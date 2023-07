Proviamo il nuovo Navee V40: tecnologia Xiaomi e funzioni inedite

Quando si parla di monopattini elettrici esistono dei marchi che balzano alla mente prima di altri, leader di settore che la fanno da padroni in termini di vendite, tuttavia esistono brand meno conosciuti che però potrebbero farci fare degli ottimi affari.

Oggi pensiamo in particolare a Navee, un marchio che a molti di voi potrebbe non dire molto ma che in realtà porta sul mercato prodotti interessanti e dal prezzo aggressivo. In questo 2023 l'azienda è stata particolarmente attiva in Italia, ha infatti lanciato le versioni aggiornate dei suoi monopattini V40, V40 Pro e V50 completi di frecce direzionali ma non solo.

In questo articolo vogliamo parlare in modo approfondito del Navee V40, prossimamente però affronteremo anche il capitolo V40 Pro, monopattino con qualche chicca in più del V40 appena lanciato nel nostro Paese dal brand.



Navee, Xiaomi e Segway

Partiamo dalle basi: il settore dei monopattini elettrici è quantomai saturo e pieno di prodotti di ogni tipo, molti dei quali fra l'altro si assomigliano. Le collaborazioni e le partnership sono all'ordine del giorno e Navee ha scelto come business partner i migliori brand del momento.

Pensiamo a Xiaomi e Segway, due lati della stessa medaglia che portano sul mercato prodotti differenti ma dall'elettronica simile. Il Navee V40 pesca in effetti da entrambi i mondi: l'elettronica di bordo è di stampo Xiaomi, non a caso il V40 è perfettamente compatibile con l'app Xiaomi Home, attraverso la quale gestire in modo smart tutte le opzioni del prodotto. Sul fronte del design invece il Navee V40 prende sicuramente spunto dalla Serie F di Segway, anche se il brand ha personalizzato il manubrio e aggiunto qualche preziosa feature. Tecnicamente parlando, dunque, il Navee V40 non è altro che una riedizione del Segway-Ninebot F40I, e questo non è certo uno svantaggio. Abbiamo infatti un motore da 300 W che può arrivare a un picco di 600 W per risalire pendenze del 15%, pneumatici a camera d'aria da 10 pollici, un doppio sistema frenante con disco al posteriore e freno motore all'anteriore, certificazione IP55 contro la pioggia e una comoda autonomia di 40 km che ci ha pienamente soddisfatti. Il sistema sarebbe perfettamente in grado di raggiungere i 25 km/h, le normative italiane però impongono a Navee un limite di 20 km/h, la massima velocità raggiungibile in modalità S(port).

Abbiamo poi una modalità di guida per viaggiare all'interno di aree pedonali, con velocità limitata a 6 km/h, e una modalità intermedia D che limita il tutto a 15 km/h. Sempre a proposito di leggi, il Navee V40 presenta anche le frecce direzionali, ormai obbligatorie in Italia sui monopattini elettrici. In vista di un futuro alquanto incerto, il V40 è anche già dotato di placca porta targa, altra novità che potrebbe essere introdotta dall'attuale Governo.



Solidità e feature originali

Fin qui l'impronta di Xiaomi e Segway è stata alquanto marcata, e questo è per noi una garanzia di qualità e di affidabilità. La mano di Navee però si nota quando si guarda al manubrio, con l'azienda che ha scelto secondo noi un buon acceleratore con pulsante di accensione integrato. Al centro poi campeggia un display "sospeso" davvero bello da guardare, luminoso quanto basta per la luce diretta del sole e con icone di grandi dimensioni.

Purtroppo per quanto riguarda le frecce, che comunque funzionano in maniera impeccabile alle due estremità del manubrio, dobbiamo segnalare lo stesso sistema dello Xiaomi Electric Scooter 4 (la prova del nuovo Xiaomi Electric Scooter 4), con i pulsanti delle frecce Destra-Sinistra posizionati rispettivamente Sotto-Sopra, una soluzione secondo noi infelice che può facilmente indurre all'errore in fase di marcia. Pensiamo che i pulsanti delle frecce vadano installati in maniera classica, in orizzontale, non in verticale, come ad esempio succede sullo Xiaomi Electric Scooter 4 Pro. Parliamo in ogni caso di un dettaglio marginale, a cui ci si può abituare con un po' di pazienza.

Il Navee V40 si fa poi notare per via di un alloggiamento "segreto" per un Apple AirTag, così che il monopattino diventi rintracciabile in caso di furto. Tuttavia l'alloggiamento si trova alla base del tubo del manubrio, accessibile quando si ripiega il monopattino, diciamo che avremmo preferito una soluzione ancora più "segreta" e nascosta. Fra le personalizzazioni di Navee troviamo anche un ottimo sensore di luminosità, grazie al quale il faro si accende in automatico con il calare della notte, una feature che raramente si trova a bordo dei monopattini.

Su strada poi il V40 è impeccabile: assorbe in maniera efficace le asperità del terreno, i 20 km/h si raggiungono abbastanza in fretta, la frenata rigenerativa è marcata e subito efficace non appena si rilascia il pulsante dell'acceleratore (in-app potete comunque disattivare questa funzione se non vi piace). Risulteremo probabilmente ripetitivi, a bordo del Navee V40 ritroviamo in ogni caso l'ottima ride experience di un recente monopattino a marchio Xiaomi o Segway.



Perché scegliere il Navee V40

Perché scegliere un Navee V40, nello sterminato settore dei monopattini elettrici? La risposta è davvero semplice: sul fronte tecnico parliamo di un impianto decisamente rodato e di alta qualità, che saprà darvi soddisfazioni per anni, anche grazie al sistema BMS di Xiaomi-Segway che preserva la batteria da numerosi malfunzionamenti e problemi.

Anche sul fronte del design ritroviamo la stessa solidità della Serie F di Segway, dunque abbiamo davvero poco di cui preoccuparci; inoltre i tubi in metallo della pedana e i raggi della ruota posteriore facilitano la chiusura di un lucchetto a U oppure di una catena. In più però abbiamo le feature aggiuntive di Navee, come l'alloggiamento per l'Apple AirTag, il manubrio personalizzato con schermo "sospeso", il sensore di luminosità per l'accensione automatica del faro - che nelle ore notturne è in grado di illuminare in maniera sufficiente la zona antistante al monopattino.

Premiato anche il collegamento bluetooth all'app: non abbiamo a che fare con applicazioni mal realizzate e poco compatibili, possiamo utilizzare Xiaomi Home che rappresenta un'ulteriore garanzia di qualità, gestendo il monopattino come un qualsiasi altro prodotto del colosso cinese - abbiamo addirittura anche la recente funzione che ci ricorda di controllare periodicamente la pressione delle gomme. Gomme che hanno la camera d'aria all'interno, e possono dunque bucarsi, ma che riescono allo stesso tempo ad assorbire in maniera sufficiente la maggior parte delle vibrazioni provenienti dal terreno, come ricordato sopra. Il tutto a un prezzo di listino di 499 euro, significa che con qualche promo è possibile rendere il V40 un prodotto dal rapporto qualità-prezzo ancora più marcato.