Proviamo la nuova Hyundai IONIQ 6: carattere e comfort di guida da vendere

Spesso quando si parla di auto elettriche sembra che sul mercato esista soltanto Tesla. Il brand sviluppato da Elon Musk sta sicuramente dominando le classifiche di vendita, offre veicoli dal rapporto prestazioni-prezzo invidiabile, tuttavia esistono decine di altri modelli assolutamente validi. Ne abbiamo parlato nell'articolo Tesla non è più il solo marchio elettrico da comprare: cosa sta cambiando pubblicato a inizio 2023 e la nuova Hyundai IONIQ 6 rappresenta sicuramente un'ottima alternativa al marchio americano, una concorrente diretta della Model 3 sia per quanto riguarda le caratteristiche che le dimensioni, viste una accanto all'altra infatti le due berline risultano quasi speculari, anche se la coreana vanta un design leggermente più originale (per strada farete voltare parecchie persone, true story!), da Streamliner vintage imbottita però delle ultime tecnologie.

Design che le permette inoltre di vantare un coefficiente aerodinamico bassissimo, appena 0,21 Cx, un dettaglio che aiuta a massimizzare l'autonomia. Abbiamo già guidato la nuova Hyundai IONIQ 6 in anteprima poco prima del lancio commerciale, nelle Langhe piemontesi, ora però è arrivato il momento di effettuare con la vettura un long test drive: ecco cosa ci ha restituito l'esperienza.



Alla guida della IONIQ 6

Nelle Langhe le poche ore passate con la nuova IONIQ 6 ci avevano comunque stampato il sorriso sul volto. L'impressione era di guidare un veicolo del tutto nuovo, che andava inoltre a migliorare alcuni dettagli già visti sulla IONIQ 5, pensiamo ad esempio a una plancia di colore scuro che meglio camuffa e integra i display dell'infotainment, oppure un tunnel centrale più tradizionale che sfrutta maggiormente gli spazi. Impressioni del tutto confermate con il long test drive, fatto con una vettura simile ma dotata di specchietti retrovisori classici, non digitali.

Ci aveva divertito non poco la possibilità di guidare un'auto con specchietti totalmente digitali, con i relativi schermi piazzati in maniera ottimale, in linea con il campo visivo, dobbiamo però ammettere che gli specchietti "normali" sono sicuramente più pratici.

A livello di ingombro le due "tecnologie" sono più o meno simili, le telecamere ad alta definizione usate da Hyundai infatti non occupano poco spazio, l'unico vero vantaggio deriva da un leggero guadagno in ambito aerodinamico, un dato però troppo piccolo da quantificare per Hyundai stessa. Se volete provare il brivido di avere un'auto tecnologica sino al midollo, dotata di specchietti digitali, la IONIQ 6 vi ammorbidirà il passaggio, non è per noi però un dettaglio fondamentale.

Il vero asso nella manica della IONIQ 6 è il piacere di guida. Per lavoro cambiamo auto elettriche costantemente, nonostante questo il comfort di guida ritrovato all'interno della berlina coreana ci ha davvero colpito. Innanzitutto la seduta risulta abbastanza alta rispetto a una berlina standard: in una Tesla Model 3, giusto perché l'abbiamo nominata sopra ma potremmo fare anche altri esempi, ci si ritrova seduti abbastanza in basso, quasi come se avessimo a che fare con una semi-sportiva. Nella IONIQ 6 ci è sembrato invece di essere all'interno di un crossover, con un campo visivo davvero ampio e soddisfacente, probabilmente anche grazie al design scosceso del cofano.

Oltre ad aver adorato la seduta, siamo rimasti piacevolmente colpiti anche dalle sensazioni restituite durante la guida: la nostra IONIQ 6 era una top di gamma, ovvero una AWD con doppio motore e batteria da 77,4 kWh (un modello che mentre scriviamo è disponibile in pronta consegna sul sito Hyundai Italia). Questa variante è in grado di erogare 239 kW/325 CV di potenza, una quota sufficiente di cavalli per divertirvi in ogni frangente.

La IONIQ 6 è scattante anche in modalità Comfort, è in modalità Sport però che la coppia istantanea viene liberata al suo massimo potenziale - con tanto di indicatore rosso sul quadro strumenti. Non tanto per infrangere i limiti di velocità, con la vettura che può in ogni caso arrivare a 185 km/h (velocità autolimitata), ma per avere il giusto brio in qualsiasi occasione, dal verde del semaforo al sorpasso in autostrada.

Hyundai ha calibrato la dinamica di guida in maniera eccezionale, anche grazie all'ottima aerodinamica di cui parlavamo sopra. Le batterie poste nel pianale garantiscono un baricentro molto basso, il design della vettura poi fa il resto per mantenere le gomme incollate all'asfalto e tagliare il vento. Se all'equazione aggiungiamo anche la trazione integrale, la stabilità diventa praticamente assoluta, ovviamente rapportando il tutto a una Streamliner elettrica adatta sia alla città che ai lunghi viaggi in autostrada, non parliamo di certo di una supersportiva.

Anche lo sterzo ci ha abbastanza soddisfatti, in Comfort è ultra comodo e si gira quasi con un dito, in Sport invece avremmo gradito una rigidità ancora superiore, rispetto a ciò che abbiamo appena detto sopra però (che non è una supersportiva!) possiamo decisamente accontentarci. Anche se la coreana è in grado di sprigionare molta potenza, sembra comunque disegnata attorno al conducente per garantire il massimo comfort. A tal proposito i sedili della nostra versione erano sia riscaldabili che raffrescati, gestiti elettronicamente su diverse vie e dal feeling davvero premium.



Oltre 500 km reali

La nuova Hyundai IONIQ 6 ci ha convinti anche sul fronte dell'efficienza. Ammettiamo che non sempre l'abbiamo guidata in Comfort, avere 326 CV vi spinge anche a volerli sfruttare e ad accelerare in maniera decisa in diversi frangenti, abbiamo però utilizzato la frenata rigenerativa sempre ai massimi livelli, in modalità One Pedal oppure a Livello 3 in fase di manovra (la vettura si accende in Livello 3 e torna a questo grado ogni volta che stiamo effettuando una manovra, molto smart come automatismo).

Questo ci ha permesso di toccare i 6,9 km/kWh in città, i 6,6 km/kWh su circuito misto inserendo un po' di tangenziale a 90 km/h, mentre in autostrada abbiamo ottenuto 4,4-4,9 km/kWh, a seconda del traffico. Considerata la batteria da 77,4 kWh e i cerchi da 20" (che comunque fanno la loro parte), in città avremmo percorso 534 km reali scaricando completamente la batteria, su ciclo misto circa 500 km, mentre in autostrada siamo fra i 340 e i 380 km. Volendo lasciare un 15% di margine di sicurezza, considerate in autostrada circa 300-320 km reali.

Come detto sopra, ci siamo abbastanza divertiti con il pedale dell'acceleratore ma senza particolari eccessi; con un piede leggero e cerchi più piccoli da 18" è possibile migliorare l'autonomia in ogni frangente, avvicinandosi probabilmente ai dati dichiarati da Hyundai: fino a 583 km per la AWD. Scegliendo una variante a trazione posteriore con batteria da 53,3 kWh, il marchio dichiara fino a 429 km di range, mentre con i 77,4 kWh e trazione RWD si arriva a ben 614 km, sempre con cerchi da 18". Più aumentate le dimensioni dei cerchi, più riducete l'efficienza, ricordatelo sempre, vale per ogni auto (sia termica che elettrica).

Decisamente promossa poi l'architettura di ricarica: la IONIQ 6 può caricare sia a 400 V che a 800 V, siamo dunque ai massimi livelli del mercato, con potenza DC fino a 350 kW. Presso le colonnine adatte si va dal 10% all'80% in 18 minuti con entrambe le batterie a listino, peccato soltanto per la ricarica AC bloccata a 11 kW, come sapete siamo grandi sostenitori dei 22 kW che in Italia, con batterie oltre i 70 kWh, possono darci davvero una grande mano in zone in cui non ci sono stazioni HPC.



Un software da rivedere

Se la dinamica di guida ci ha divertito tantissimo e l'autonomia ci ha convinti alquanto, non possiamo purtroppo utilizzare parole ugualmente entusiastiche per l'infotainment di bordo. Al debutto della IONIQ 5, con il nuovo software Hyundai aveva effettivamente fatto un importante passo in avanti, con la IONIQ 6 però ci saremmo aspettati un ulteriore salto, anche vista l'agguerrita concorrenza. I "mostri" da battere al momento sono ovviamente Tesla con il suo software proprietario e Android Automotive OS, ormai in forze su molte Volvo, Polestar e Renault.

Il software della IONIQ 6, lo diciamo davvero con la morte nel cuore, non regala grandi soddisfazioni: ci siamo spesso imbattuti in lag evidenti, inoltre l'intera UI (l'interfaccia utente che ci permette di eseguire le varie operazioni) andrebbe secondo noi riveduta e corretta, aggiornata sia in termini di design che di funzionalità. Il navigatore integrato, che sarebbe utile usare anche perché ci indica eventuali ricariche da effettuare durante il percorso così come il livello di carica all'arrivo di una destinazione, è ormai del tutto insufficiente e troppo old school viste le possibilità che si possono ritrovare altrove. Cercare correttamente luoghi di interesse (i classici POI) può essere macchinoso, vi sbrigate solo conoscendo l'indirizzo corretto, in generale abbiamo comunque a che fare con un sistema poco user friendly.

Le funzionalità ci sono, abbiamo anche il traffico in tempo reale correttamente segnalato, è l'interfaccia che va rivoluzionata - e sappiamo che Hyundai è già al lavoro per migliorare il software dei suoi veicoli, offrendo sempre più servizi connessi. Nonostante i difetti segnalati, si tratta di un sistema che può aggiornarsi OTA grazie a internet, dunque non è escluso che Hyundai vada a ottimizzare il suo software nei prossimi mesi, un update è arrivato proprio durante la nostra prova - e noi abbiamo aggiornato il tutto nella massima comodità, mentre facevamo commissioni in giro per la città. Vista la direzione (ultra minimale) che sta prendendo il mercato, forse a bordo vettura ci sono anche troppi controlli fisici: oltre alle classiche leve per il controllo dei fari, delle frecce e dei tergicristalli, abbiamo dietro lo sterzo anche il selettore della marcia (in una posizione spesso nascosta dal volante stesso) e diversi tasti sulla plancia e sul tunnel centrale.

Su quest'ultimo abbiamo tutti gli switch dei finestrini, che richiedono un minimo di allenamento affinché si possano ritrovare alla cieca, sulla plancia poi figurano tasti sicuramente comodi che però andrebbero - secondo noi - rivisti. Utilizzando la Smartphone Replication, ad esempio, diventano praticamente superflui: MAP e NAV riportano ai contenuti del sistema integrato, TUNE regola il cambio stazione radio oppure i media gestiti dal sistema, con Apple CarPlay ad esempio non ha alcun effetto. Manca, invece, un tasto HOME, che banalmente ci riporti alla vista icone di Hyundai mentre si utilizza la Smartphone Replication. Anche su questo fronte c'è da lavorare: su una vettura di questo calibro non è possibile utilizzare Apple CarPlay e Android Auto wireless, si è costretti a utilizzare un cavo USB-A.

Al di sotto del bracciolo esistono due porte USB-C adatte però solo alla ricarica, se si vuole utilizzare la Smartphone Replication bisogna utilizzare l'USB-A, un formato che sta quasi diventando difficile da reperire visto che nelle confezioni dei nuovi smartphone i cavi sono USB-C da anni. La beffa finale? Hyundai ha dotato la sua IONIQ 6 di un ottimo pad per la ricarica wireless, di ultima generazione, peccato che la Smartphone Replication ci obblighi a usare il cavo, rendendo il pad del tutto inutile nella maggior parte delle situazioni. Probabilmente per tantissimi utenti là fuori questi dettagli sono del tutto marginali, su queste pagine però la tecnologia e l'esperienza d'uso legata a quest'ultima hanno un ruolo fondamentale.

A tal proposito bisogna citare l'ottimo comparto telecamere e la suite di Guida Autonoma. Le prime servono a monitorare la vettura a 360 gradi in fase di manovra; abbiamo anche la possibilità di sfruttare le telecamere anteriore e posteriore in fase di marcia, assieme a una visuale dall'alto. La qualità offerta è abbastanza alta, è possibile anche visualizzare la IONIQ 6 in un ambiente 3D. In viaggio poi basta innestare una freccia direzionale per avere sul quadro strumenti l'immagine della telecamera relativa al lato interessato, una funzione molto comoda che ci evita di spostare lo sguardo sullo specchietto. Positiva anche l'esperienza con la suite di Guida Autonoma, completa di Navigation-based Smart Cruise Control (NSCC) che accelera e frena in base al traffico e alla strada, oltre a mantenere la distanza dal veicolo che ci precede.

Le frenate automatiche in curva però sembrano funzionare solo quando il navigatore integrato è attivo, non con Apple CarPlay o Android Auto. IONIQ 6 è anche dotata dell'Highway Driving Assist 2 (HDA 2), che ci aiuta a mantenere il centro della corsia oppure a cambiarla. Basta mettere la freccia per iniziare la manovra, con la vettura che sposta il volante in automatico se le condizioni del traffico lo permettono, in perfetto stile Tesla. Non è una funzione essenziale ma è sicuramente un buon plus. Di ADAS a bordo della IONIQ 6 ce ne sono diversi, si va dal Blind-Spot View Monitor (BVM) al Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), passando per il Driver Attention Warning (DAW) che monitora l'attenzione del conducente.

Non è un caso che Euro NCAP abbia assegnato alla IONIQ 6 il 90% in ambito Safety Assist, un risultato davvero eccezionale, al top della categoria. Fra le chicche tecnologiche offerte dalla vettura coreana dobbiamo segnalare anche la possibilità di sfruttare una normale presa a 220 V per alimentare qualsiasi dispositivo elettrico, posizionata al di sotto della seconda fila di sedili. Può tornarvi utile per dare energia a un piccolo frigorifero durante un pic-nic, per ricaricare il vostro monopattino elettrico oppure il vostro laptop professionale. Su questo fronte la versatilità della IONIQ 6 è davvero ad altissimi livelli, peccato soltanto che la piattaforma E-GMP di Hyundai non permetta di avere un comodo baule anteriore.

Di fatto c'è lo spazio solo per una piccola vaschetta, dentro la quale potrebbe starci un cavo di ricarica di Tipo 2 (ma neanche troppo lungo). Per fortuna abbiamo un discreto bagagliaio con portellone elettroattuato: abbiamo 401 litri di spazio a disposizione, più un "doppio fondo" per conservare ulteriori oggetti. Se non avete una famiglia particolarmente numerosa oppure esigenze particolari, è un bagagliaio più che sufficiente. Attenzione soltanto a una bocca di carico non particolarmente grande.



I prezzi della nuova Hyundai IONIQ 6

Attualmente la IONIQ 6 è disponibile in Italia in cinque combinazioni differenti: alla base della gamma troviamo la IONIQ 6 53 kWh 2WD Progress a 47.550 euro, in cima alla piramide invece la nostra IONIQ 6 77,4 kWh AWD Evolution, un allestimento particolarmente ricco che costa di partenza 62.450 euro.

Per chi volesse la maggiore autonomia possibile, la batteria da 77,4 kWh è disponibile anche in trazione 2WD in allestimento Progress, Innovation oppure Evolution, con prezzi da 52.000 a 58.950 euro. Cosa vi consigliamo di fare? Se state cercando un'auto elettrica dal design particolare, che si differenzi in qualche modo da tutto ciò che il resto del mercato offre, la IONIQ 6 potrebbe essere la scelta vincente. Il comfort di guida è eccezionale, è una di quelle vetture da cui non si vorrebbe scendere alla fine del viaggio, è la summa di tutta l'esperienza maturata negli ultimi anni in campo elettrico da Hyundai con KONA e IONIQ 5.

La ricarica è ultra veloce, purché sia in DC, dunque è un veicolo perfetto anche per i lunghi viaggi in autostrada. Bisogna tuttavia scendere a qualche compromesso, ovvero il software di bordo meriterebbe una fluidità maggiore e una UI più immediata, inoltre bypassare tutto con Apple CarPlay e Android Auto richiede un cavo USB-A, nonostante la presenza di un ottimo pad per la ricarica wireless. Se l'argomento connettività però vi riguarda solo marginalmente, e ciò che avete più a cuore è la qualità della guida, la IONIQ 6 torna a essere una scelta particolare e vincente.