza di ricarica fino a 170 kW con funzione Plug & Charge - di cui parleremo a breve. Abbiamo importanti aggiornamenti anche all'interno: sparisce infatti il display base e arriva il 12" di serie su tutte le versioni. La qualità degli interni è stata sensibilmente migliorata, con meno plastiche rigide a vista, materiali sostenibili e nuove finiture per le portiere, che prima potevano risultare un po' troppo spartane. Novità che abbiamo davvero apprezzato e che rendono il prezzo di listino più in linea con l'offerta.

Nuova ID.3 offre ovviamente anche tanta tecnologia: abbiamo avanzati sistemi di assistenza alla guida come l'Intelligent Travel Assist con cambio di corsia assistito, il Park Assist Plus con funzione memorizzazione, che può memorizzare una manovra di parcheggio entro 50 metri, un head-up display di nuova generazione con Realtà Aumentata. Attenzione però perché alcune di queste funzioni si possono avere solo a pagamento, oppure scegliendo il pacchetto Pro S.



Formula che funziona non si cambia

Sul fronte tecnico, Volkswagen ha confermato l'ottima formula della prima generazione, con un motore elettrico posteriore (dunque abbiamo una trazione RWD) da 150 kW/204 CV identico per entrambe le versioni a listino, ovvero Pro Performance e Pro S.

L'unica differenza fra le due varianti riguarda la batteria: abbiamo tagli da 58 kWh e 77 kWh. Con la prima batteria si percorrono dai 397 ai 429 km WLTP, mentre con la variante Pro S abbiamo 529-558 km. La velocità è limitata a 160 km/h su entrambe le versioni, cambia però il peso (dice Volkswagen di circa 150 kg a svantaggio della 77 kWh, ovviamente) e l'accelerazione: con la batteria da 58 kWh si percorre lo 0-100 km/h in 7,4 secondi, con la 77 kWh in 7,9 secondi, dunque sostanzialmente abbiamo differenze marginali fra le due versioni in termini di prestazioni. Guardando alla potenza di ricarica abbiamo 11 kW in AC e 120 in DC per la 58 kWh, 170 kW sulla 77 kWh. Una volta saliti a bordo della nostra ID.3 Pro S in colorazione Dark Olivine Green Metallic (nuova colorazione che ci ha davvero convinti) abbiamo subito notato la migliore fattura degli interni e la comodità del display da 12", ora di serie anche sulla Pro Performance.

L'infotainment di bordo ha ora un processore più veloce che fa girare il sistema in maniera più fluida rispetto al passato, nonostante questo riteniamo che il software Volkswagen sia ancora un po' farraginoso e poco intuitivo; è pieno di funzioni e un utente che arriva da un'automobile datata potrebbe avere inizialmente più di un problema.

La casa tedesca sa in ogni caso che oggi il pubblico vuole utilizzare Apple CarPlay e Android Auto, non a caso nuova ID.3 viene venduta senza navigatore di serie (che può essere aggiunto come optional con funzioni avanzate come il traffico in tempo reale e tanto altro) ma con la Smartphone Replication wireless.

Volkswagen ha migliorato anche il piccolo quadro strumenti al di là dello sterzo, che ora risulta più fluido, più definito e con più informazioni a vista. Le tre modalità di guida restano invariate, così come anche la dinamica, pensata per essere rilassata e votata al comfort, nonostante la buona coppia del motore elettrico Volkswagen. Nel momento del bisogno infatti possiamo avere tutti i 310 Nm di coppia forniti dal propulsore, a patto di impostare la modalità SPORT. Guidare nuova ID.3 infatti è appagante e divertente, l'accelerazione è marcata ed effettuare sorpassi oppure uscire dalle curve in maniera dinamica è un vero piacere. Certo parliamo di una vettura che non è proprio un peso piuma, soprattutto nella sua variante più "cicciosa" da 77 kWh.

Siamo vicini ai 2.000 kg, una stazza che si sente tutta in fase di marcia, soprattutto quando occorre frenare in maniera decisa. Volkswagen ha optato per una soluzione "curiosa" per la sua ID.3, che non è stata "corretta" su questa seconda generazione. Abbiamo freni a disco solo all'anteriore, mentre al posteriore abbiamo tradizionali freni a tamburo. Aiutano a contenere i costi, è ovvio, ma non regalano una frenata appagante in ogni situazione. Sono perfettamente sufficienti mantenendo uno stile di guida pacato e votato al comfort, così come nuova ID.3 andrebbe guidata, per chi ha invece il piede un po' più sportivo potrebbero rappresentare un piccolo problema. In ogni caso è probabile che il 90% del pubblico neppure si accorga di avere freni a tamburo al posteriore, da buoni tester però dobbiamo comunque segnalare la cosa.

Nel nostro breve test drive fra le colline attorno a Verona non abbiamo potuto provare la ricarica di nuova ID.3, questo nuovo modello si presenta in ogni caso con una funzione interessante: il Plug & Charge. Con questo sistema, presso le stazioni di ricarica abilitate, non dovete fare altro che prendere il cavo di ricarica, immetterlo nella presa e attendere che la ricarica parta in automatico, senza bisogno di smanettare sulla vostra app preferita o tirare fuori la schedina RFID dal portafogli. La ricarica è in questo modo semplificata, il corretto funzionamento del Plug & Charge dipende comunque dal distributore e dalla singola stazione. A oggi, come ci ha rivelato Volkswagen, sono compatibili diverse stazioni Enel X e IONITY, siamo però certi che si aggiungeranno nuovi operatori prossimamente.



Nuova Volkswagen ID.3 secondo noi

Un test drive di poche ore non è certo sufficiente ad avere un quadro completo sulla vettura, sono tante le funzioni che dovremo approfondire in un futuro long test drive, tuttavia questa nuova ID.3 si presenta sul mercato più matura rispetto al passato. Sul fronte tecnologico abbiamo più o meno la medesima esperienza della prima generazione, batteria e motore non sono cambiati ad esempio, Volkswagen ha però migliorato il software di bordo, che ora riesce a rendere la vettura ancora più efficiente e a guadagnare qualche chilometro di autonomia, l'infotainment e soprattutto la qualità degli interni, ora sicuramente più in linea con l'offerta commerciale.

Già, l'offerta: nuova ID.3 ha due versioni a listino, Pro Performance e Pro S, di cui abbiamo parlato sopra. La prima variante da 58 kWh si può avere da 41.900 euro, dunque è perfettamente compatibile con l'attuale Ecobonus, per i 77 kWh invece sono necessari 50.000 euro. L'allestimento di partenza Pro Performance non è affatto male, vi consigliamo però di configurare almeno i cerchi in lega, così da sostituire i cerchi base in acciaio da 18" che non fanno onore a una vettura da oltre 40.000 euro. Se avete bisogno di più autonomia, la variante da 77 kWh è sicuramente ottima ma attenti a un dettaglio: è omologata solo per quattro passeggeri per motivi di peso.

Volkswagen sta lavorando a una versione da 77 kWh omologata per cinque passeggeri ma non è ancora disponibile, dunque il nostro consiglio (per ora) è di rimanere sulla 50 kWh che comunque promette circa 400 km di autonomia. In questo modo potete avere i cinque posti omologati e sfruttare l'Ecobonus, anche configurando i cerchi in lega. Facciamo un esempio: ID.3 Pro Performance con carrozzeria metallizzata e cerchi in lega da 18" East Darry viene (tolti i 5.000 euro di Ecobonus con rottamazione) 38.395 euro.

Tuttavia esiste l'interessante Progetto Valore Volkswagen: la Pro Performance base si può avere in 23 rate da 199 euro con 4.900 euro di anticipo, 20.000 km inclusi e rata finale di 28.599 euro (TAN 3,99%, TAEG 4,95%), più o meno lo stesso prezzo che pagheremmo per una Polo. Presto sarà poi introdotta anche una formula Noleggio che promette di essere "condivisibile, flessibile e con un'uscita senza penali", attendiamo però maggiori dettagli da Volkswagen. Per il momento non possiamo che lodare gli aggiornamenti fatti a Woflsburg, con nuova ID.3 che è oggi più curata, ricca e tecnologica, con un pizzico di sportività in più all'esterno che di certo non guasta.